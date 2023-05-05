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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Yejun Huang
Хэнань Цзянье
0:0
Перерыв
Бэйцзин Гоань
0'
17' Желтая карточка
Шангуань Ван

Ход матча

17'
Шангуань Ван
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 194 Количество передач 284
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Бэйцзин Гоань
5.55
3.90
5.90
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
4
Xin
Luo
16
Dilemet
Tudi
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
10
Межеевски
Адриан
20
Чович
Неманья
9
Boyuan
Feng
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
45
Адеми
Ариян
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-5-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

1.54
0.75

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

58
120

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 0.2
Boyuan Feng 1 0.2
Чович Неманья 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жосеф 1 0.2
Liyn Yang 1 0.2
Чжанг Сичже 1 (1) 0.2

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 1 1
Шунич Тони 2 0
Xin Luo 2 0
Чович Неманья 1 0
Шангуань Ван 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 2 0
Соуза Жосеф 1 0
Gang Wang 1 0
Jiaqi Han 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 5 3 2 0 4 - 1 11
2.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Ухань Три Таунс
 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Далянь Ифан
 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Шицзячжуан
 1:0 5 1 2 2 4 - 5 5
11.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Шэньчжэнь
 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
14.
Бэйцзин Гоань
 0:0 5 0 4 1 3 - 5 4
15.
Мэйчжоу Хакка
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Далянь Ифан
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шэньчжэнь
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Бэйцзин Гоань
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ухань Три Таунс
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Шицзячжуан
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Шицзячжуан
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Далянь Ифан
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Шэньчжэнь
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 1
Шицзячжуан Жуков Георгий 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Шангуань Ван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Бэйцзин Гоань
5.55
3.90
5.90
Все Коэффициенты
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