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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Шэньчжэнь
0:1
Второй тайм: 47'
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
16' Гол
Малеле Сефас

Ход матча

16'
0:1
Малеле Сефас
(Haijian Wang)
32'
 
Jiabao Wen
Lin Cui
34'
Yue Xu
Li Ning
 
46'
Ачеампонг Франк
Yue Liu
 
46'
 
Wei Zhang2
Haoyang Xu
46'
 
Цао Юньдин
Ханчао Ю

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 212 Количество передач 298
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Шанхай Шеньхуа
9.60
7.30
1.58
Все Коэффициенты
22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
6
Shuai
Pei
26
Юань
Миньчэн
30
Ruifeng
Huang
16
Dalun
Zheng
12
Lei
Liao
14
Li
Ning
4
Чжипэн
Цзян
33
Yuezheng
Du
20
Yue
Liu
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
21
Lin
Cui
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
10
Тейшейра
Жоау
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
Шэньчжэнь
3-5-2
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
К
0:0
К
1:0
С
0:0
С
3:2
С
2:1
С
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.75

Среднее время на гол

225
120

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
162

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжипэн Цзян 1 0.17
Shuai Pei 1 0.17
Ачеампонг Франк 1 0.17
Юань Миньчэн 1 0.17
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.17
Алессандрини Ромен 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 2 0.33
Ханчао Ю 2 0.33
Haoyang Xu 1 0.17
У Си 1 0.17
Haijian Wang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yuan Zhang2 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Li Ning 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 3 0
Тейшейра Жоау 0 1
Ханчао Ю 1 0
Малеле Сефас 1 0
У Си 1 0
Haijian Wang 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Шэньчжэнь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 6 5 1 0 6 - 1 16
2.
Шанхай СИПГ
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Далянь Ифан
 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Шицзячжуан
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
10.
Хэнань Цзянье
 1:0 6 1 3 2 3 - 4 6
11.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Циндао Чжуннэн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Шэньчжэнь
 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Далянь Ифан
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
4.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Хэнань Цзянье
 1:0 4 1 2 1 2 - 2 5
6.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Шэньчжэнь
 0:1 5 1 1 3 3 - 6 4
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ухань Три Таунс
 0:1 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ухань Три Таунс
 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Шицзячжуан
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Циндао Чжуннэн
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шэньчжэнь
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
  • 46'
    Тактическая замена. Haoyang Xu уходит с поля и его заменяет Wei Zhang
  • 46'
    Тактическая замена. Yue Liu уходит с поля и его заменяет Ачеампонг Франк
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    9.60
    7.30
    1.58
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    Где смотреть матч Шэньчжэнь 0:1 Шанхай Шеньхуа онлайн

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