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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Yejun Huang
Хэнань Цзянье
0:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
17' Желтая карточка
Шангуань Ван
49' Желтая карточка
Чи Чжунго
53' Желтая карточка
Boyuan Feng
0:1
56' Гол
Liyn Yang
87' Желтая карточка
Шунич Тони
87' Желтая карточка
Tianyi Gao
90' Желтая карточка
Jiaqi Han
90'+8

Ход матча

17'
Шангуань Ван
 
49'
 
Чи Чжунго
53'
Boyuan Feng
 
56'
0:1
Liyn Yang
(Gang Wang)
59'
 
Соуза Жосеф
Йеннарис Никлас
65'
Yihao Zhong
Dilemet Tudi
 
72'
 
Кан Сан-У
Жанг Юнинг
72'
 
Tianyi Gao
Чжанг Сичже
83'
Zhao Ke
Dilmurat Mawlanyaz
 
83'
Yixin Liu
Xin Luo
 
86'
 
Boxuan Feng
Адеми Ариян
86'
 
Hao Fang
Liyn Yang
87'
Шунич Тони
 
87'
 
Tianyi Gao
90'
 
Jiaqi Han

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 25
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 384 Количество передач 548
  • 42 Владение мячом, % 58
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
4
Xin
Luo
16
Dilemet
Tudi
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
10
Межеевски
Адриан
20
Чович
Неманья
9
Boyuan
Feng
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
45
Адеми
Ариян
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-5-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

1.54
0.75

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

58
120

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 0.2
Boyuan Feng 1 0.2
Чович Неманья 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 2 0.4
Соуза Жосеф 1 0.2
Чжанг Сичже 1 (1) 0.2
Gang Wang 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шунич Тони 3 0
Пина Томас 1 1
Xin Luo 2 0
Чович Неманья 1 0
Шангуань Ван 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 2 0
Jiaqi Han 2 0
Соуза Жосеф 1 0
Чи Чжунго 1 0
Gang Wang 1 0
Tianyi Gao 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
11.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
15.
Мэйчжоу Хакка
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Jiaqi Han получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Tianyi Gao получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Шунич Тони получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Liyu Yang уходит с поля. Hao Fang выходит вместо него
  • 86'
    Адеми Ариян уходит с поля. Boxuan Feng выходит вместо него
  • 83'
    Xin Luo уходит с поля. Yixin Liu выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      53'
      Boyuan Feng получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      49'
      Чи Чжунго получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      17'
      Шангуань Ван получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:1 Бэйцзин Гоань онлайн

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