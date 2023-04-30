Тур: 4. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Lei Zhang
1:1
Конец матча
0'
10' Undefined phrase: football_event_Жуков Георгий
12' Красная карточкаЖуков Георгий
0:1
41' ГолКастильо Роман
51' Желтая карточкаPeng Wang III
60' Желтая карточкаYang Liu II
1:1
71' ГолOscar Taty Maritu
90'+4
Ход матча
10'
12'
41'
0:1
46'
51'
60'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
18
Xuchen
Yao
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
10
Junmin
Xu
25
Kang
Cao
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Xuchen YaoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Xinyu Liu1
-
25 Yue Zhang
-
22 Wei Wu
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Полузащитник
-
10 Junmin XuПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
-
-
28 Gui Hong
-
3 Jie Wang
-
-
27 Wu Xu
-
5 Sheng Ma
-
30 Xiangbin Li
-
-
Главный тренер: David Patricio
История личных встреч
Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|1
|0.25
|Peng Wang III
|1
|0.25
|Oscar Taty Maritu
|1
|0.25
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балде Ромарио
|2
|0.5
|Кастильо Роман
|2
|0.5
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Yang Liu II
|2
|0
|Шкорич Миле
|1
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Honglue Zhao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Qinhan Sun
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Junmin Xu
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Xiangbin Li
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1
Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3
Результаты матчей
Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|2 (1)
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 1
|Шицзячжуан
|Жуков Георгий
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2