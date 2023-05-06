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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: .
Ченду Беттер Сити
3:2
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
1:0
1' Гол
Ромуло
2:0
40' Гол
Элкесон Кардосо
3:0
50' Гол
Фелипе
3:1
61' Гол
Wei Zhang I
3:2
63' Гол
Кангва Эванс
70' Желтая карточка
Чен Чуньсинь
84' Желтая карточка
Yibo Sha
90'+4

Ход матча

1'
Ромуло
1:0
40'
Элкесон Кардосо
2:0
46'
 
Wei Long
Jinbao Zhong
50'
Фелипе
(Ромуло)
3:0
53'
Паласиос Мануэль
Виндбихлер Рихард
 
53'
Yanfeng Dong
Тан Синь
 
55'
 
Нин Цзян
Ма Ксянгью
56'
 
Чен Чуньсинь
Jiashen Liu
61'
3:1
Wei Zhang I
(Нин Цзян)
63'
3:2
Кангва Эванс
(Chien-Ming Wang)
68'
 
Yibo Sha
Chien-Ming Wang
70'
 
Чен Чуньсинь
73'
Жуй Ган
Ган Чао
 
82'
 
Форбс Браун
Сарич Элвис
84'
 
Yibo Sha
85'
Gong Zhang
Yiming Yang
 
85'
Ху Цзин
Ромуло
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
30
Jinbao
Zhong
8
Ма
Ксянгью
7
Сарич
Элвис
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
Ченду Беттер Сити
3-4-1-2
Циндао Чжуннэн
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элкесон Кардосо 2 0.4
Ким Мин-У 2 0.4
Фелипе 2 0.4
Ромуло 1 0.2
Мяо Тан 1 0.2
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksandar Andrejevic 2 0.4
Кангва Эванс 2 0.4
Wei Zhang I 1 0.2
Сарич Элвис 1 (1) 0.2
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 2 0
Тан Синь 2 0
Чоу Тим 1 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0
Фелипе 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чен Чуньсинь 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Циндао Чжуннэн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
1
17%
1-15
4
50%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1
Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Циндао Чжуннэн

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Шанхай СИПГ
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 2 2 4 - 5 5
9.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Циндао Чжуннэн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Циндао Чжуннэн
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 85'
    Romulo уходит с поля. Jing Hu выходит вместо него
  • 85'
    Yiming Yang уходит с поля. Gong Zhang выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Yibo Sha получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Сарич Элвис уходит с поля. Форбс Браун выходит вместо него
  • 73'
    Ган Чао уходит с поля. Жуй Ган выходит вместо него
  • Желтая карточка
    70'
    Чен Чуньсинь получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Chien-Ming Wang уходит с поля. Yibo Sha выходит вместо него
  • 63'
    Chien-Ming Wang сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Эванс Кангва бьет в цель!
  • 61'
    Нин Цзян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Wei Zhang бьет в цель!
  • 56'
    Jiashen Liu уходит с поля. Чен Чуньсинь выходит вместо него
  • 55'
    Ма Ксянгью уходит с поля. Нин Цзян выходит вместо него
  • 53'
    Тан Синь уходит с поля. Yanfeng Dong выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Виндбихлер Рихард уходит с поля. Паласиос Мануэль выходит вместо него
    • 50'
      Romulo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Felipe бьет в цель!
    • 46'
      Jinbao Zhong уходит с поля. Wei Long выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Элкесон Кардосо бьет в цель!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Romulo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 3:2 Циндао Чжуннэн онлайн

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