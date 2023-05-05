Тур: 5. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Xing Guan
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
180 Количество передач 217
-
45 Владение мячом, % 55
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
21
Чао
Хэ
11
Давидсон
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
21
Shengpan
Ji
31
Bin
Gu
9
Di
Gao
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
2 Yang Li3
-
-
-
-
32 Haidong Lu
-
28 Denny Wang
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
- Полузащитник
-
21 Shengpan JiПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
-
23 Yuhang Wu
-
16 Shengxin Bao
-
15 Haoxiang Jin
-
15 Jie Yin
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademilson
|1
|0.2
|Се Пэнфэй
|1
|0.2
|Давидсон
|1
|0.2
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0.2
|Dinghao Yan
|1
|0.2
|Yang Li3
|1
|0.2
|Станчу Николае
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|1
|0.2
|Мушекви Няша
|1
|0.2
|Xin Yue
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Xin Yue
|0
|1
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Цзяци Чжан
|1
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Лён Нок-Хан
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
5
0
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|14.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 1
|Шицзячжуан
|Жуков Георгий
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2