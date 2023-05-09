Тур: 6. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Jianxun Kou
1:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолZichang Huang
32' Желтая карточкаYang Li3
68' Желтая карточкаПина Томас
76' Undefined phrase: football_event_Shuai Yang2
80' Желтая карточкаZhao Ke
80' Желтая карточкаСе Пэнфэй
83' Желтая карточкаШангуань Ван
1:1
90' ГолЯкубу Абдул-Азиз
90' Красная карточкаYihao Zhong
90'+10
Ход матча
20'
1:0
32'
46'
68'
70'
76'
80'
80'
83'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
298 Количество передач 492
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
17
Пина
Томас
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
14
Jing
Luo
11
Давидсон
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Songyi LiЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
21 Keqiang Chen
-
-
28 Runtong Song
-
26 Jiahui Liu
-
16 Dilemet Tudi
-
32 Dong Han
-
14 Tianyu Gao
-
25 Xu Tang
-
11 Zhao Ke
-
29 Yihao Zhong
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
2 Yang Li3Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
31 Jiayu Guo
-
-
28 Denny Wang
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
30
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Межеевски Адриан
|1
|0.17
|Boyuan Feng
|1
|0.17
|Zichang Huang
|1
|0.17
|Пина Томас
|0
|0
|Чович Неманья
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademilson
|1
|0.17
|Се Пэнфэй
|1
|0.17
|Давидсон
|1
|0.17
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0.17
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0.17
|Dinghao Yan
|1
|0.17
|Yang Li3
|1
|0.17
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|2
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Yihao Zhong
|0
|1
|Чович Неманья
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|2
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
1
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3