  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: .
Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 22'
Шанхай Шеньхуа
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Шанхай Шеньхуа
5.10
3.92
7.00
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
11
Вэньцзюнь
Люй
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
24
Варгас
Матиас
8
Оскар
дос
Сантос
7
Лэй
У
9
Паулиньо
Пауло
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
21
Lin
Cui
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
7
Haoyang
Xu
10
Тейшейра
Жоау
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Шанхай Шеньхуа
4-2-3-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

25 матчей

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
К
1:1
К
1:5
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:4
С
2:0
С
0:2
К
3:2
К
1:0
С
6:1
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
2:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

2.08
1.54

Среднее время на гол

43
58

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.83

Среднее время на гол

73
108

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 2 0.5
Паулиньо Пауло 2 0.5
Пинк Маркус 1 0.25
Браунинг Тайас 1 0.25
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haoyang Xu 1 0.25
Малеле Сефас 1 0.25
У Си 1 0.25

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 2 0
Малеле Сефас 1 0
Haijian Wang 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 4 3 1 0 3 - 0 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
14.
Шицзячжуан
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шэньчжэнь
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 1
Шицзячжуан Жуков Георгий 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Шэньчжэнь Алессандрини Ромен 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Шанхай СИПГ контролирует мяч.
  • 22'
    Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Варгас Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 21'
    Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 21'
    Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Чжу Чэньцзе из команды Шанхай Шеньхуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SAIC Motor Pudong Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Шанхай Шеньхуа.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.68. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.68 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    5.10
    3.92
    7.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай Шеньхуа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шанхай СИПГ
    Шанхай Шеньхуа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     