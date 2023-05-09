VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

37' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Станчу Николае решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Yang Li получает желтую карточку за толчок соперника.

30' Чович Неманья пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

29' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Boyuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Jing Luo . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Ханьвэнь Дэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Г О О О О Л - Zichang Huang забивает с левой ноги!

20' Пина Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Цао Гу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Ох, нехорошо это выглядит. Dilmurat Mawlanyaz получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Dilmurat Mawlanyaz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали

16' Ханьвэнь Дэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ademilson и попал в перекладину!

14' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

14' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

9' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ademilson нанес удар, но промахнулся очень сильно.

6' Xin Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Shuai Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Jing Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру