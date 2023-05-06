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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: .
Тянцзинь Тэда
0:0
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
12' Желтая карточка
Hao Guo
19' Желтая карточка
Yuanjie Su
66' Желтая карточка
Мерида Фран
77' Желтая карточка
Jiamin Xu
90'+5

Ход матча

12'
Hao Guo
 
19'
Yuanjie Su
 
62'
 
Варгас Матиас
Пинк Маркус
63'
Yinong Tian
Hao Guo
 
66'
Мерида Фран
 
76'
 
Каллон Исса
Xin Xu
77'
Jiamin Xu
 
87'
 
Мирахметджан Музеппер
Паулиньо Пауло
89'
Taoyu Piao
Фарлей Роса
 
89'
Yan Shi
Ба Дунь
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
11
Вэньцзюнь
Люй
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
9
Паулиньо
Пауло
10
Пинк
Маркус
7
Лэй
У
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
4-3-3

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
5:0
С
1:6
С
4:1
С
1:3
С
5:1
С
0:2
С
2:5
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
1:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

2.4
2.4

Среднее время на гол

37
37

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 2 0.4
Ба Дунь 2 0.4
Берич Роберт 2 0.4
Qiuming Wang 0 0
Мин Тянь 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 3 0.6
Паулиньо Пауло 2 0.4
Пинк Маркус 1 0.2
Браунинг Тайас 1 0.2
Оскар дос Сантос 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерида Фран 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Hao Guo 1 0
Yuanjie Su 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Мин Тянь 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Шанхай СИПГ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Шанхай СИПГ
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 2 2 4 - 5 5
9.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Циндао Чжуннэн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Циндао Чжуннэн
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • Желтая карточка
    66'
    Мерида Фран получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Hao Guo уходит с поля. Yinong Tian выходит вместо него
  • 62'
    Пинк Маркус уходит с поля. Варгас Матиас выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Yuanjie Su получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Hao Guo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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