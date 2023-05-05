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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Yejun Huang Главный судья: Memetjan Ahmat
Шанхай Шеньхуа
0:0
Перерыв
Далянь Ифан
0'

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 199 Количество передач 149
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Далянь Ифан
3.55
4.80
5.10
Все Коэффициенты
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
21
Lin
Cui
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
18
Wei
Zhang2
11
Малеле
Сефас
1
Чжан
Чонг
2
Longchang
Lin
14
Jiahui
Huang
6
Xianjun
Wang
8
Zhu
Ting
40
Босанчич
Неманья
28
Yu
Fei
16
Le
Liu
23
Yin
Shang
17
Cesar
Manzoki
11
Мамба
Стрели
Шанхай Шеньхуа
4-4-1-1
Далянь Ифан
3-4-3

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:2
С
2:4
С
3:2
С
1:1
С
2:2
С
2:1
К
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.35
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 1 0.2
Haoyang Xu 1 0.2
Ханчао Ю 1 0.2
У Си 1 0.2
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.6
Цонев Борислав 1 0.2
Мамба Стрели 1 0.2

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Ханчао Ю 1 0
Малеле Сефас 1 0
У Си 1 0
Haijian Wang 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Цонев Борислав 1 0
Yan Wu 1 0
Линь Лянмин 1 0
Zhenao Wang 1 0
Yupeng He 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 5 3 2 0 4 - 1 11
2.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Ухань Три Таунс
 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Далянь Ифан
 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Шицзячжуан
 1:0 5 1 2 2 4 - 5 5
11.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Шэньчжэнь
 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
14.
Бэйцзин Гоань
 0:0 5 0 4 1 3 - 5 4
15.
Мэйчжоу Хакка
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Далянь Ифан
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шэньчжэнь
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Бэйцзин Гоань
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ухань Три Таунс
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Шицзячжуан
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Шицзячжуан
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Далянь Ифан
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Шэньчжэнь
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 1
Шицзячжуан Жуков Георгий 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Далянь Ифан
3.55
4.80
5.10
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Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 0:0 Далянь Ифан онлайн

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