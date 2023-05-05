Тур: 5. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Yejun Huang
0:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаШангуань Ван
49' Желтая карточкаЧи Чжунго
53' Желтая карточкаBoyuan Feng
0:1
56' ГолLiyn Yang
87' Желтая карточкаШунич Тони
87' Желтая карточкаTianyi Gao
90' Желтая карточкаJiaqi Han
90'+8
Ход матча
17'
49'
53'
72'
87'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 25
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
384 Количество передач 548
-
42 Владение мячом, % 58
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
4
Xin
Luo
16
Dilemet
Tudi
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
45
Адеми
Ариян
10
Чжанг
Сичже
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Songyi LiЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
13 Пень Пень
-
29 Yihao Zhong
-
15 Zhixuan Du
-
32 Dong Han
-
26 Jiahui Liu
-
21 Keqiang Chen
-
-
28 Runtong Song
-
11 Zhao Ke
-
14 Tianyu Gao
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ziming Wang
-
18 Hao Fang
-
15 Tianyi Gao
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
1.54
0.75
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
58
120
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Межеевски Адриан
|1
|0.2
|Boyuan Feng
|1
|0.2
|Чович Неманья
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|2
|0.4
|Соуза Жосеф
|1
|0.2
|Чжанг Сичже
|1 (1)
|0.2
|Gang Wang
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шунич Тони
|3
|0
|Пина Томас
|1
|1
|Xin Luo
|2
|0
|Чович Неманья
|1
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|2
|0
|Jiaqi Han
|2
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Чи Чжунго
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1