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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Хэнань Цзянье
1:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
1:0
20' Гол
Zichang Huang
32' Желтая карточка
Yang Li3
68' Желтая карточка
Пина Томас
76' Undefined phrase: football_event_
Shuai Yang2
80' Желтая карточка
Zhao Ke
80' Желтая карточка
Се Пэнфэй
83' Желтая карточка
Шангуань Ван
1:1
90' Гол
Якубу Абдул-Азиз
90' Красная карточка
Yihao Zhong
90'+10

Ход матча

20'
Zichang Huang
(Пина Томас)
1:0
22'
Zhao Ke
Dilmurat Mawlanyaz
 
32'
 
Yang Li3
46'
 
Се Пэнфэй
Yang Li3
46'
 
Xin Luo
Jing Luo
46'
 
Вэй Ши-Хао
Songyi Li
68'
Пина Томас
 
69'
 
Якубу Абдул-Азиз
Станчу Николае
70'
Jiahui Liu
Цао Гу
 
70'
Yihao Zhong
Zichang Huang
 
76'
Shuai Yang2
 
80'
Zhao Ke
 
80'
 
Се Пэнфэй
83'
Шангуань Ван
 
83'
Yixin Liu
Чович Неманья
 
83'
 
Луо Сенвен
Dinghao Yan
90'
1:1
Якубу Абдул-Азиз
90'
Yihao Zhong
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 298 Количество передач 492
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
3
Shuai
Yang2
33
Dilmurat
Mawlanyaz
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
20
Чович
Неманья
9
Boyuan
Feng
22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
2
Yang
Li3
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
8
Dinghao
Yan
10
Станчу
Николае
12
Xiaobin
Zhang
II
14
Jing
Luo
7
Ademilson
11
Давидсон
Хэнань Цзянье
4-4-2
Ухань Три Таунс
3-5-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:3
С
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
30

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 0.17
Boyuan Feng 1 0.17
Zichang Huang 1 0.17
Пина Томас 0 0
Чович Неманья 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 1 0.17
Се Пэнфэй 1 0.17
Давидсон 1 0.17
Ханьвэнь Дэн 1 0.17
Якубу Абдул-Азиз 1 0.17
Dinghao Yan 1 0.17
Yang Li3 1 0.17
Станчу Николае 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 2 1
Шунич Тони 3 0
Шангуань Ван 2 0
Xin Luo 2 0
Yihao Zhong 0 1
Чович Неманья 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 2 0
Гао Чжуньи 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Dinghao Yan 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 2 2 4 - 5 5
11.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Циндао Чжуннэн
 5 1 1 3 6 - 9 4
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Циндао Чжуннэн
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Весь список
  • 98'
    УДАЛЕНИЕ! - Yihao Zhong удален за серьёзный фол
  • 98'
    КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Yihao Zhong из команды Хэнань Цзянье.
  • 97'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Травма, повреждение
    96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ханьвэнь Дэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 95'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 38%, Ухань Три Таунс: 62%.
  • Травма, повреждение
    95'
    Ханьвэнь Дэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    95'
    Безумный фол. Yihao Zhong грубо играет против соперника. Пострадал Ханьвэнь Дэн
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
    • 94'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      94'
      Ох, нехорошо это выглядит. Межеевски Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      93'
      Межеевски Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Оооо... вот это был удар! Давидсон должен был забить с этой позиции.
    • 92'
      Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Вэй Ши-Хао создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Ухань Три Таунс начинает контратаку
    • 92'
      Гао Чжуньи из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 1:1 Ухань Три Таунс онлайн

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