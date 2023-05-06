Тур: 5. Стадион: Rugao Olympic Sports Center.
0:1
Второй тайм: 59'
Ход матча
23'
0:1
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
10
Junmin
Xu
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
17
Hong
Li
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Полузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Junmin XuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
-
5 Sheng Ma
-
28 Gui Hong
-
-
-
27 Wu Xu
-
3 Jie Wang
-
30 Xiangbin Li
-
-
Главный тренер: David Patricio
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
21 Qi CuiЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Jie SunЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
36 Chao Fan
-
-
-
24 Zhiyu Yan
-
38 Ning Lu
-
31 Lishan Shi
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
225
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балде Ромарио
|2
|0.4
|Кастильо Роман
|2
|0.4
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|2
|0.4
|Chengjian Liao
|2
|0.4
|Сержиньо Солер
|2
|0.4
|Тан Лонг
|1
|0.2
|Цуль Петер
|0
|0
|Jinxian Wang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Junmin Xu
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Xiangbin Li
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Наньтун Чжиюнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2
Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|5 - 1
|13
|2.
|3:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|0:3
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|0:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1