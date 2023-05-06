Тур: 5. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium.
3:2
Конец матча
0'
1:0
1' ГолРомуло
2:0
40' ГолЭлкесон Кардосо
3:0
50' ГолФелипе
3:1
61' ГолWei Zhang I
3:2
63' ГолКангва Эванс
70' Желтая карточкаЧен Чуньсинь
84' Желтая карточкаYibo Sha
90'+4
Ход матча
1'
1:0
40'
2:0
46'
53'
55'
61'
3:1
63'
3:2
70'
84'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
10
Ромуло
21
Фелипе
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
24
Dong
Xu
30
Jinbao
Zhong
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
3 Тан СиньЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ху Цзин
-
36 Гоу Чжунчен
-
14 Ран Вэйфэн
-
19 Yanfeng Dong
-
-
16 Jian Tao
-
27 Лю2 Бин
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансНападающий
-
13 Табеку СержНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ming Hu
-
5 Yibo Sha
-
23 Xu Sun
-
11 Xipeng Sun
-
12 Чен Чуньсинь
-
17 Yuncheng Fu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.4
|Кангва Эванс
|2
|0.4
|Wei Zhang I
|1
|0.2
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.2
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чен Чуньсинь
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Jiashen Liu
|1
|0
|Jinbao Zhong
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
3
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Циндао Чжуннэн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
1
17%
1-15
4
50%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1
Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Циндао Чжуннэн
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
14
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1