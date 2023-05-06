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Китай: Суперлига
2023

Тур: 5. Стадион: .
Наньтун Чжиюнь
0:1
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
23' Гол
Леонардо Родригес
45' Желтая карточка
Йи Тенг
57' Желтая карточка
Тан Лонг
81' Желтая карточка
Балде Ромарио
89' Желтая карточка
Yake Wu
90' Желтая карточка
Qi Cui
90'+9

Ход матча

23'
0:1
Леонардо Родригес
(Тан Лонг)
45'
 
Йи Тенг
57'
 
Тан Лонг
61'
Kamiran Halimurat
Kang Cao
 
62'
 
Yongjing Cao
Jinxian Wang
71'
 
Abduhamit Abdugheni
Sabit Abdusalam
81'
Балде Ромарио
 
83'
Gui Hong
Морелатто Лукас
 
83'
Xiangbin Li
Yeljan Shinar
 
85'
 
Чанчэн Чэн
Леонардо Родригес
89'
 
Yake Wu
90'
 
Qi Cui

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
8
Морелатто
Лукас
25
Kang
Cao
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
10
Junmin
Xu
9
Кастильо
Роман
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
19
Chengjian
Liao
44
Цуль
Петер
11
Sabit
Abdusalam
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
9
Леонардо
Родригес
Наньтун Чжиюнь
4-4-2
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛК
4:0
ПЛК
0:0
ПЛК
0:1
К
0:1
ПЛК
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 2 0.4
Кастильо Роман 2 0.4
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 2 0.4
Chengjian Liao 2 0.4
Сержиньо Солер 2 0.4
Тан Лонг 1 0.2
Цуль Петер 0 0
Jinxian Wang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xiaodong Shi 2 0
Балде Ромарио 1 0
Брессан Матеус 1 0
Junmin Xu 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Цуль Петер 1 0
Йи Тенг 1 0
Yake Wu 1 0
Chengjian Liao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чанчунь Ятай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2
Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 4 1 0 5 - 1 13
2.
Шанхай СИПГ
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 2 2 4 - 5 5
9.
Далянь Ифан
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Циндао Чжуннэн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Хэнань Цзянье
 5 0 3 2 2 - 4 3
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Далянь Ифан
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Шицзячжуан
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Циндао Чжуннэн
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • 71'
    Sabit Abdusalam уходит с поля. Abduhamit Abdugheni выходит вместо него
  • 62'
    Jinxian Wang уходит с поля. Yongjing Cao выходит вместо него
  • 61'
    Kang Cao уходит с поля. Kamiran Halimurat выходит вместо него
  • Желтая карточка
    57'
    Тан Лонг получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Йи Тенг получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
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