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Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Шицзячжуан
1:1
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
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Жуков Георгий
12' Красная карточка
Жуков Георгий
0:1
41' Гол
Кастильо Роман
51' Желтая карточка
Peng Wang III
60' Желтая карточка
Yang Liu II
1:1
71' Гол
Oscar Taty Maritu
90'+4

Ход матча

10'
Жуков Георгий
 
12'
Жуков Георгий
 
41'
0:1
Кастильо Роман
(Junmin Xu)
46'
Chuangyi Lin
Yun Yang
 
51'
Peng Wang III
 
60'
Yang Liu II
 
63'
 
Song Wang
Junmin Xu
63'
Xiaotian Yang
Zihao Yan
 
63'
Локадия Юрген
Xuchen Yao
 
71'
Oscar Taty Maritu
(Локадия Юрген)
1:1
79'
 
Gui Hong
Морелатто Лукас
79'
 
Zilei Jiang
Ming Yang Yang
88'
Kaimu Zheng
Chuangyi Lin
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
19
Жуков
Георгий
15
Peng
Wang
III
5
Zihao
Yan
18
Xuchen
Yao
10
Oscar
Taty
Maritu
31
Овусу-Секьере
Деабеас
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
6
Ming
Yang
Yang
10
Junmin
Xu
25
Kang
Cao
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Шицзячжуан
3-4-3
Наньтун Чжиюнь
4-5-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛК
2:2
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 1 0.25
Peng Wang III 1 0.25
Oscar Taty Maritu 1 0.25
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 2 0.5
Кастильо Роман 2 0.5
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Жуков Георгий 1 1
Yang Liu II 2 0
Шкорич Миле 1 0
Локадия Юрген 1 0
Yun Yang 1 0
Honglue Zhao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Qinhan Sun 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xiaodong Shi 2 0
Брессан Матеус 1 0
Junmin Xu 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1
Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3

Результаты матчей

Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
14.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шэньчжэнь
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
8.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 1
Шицзячжуан Жуков Георгий 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
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