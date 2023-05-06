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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: .
Наньтун Чжиюнь
0:1
Второй тайм: 59'
Чанчунь Ятай
0'
0:1
23' Гол
Леонардо Родригес
45' Желтая карточка
Йи Тенг

Ход матча

23'
0:1
Леонардо Родригес
(Тан Лонг)
45'
 
Йи Тенг

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Наньтун Чжиюнь
Ничья
Чанчунь Ятай
9.00
3.70
2.85
Все Коэффициенты
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
8
Морелатто
Лукас
25
Kang
Cao
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
10
Junmin
Xu
9
Кастильо
Роман
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
19
Chengjian
Liao
44
Цуль
Петер
11
Sabit
Abdusalam
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
9
Леонардо
Родригес
Наньтун Чжиюнь
4-4-2
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛК
4:0
ПЛК
0:0
ПЛК
0:1
К
0:1
ПЛК
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 2 0.4
Кастильо Роман 2 0.4
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 2 0.4
Chengjian Liao 2 0.4
Сержиньо Солер 2 0.4
Тан Лонг 1 0.2
Цуль Петер 0 0
Jinxian Wang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xiaodong Shi 2 0
Брессан Матеус 1 0
Junmin Xu 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 1 0
Цуль Петер 1 0
Йи Тенг 1 0
Chengjian Liao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yun Liu 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4
Наньтун Чжиюнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2
Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Ченду Беттер Сити
 3:0 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Чанчунь Ятай
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 5 1 2 2 4 - 5 5
9.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Циндао Чжуннэн
 0:3 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Чанчунь Ятай
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 0:3 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Чанчунь Ятай
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Ченду Беттер Сити
 3:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 0:3 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Тан Лонг получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Йи Тенг получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 23'
    Тан Лонг сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Леонардо Родригес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Наньтун Чжиюнь
Ничья
Чанчунь Ятай
9.00
3.70
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 0:1 Чанчунь Ятай онлайн

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Чанчунь Ятай
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