Тур: 5. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня. Главный судья: Jin Wang
0:1
Конец матча
0'
0:1
18' ПенальтиЛокадия Юрген
31' Желтая карточкаYue Xu
35' Желтая карточкаQinhan Sun
56' Желтая карточкаYuan Zhang1
71' Желтая карточкаOscar Taty Maritu
75' Желтая карточкаXuchen Yao
90'+7
Ход матча
18'
0:1
31'
35'
56'
75'
78'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
11
Yuan
Zhang1
16
Dalun
Zheng
21
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
25
Haolun
Mi
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
16
Kaimu
Zheng
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
28 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
25 Haolun MiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
-
-
12 Lei Liao
-
14 Li Ning
-
20 Yue Liu
-
33 Yuezheng Du
-
-
37 Jiajin Hu
-
-
Главный тренер: Чэн Тао
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
22 Wei Wu
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Шэньчжэнь
Шицзячжуан
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
82
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чжипэн Цзян
|1
|0.2
|Shuai Pei
|1
|0.2
|Ачеампонг Франк
|1
|0.2
|Юань Миньчэн
|1
|0.2
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.2
|Алессандрини Ромен
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|2 (1)
|0.4
|Peng Wang III
|1
|0.2
|Oscar Taty Maritu
|1
|0.2
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yuan Zhang2
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Yang Liu II
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Шкорич Миле
|1
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Honglue Zhao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
1
Шэньчжэнь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Шицзячжуан
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1