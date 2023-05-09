Тур: 6. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Jianxun Kou
1:0
Перерыв
Ход матча
20'
1:0
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
161 Количество передач 265
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
17
Пина
Томас
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
14
Jing
Luo
11
Давидсон
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Songyi LiЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
21 Keqiang Chen
-
-
28 Runtong Song
-
26 Jiahui Liu
-
16 Dilemet Tudi
-
32 Dong Han
-
14 Tianyu Gao
-
25 Xu Tang
-
11 Zhao Ke
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
2 Yang Li3Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
31 Jiayu Guo
-
-
28 Denny Wang
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
30
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Межеевски Адриан
|1
|0.17
|Boyuan Feng
|1
|0.17
|Zichang Huang
|1
|0.17
|Пина Томас
|0
|0
|Чович Неманья
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademilson
|1
|0.17
|Се Пэнфэй
|1
|0.17
|Давидсон
|1
|0.17
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0.17
|Dinghao Yan
|1
|0.17
|Yang Li3
|1
|0.17
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шунич Тони
|3
|0
|Пина Томас
|1
|1
|Xin Luo
|2
|0
|Чович Неманья
|1
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
1
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|6 - 1
|16
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|10.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1