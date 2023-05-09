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  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Шэньчжэнь
1:3
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
16' Гол
Малеле Сефас
48' Желтая карточка
Shenglong Jiang
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Ачеампонг Франк
0:2
57' Гол
Малеле Сефас
0:3
63' Гол
Цао Юньдин
1:3
90' Гол
Zigui Shen
90'+4

Ход матча

16'
0:1
Малеле Сефас
(Haijian Wang)
32'
 
Jiabao Wen
Lin Cui
34'
Yue Xu
Li Ning
 
46'
Ачеампонг Франк
Yue Liu
 
46'
 
Wei Zhang2
Haoyang Xu
46'
 
Цао Юньдин
Ханчао Ю
48'
 
Shenglong Jiang
49'
Ачеампонг Франк
 
57'
0:2
Малеле Сефас
63'
0:3
Цао Юньдин
(Хинг-Гловер Макарио)
64'
Zigui Shen
Yuezheng Du
 
64'
Haolun Mi
Ruifeng Huang
 
68'
 
Синьли Пэн
Амаду Ибраим
75'
 
Ruofan Liu
Малеле Сефас
77'
Chengkuai Wang
Dalun Zheng
 
90'
Zigui Shen
(Chengkuai Wang)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 425 Количество передач 461
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
6
Shuai
Pei
26
Юань
Миньчэн
30
Ruifeng
Huang
16
Dalun
Zheng
12
Lei
Liao
14
Li
Ning
4
Чжипэн
Цзян
33
Yuezheng
Du
20
Yue
Liu
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
21
Lin
Cui
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
10
Тейшейра
Жоау
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
Шэньчжэнь
3-5-2
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
К
0:0
К
1:0
С
0:0
С
3:2
С
2:1
С
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.75

Среднее время на гол

225
120

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
162

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжипэн Цзян 1 0.17
Shuai Pei 1 0.17
Ачеампонг Франк 1 0.17
Юань Миньчэн 1 0.17
Zigui Shen 1 0.17
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.17
Алессандрини Ромен 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 3 0.5
Ханчао Ю 2 0.33
Haoyang Xu 1 0.17
Цао Юньдин 1 0.17
У Си 1 0.17
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Haijian Wang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yuan Zhang2 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Li Ning 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 4 0
Тейшейра Жоау 0 1
Ханчао Ю 1 0
Малеле Сефас 1 0
У Си 1 0
Haijian Wang 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
1
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Шэньчжэнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 2 2 4 - 5 5
11.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Циндао Чжуннэн
 5 1 1 3 6 - 9 4
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Циндао Чжуннэн
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Весь список
  • 92'
    Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Угловой
    92'
    Чжипэн Цзян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Zigui Shen пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Шэньчжэнь пытается что-то создать.
  • 91'
    Контроль мяча: Шэньчжэнь: 47%, Шанхай Шеньхуа: 53%.
  • 90'
    Чжипэн Цзян сделал ключевой пас для гола!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Chengkuai Wang сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      90'
      Г О О О О Л - Zigui Shen забивает с правой ноги!
    • 89'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Юань Миньчэн ошибается в защите.
    • 88'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      88'
      Ачеампонг Франк наказан за толчок Jiabao Wen
    • 87'
      Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Шанхай Шеньхуа пытается что-то создать.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • До матча
    • Шэньчжэнь начинает с центра поля
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 1:3 Шанхай Шеньхуа онлайн

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