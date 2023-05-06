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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: .
Ченду Беттер Сити
3:1
Второй тайм: 61'
Циндао Чжуннэн
0'
1:0
1' Гол
Ромуло
2:0
40' Гол
Элкесон Кардосо
3:0
50' Гол
Фелипе
3:1
61' Гол

Ход матча

1'
Ромуло
1:0
40'
Элкесон Кардосо
2:0
46'
 
Wei Long
Jinbao Zhong
50'
Фелипе
(Ромуло)
3:0
53'
Паласиос Мануэль
Виндбихлер Рихард
 
53'
Yanfeng Dong
Тан Синь
 
55'
 
Нин Цзян
Ма Ксянгью
56'
 
Чен Чуньсинь
Jiashen Liu
61'
3:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Циндао Чжуннэн
6.20
4.15
64.00
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
30
Jinbao
Zhong
8
Ма
Ксянгью
7
Сарич
Элвис
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
Ченду Беттер Сити
3-4-1-2
Циндао Чжуннэн
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элкесон Кардосо 2 0.4
Ким Мин-У 2 0.4
Фелипе 2 0.4
Ромуло 1 0.2
Мяо Тан 1 0.2
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksandar Andrejevic 2 0.4
Кангва Эванс 1 0.2
Сарич Элвис 1 (1) 0.2
Табеку Серж 0 0
Dong Xu 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 2 0
Тан Синь 2 0
Чоу Тим 1 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0
Фелипе 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chaoyang Liu 0 1
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0
Чен Чуньсинь 1 0
Yibo Sha 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3
Ченду Беттер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Циндао Чжуннэн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
4
80%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1
Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Циндао Чжуннэн

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Ченду Беттер Сити
 3:0 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Чанчунь Ятай
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 5 1 2 2 4 - 5 5
9.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Циндао Чжуннэн
 0:3 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Чанчунь Ятай
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 0:3 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Чанчунь Ятай
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Ченду Беттер Сити
 3:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 0:3 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • 50'
    Romulo сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Felipe бьет в цель!
  • 46'
    Jinbao Zhong уходит с поля. Wei Long выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Элкесон Кардосо бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Romulo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    • До матча
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Циндао Чжуннэн
    6.20
    4.15
    64.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 3:1 Циндао Чжуннэн онлайн

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    Циндао Чжуннэн
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