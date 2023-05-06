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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: .
Тянцзинь Тэда
0:0
Второй тайм: 61'
Шанхай СИПГ
0'
12' Желтая карточка
Hao Guo
19' Желтая карточка
Yuanjie Su

Ход матча

12'
Hao Guo
 
19'
Yuanjie Su
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шанхай СИПГ
5.10
3.76
4.40
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
11
Вэньцзюнь
Люй
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
9
Паулиньо
Пауло
10
Пинк
Маркус
7
Лэй
У
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
4-3-3

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
5:0
С
1:6
С
4:1
С
1:3
С
5:1
С
0:2
С
2:5
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
1:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

2.4
2.4

Среднее время на гол

37
37

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 2 0.4
Ба Дунь 2 0.4
Берич Роберт 2 0.4
Qiuming Wang 0 0
Мин Тянь 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 3 0.6
Паулиньо Пауло 2 0.4
Пинк Маркус 1 0.2
Браунинг Тайас 1 0.2
Оскар дос Сантос 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fan Yang1 0 1
Мерида Фран 1 0
Hao Guo 1 0
Yuanjie Su 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Мин Тянь 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Шанхай СИПГ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Ченду Беттер Сити
 3:0 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Чанчунь Ятай
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 5 1 2 2 4 - 5 5
9.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Циндао Чжуннэн
 0:3 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Чанчунь Ятай
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 0:3 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Чанчунь Ятай
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Ченду Беттер Сити
 3:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 0:3 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Yuanjie Su получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Hao Guo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шанхай СИПГ
5.10
3.76
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ онлайн

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