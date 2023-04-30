Тур: 4. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena.
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
82 Владение мячом, % 18
Владение мячом
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
1
Zhen
Ma
21
Lin
Cui
15
У
Си
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
20 Ханчао ЮНападающий
-
30 Yaxiong Bao
-
31 Qinghao Xue
-
16 Zexiang Yang
-
18 Wei Zhang2
-
29 Junchen Zhou
-
-
33 Haijian Wang
-
39 Yujie Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
25 матчей
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
2.08
1.54
Среднее время на гол
43
58
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.83
Среднее время на гол
73
108
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|2
|0.5
|Паулиньо Пауло
|2
|0.5
|Пинк Маркус
|1
|0.25
|Браунинг Тайас
|1
|0.25
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haoyang Xu
|1
|0.25
|Малеле Сефас
|1
|0.25
|У Си
|1
|0.25
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|2
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Haijian Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 1
|Шицзячжуан
|Жуков Георгий
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Шэньчжэнь
|Алессандрини Ромен
|2