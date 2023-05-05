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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Jin Wang
Шэньчжэнь
0:1
Конец матча
Шицзячжуан
0'
0:1
18' Пенальти
Локадия Юрген
31' Желтая карточка
Yue Xu
35' Желтая карточка
Qinhan Sun
56' Желтая карточка
Yuan Zhang1
71' Желтая карточка
Oscar Taty Maritu
75' Желтая карточка
Xuchen Yao
90'+7

Ход матча

18'
0:1
Локадия Юрген
31'
Yue Xu
 
35'
 
Qinhan Sun
46'
Boyu Yang
Shuai Pei
 
56'
Yuan Zhang1
 
69'
Yuezheng Du
Ачеампонг Франк
 
69'
Zigui Shen
Yuan Zhang2
 
71'
 
Oscar Taty Maritu
72'
 
Xuchen Yao
Peng Wang III
75'
 
Xuchen Yao
78'
Yue Liu
Dalun Zheng
 
81'
Li Ning
Yue Xu
 
83'
 
Zihao Yan
Qinhan Sun
90'
 
Xinyu Liu1
Oscar Taty Maritu

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
6
Shuai
Pei
11
Yuan
Zhang1
16
Dalun
Zheng
21
Yuan
Zhang2
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
25
Haolun
Mi
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
16
Kaimu
Zheng
15
Peng
Wang
III
10
Oscar
Taty
Maritu
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
Шэньчжэнь
3-5-2
Шицзячжуан
3-4-2-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шицзячжуан

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:0
К
1:3
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ПЛК
1:0
ПЛК
4:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
82

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжипэн Цзян 1 0.2
Shuai Pei 1 0.2
Ачеампонг Франк 1 0.2
Юань Миньчэн 1 0.2
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.2
Алессандрини Ромен 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 2 (1) 0.4
Peng Wang III 1 0.2
Oscar Taty Maritu 1 0.2
Овусу-Секьере Деабеас 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yuan Zhang2 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Li Ning 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Жуков Георгий 1 1
Yang Liu II 2 0
Qinhan Sun 2 0
Шкорич Миле 1 0
Локадия Юрген 1 0
Yun Yang 1 0
Honglue Zhao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Xuchen Yao 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
1
Шэньчжэнь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Шицзячжуан

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
11.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
15.
Мэйчжоу Хакка
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Oscar Taty Maritu уходит с поля. Xinyu Liu выходит вместо него
  • 83'
    Qinhan Sun уходит с поля. Zihao Yan выходит вместо него
  • 81'
    Yue Xu уходит с поля. Ning Li выходит вместо него
  • 78'
    Dalun Zheng уходит с поля. Yue Liu выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Xuchen Yao получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Peng Wang уходит с поля. Xuchen Yao выходит вместо него
  • Желтая карточка
    71'
    Oscar Taty Maritu получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Yuan Zhang уходит с поля. Zigui Shen выходит вместо него
  • 69'
    Ачеампонг Франк уходит с поля. Yuezheng Du выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Чжаб Юан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Shuai Pei уходит с поля. Ян Бо Ю выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Qinhan Sun получил желтую карточку от судьи
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 0:1 Шицзячжуан онлайн

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