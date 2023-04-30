Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Команда Шанхай СИПГ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Варгас Матиас не смог попасть в створ ударом издали

41' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

33' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Линьпэн Чжан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

22' Паулиньо Пауло пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

21' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Оскар дос Сантос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

14' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Линьпэн Чжан и попал в каркас ворот!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру