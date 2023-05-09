Тур: 6. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня. Главный судья: Xing Qi
0:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
16'
0:1
32'
46'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
212 Количество передач 298
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
16
Dalun
Zheng
12
Lei
Liao
14
Li
Ning
33
Yuezheng
Du
20
Yue
Liu
1
Zhen
Ma
21
Lin
Cui
33
Haijian
Wang
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
28 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
12 Lei LiaoПолузащитник
-
14 Li NingПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Yuezheng DuНападающий
-
20 Yue LiuНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiПолузащитник
- Нападающий
-
32 Jiabao Ji
-
-
-
37 Jiajin Hu
-
21 Yuan Zhang2
-
-
-
19 Yue Xu
-
11 Yuan Zhang1
-
23 Xingyu Wu
-
Главный тренер: Чэн Тао
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
30 Yaxiong Bao
-
38 Jiabao Wen
-
18 Wei Zhang2
-
-
16 Zexiang Yang
-
39 Yujie Liu
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.75
Среднее время на гол
225
120
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
162
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чжипэн Цзян
|1
|0.17
|Shuai Pei
|1
|0.17
|Ачеампонг Франк
|1
|0.17
|Юань Миньчэн
|1
|0.17
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.17
|Алессандрини Ромен
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|2
|0.33
|Ханчао Ю
|2
|0.33
|Haoyang Xu
|1
|0.17
|У Си
|1
|0.17
|Haijian Wang
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yuan Zhang2
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|3
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Ханчао Ю
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Haijian Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Шэньчжэнь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|6 - 1
|16
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|10.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|3
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1