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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Хэнань Цзянье
1:0
Перерыв
Ухань Три Таунс
0'
1:0
20' Гол
Zichang Huang
32' Желтая карточка
Yang Li3

Ход матча

20'
Zichang Huang
(Пина Томас)
1:0
22'
Zhao Ke
Dilmurat Mawlanyaz
 
32'
 
Yang Li3

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 161 Количество передач 265
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Ухань Три Таунс
6.70
4.54
4.10
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
3
Shuai
Yang2
33
Dilmurat
Mawlanyaz
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
20
Чович
Неманья
9
Boyuan
Feng
22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
2
Yang
Li3
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
8
Dinghao
Yan
10
Станчу
Николае
12
Xiaobin
Zhang
II
14
Jing
Luo
7
Ademilson
11
Давидсон
Хэнань Цзянье
4-4-2
Ухань Три Таунс
3-5-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:3
С
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
30

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 0.17
Boyuan Feng 1 0.17
Zichang Huang 1 0.17
Пина Томас 0 0
Чович Неманья 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 1 0.17
Се Пэнфэй 1 0.17
Давидсон 1 0.17
Ханьвэнь Дэн 1 0.17
Dinghao Yan 1 0.17
Yang Li3 1 0.17
Станчу Николае 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шунич Тони 3 0
Пина Томас 1 1
Xin Luo 2 0
Чович Неманья 1 0
Шангуань Ван 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гао Чжуньи 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Dinghao Yan 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 6 5 1 0 6 - 1 16
2.
Шанхай СИПГ
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Далянь Ифан
 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Шицзячжуан
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
10.
Хэнань Цзянье
 1:0 6 1 3 2 3 - 4 6
11.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Циндао Чжуннэн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Шэньчжэнь
 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Далянь Ифан
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
4.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Хэнань Цзянье
 1:0 4 1 2 1 2 - 2 5
6.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Шэньчжэнь
 0:1 5 1 1 3 3 - 6 4
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ухань Три Таунс
 0:1 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ухань Три Таунс
 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Шицзячжуан
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Циндао Чжуннэн
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шэньчжэнь
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ухань Три Таунс пробьет пенальти!
  • 49'
    Команда Хэнань Цзянье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 38%, Ухань Три Таунс: 62%.
  • 49'
    Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ухань Три Таунс
  • 47'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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    Лучшие коэффициенты
    Хэнань Цзянье
    Ничья
    Ухань Три Таунс
    6.70
    4.54
    4.10
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