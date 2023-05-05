  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Ухань Три Таунс
0:0
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
66' Желтая карточка
Yu Dong
90' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
90' Желтая карточка
Xiaobin Zhang II
90'+6

Ход матча

46'
Xiaobin Zhang II
Чао Хэ
 
60'
 
Ulrich Ewolo
Shengpan Ji
66'
 
Yu Dong
67'
Якубу Абдул-Азиз
Ademilson
 
75'
 
Tixiang Li
Xin Yue
75'
 
Мушекви Няша
Di Gao
75'
 
Цзяци Чжан
Junsheng Yao
82'
Dinghao Yan
Се Пэнфэй
 
87'
 
Chang Wang
Zheng'ao Sun
90'
 
Андрияшевич Франко
90'
Xiaobin Zhang II
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 390 Количество передач 356
  • 52 Владение мячом, % 48
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
4
Вэй
Ши-Хао
11
Давидсон
7
Ademilson
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
4
Zheng'ao
Sun
28
Xin
Yue
8
Н'Думбу
Александр
21
Shengpan
Ji
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
6
Junsheng
Yao
9
Di
Gao
Ухань Три Таунс
4-4-2
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:0
С
2:1
ПЛК
2:1
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 1 0.2
Се Пэнфэй 1 0.2
Давидсон 1 0.2
Ханьвэнь Дэн 1 0.2
Dinghao Yan 1 0.2
Yang Li3 1 0.2
Станчу Николае 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 1 0.2
Мушекви Няша 1 0.2
Xin Yue 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гао Чжуньи 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Dinghao Yan 1 0
Denny Wang 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 3 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Xin Yue 0 1
Н'Думбу Александр 1 0
Цзяци Чжан 1 0
Лён Нок-Хан 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Dongsheng Wang 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

5
0
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
11.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
15.
Мэйчжоу Хакка
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • 75'
    Xin Yue уходит с поля. Tixiang Li выходит вместо него
  • 67'
    Ademilson уходит с поля. Якубу Абдул-Азиз выходит вместо него
  • Желтая карточка
    66'
    Yu Dong получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Shengpan Ji уходит с поля. Ulrich Ewolo выходит вместо него
  • 46'
    Чао Хэ уходит с поля. Xiaobin Zhang выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 0:0 Чжэцзян Профессионал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     