Тур: 5. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre.
2:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаJunjian Liao
0:1
16' ГолChen Pu
1:1
58' ГолДугалич Раде
2:1
66' ГолZhechao Chen
90' Желтая карточкаYuelei Cheng
90'+5
Ход матча
12'
16'
0:1
46'
46'
58'
1:1
62'
62'
66'
2:1
74'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
16
Чао-Шэн
Ян
12
Инь
Цуняо
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
10
Мойсес
Лима
28
Джун-Хо
Сон
19
Guowen
Sun
29
Chen
Pu
9
Кризан
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Нападающий
-
19 Yilin Yang
-
37 Guokang Chen
-
-
21 Wei Wang
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
28 Джун-Хо СонПолузащитник
-
19 Guowen SunПолузащитник
-
29 Chen PuНападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
- Защитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Нападающий
-
26 Shibo Liu
-
36 Liuyu Duan
-
40 Shi Songchen
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шаньдун Тайшань
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дугалич Раде
|2
|0.4
|Chugui Ye
|1
|0.2
|Liang Shi
|1
|0.2
|Zhechao Chen
|1
|0.2
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|1
|0.2
|Мойсес Лима
|1
|0.2
|Guowen Sun
|1
|0.2
|Chen Pu
|1
|0.2
|Лю Ян
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liang Shi
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1