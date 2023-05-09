Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Zigui Shen пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Г О О О О Л - Zigui Shen забивает с правой ноги!

87' Ruofan Liu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

85' Lei Liao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Zigui Shen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Чжу Чэньцзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Lei Liao выиграл воздушное противоборство у Синьли Пэн

82' Шанс! Chengkuai Wang из команды Шэньчжэнь пробил головой, но мимо

82' Чжипэн Цзян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

77' Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Chengkuai Wang

77' Тейшейра Жоау оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Dalun Zheng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

74' Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали

71' Ачеампонг Франк не смог попасть в створ ударом издали

71' Ачеампонг Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Jiabao Wen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

69' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тактическая замена. Yuezheng Du уходит с поля и его заменяет Zigui Shen

63' Г О О О О Л - Цао Юньдин забивает с правой ноги!

60' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Тейшейра Жоау пробил со штрафного прямо в стенку

54' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Чжипэн Цзян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Чжипэн Цзян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шэньчжэнь отменен из-за положения "вне игры".

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Shenglong Jiang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

47' Xin Zhou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля