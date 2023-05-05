Тур: 5. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Yejun Huang Главный судья: Memetjan Ahmat
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
199 Количество передач 149
-
56 Владение мячом, % 44
1
Zhen
Ma
21
Lin
Cui
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
18
Wei
Zhang2
11
Малеле
Сефас
14
Jiahui
Huang
8
Zhu
Ting
28
Yu
Fei
16
Le
Liu
23
Yin
Shang
11
Мамба
Стрели
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
18 Wei Zhang2Полузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
30 Yaxiong Bao
-
-
39 Yujie Liu
-
38 Jiabao Wen
-
16 Zexiang Yang
-
-
29 Junchen Zhou
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
8 Zhu TingПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
16 Le LiuПолузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Zhiwei Song
-
18 Yupeng He
-
13 Yaopeng Wang
-
-
-
35 Yu Wang
-
19 Zhenao Wang
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.57
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.35
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|1
|0.2
|Haoyang Xu
|1
|0.2
|Ханчао Ю
|1
|0.2
|У Си
|1
|0.2
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.6
|Цонев Борислав
|1
|0.2
|Мамба Стрели
|1
|0.2
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Ханчао Ю
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Haijian Wang
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Линь Лянмин
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Yupeng He
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|14.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 1
|Шицзячжуан
|Жуков Георгий
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2