Тур: 4. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Haixin Li
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
1:0
29' ГолЛэй У
1:1
69' ГолХанчао Ю
73' Желтая карточкаХанчао Ю
89' Красная карточкаТейшейра Жоау
90' Желтая карточкаУ Си
90'+5
Ход матча
25'
29'
1:0
33'
69'
1:1
73'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
1
Zhen
Ma
21
Lin
Cui
15
У
Си
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
20 Ханчао ЮНападающий
-
30 Yaxiong Bao
-
31 Qinghao Xue
-
16 Zexiang Yang
-
18 Wei Zhang2
-
29 Junchen Zhou
-
-
33 Haijian Wang
-
39 Yujie Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
25 матчей
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
2.08
1.54
Среднее время на гол
43
58
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.83
Среднее время на гол
73
108
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|3
|0.75
|Паулиньо Пауло
|2
|0.5
|Пинк Маркус
|1
|0.25
|Браунинг Тайас
|1
|0.25
|Оскар дос Сантос
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|1
|0.25
|Haoyang Xu
|1
|0.25
|Ханчао Ю
|1
|0.25
|У Си
|1
|0.25
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Ханчао Ю
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Haijian Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|2 (1)
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 1
|Шицзячжуан
|Жуков Георгий
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2