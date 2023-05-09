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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Далянь Ифан
0:0
Второй тайм: 47'
Шицзячжуан
0'
45' Желтая карточка
Шкорич Миле

Ход матча

45'
 
Шкорич Миле
46'
Мамба Стрели
Yin Shang
 
46'
Босанчич Неманья
Yu Fei
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 222 Количество передач 167
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Шицзячжуан
2.75
3.28
3.55
Все Коэффициенты
1
Чжан
Чонг
4
Vas
Nunez
31
Пен
Лю
2
Longchang
Lin
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
23
Yin
Shang
28
Yu
Fei
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
15
Peng
Wang
III
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
16
Kaimu
Zheng
21
Шкорич
Миле
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
Далянь Ифан
5-4-1
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Далянь Ифан
Шицзячжуан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
1:2
ПЛК
2:2
ПЛК
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.5
Цонев Борислав 1 0.17
Мамба Стрели 1 0.17
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 2 (1) 0.33
Peng Wang III 1 0.17
Oscar Taty Maritu 1 0.17
Овусу-Секьере Деабеас 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Цонев Борислав 1 0
Yan Wu 1 0
Линь Лянмин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Zhenao Wang 1 0
Yupeng He 1 0
Jiahui Huang 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Yang Liu II 2 0
Qinhan Sun 2 0
Локадия Юрген 1 0
Yun Yang 1 0
Honglue Zhao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Xuchen Yao 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Далянь Ифан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
1
Далянь Ифан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0

Результаты матчей

Далянь Ифан
Шицзячжуан

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 6 5 1 0 6 - 1 16
2.
Шанхай СИПГ
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ухань Три Таунс
 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Бэйцзин Гоань
 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Далянь Ифан
 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Шицзячжуан
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
10.
Хэнань Цзянье
 1:0 6 1 3 2 3 - 4 6
11.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Шаньдун Тайшань
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Циндао Чжуннэн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Шэньчжэнь
 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
16.
Чжэцзян Профессионал
 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Далянь Ифан
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
4.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Хэнань Цзянье
 1:0 4 1 2 1 2 - 2 5
6.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Шанхай СИПГ
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Шэньчжэнь
 0:1 5 1 1 3 3 - 6 4
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ухань Три Таунс
 0:1 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ухань Три Таунс
 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Шицзячжуан
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Хэнань Цзянье
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Циндао Чжуннэн
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Шаньдун Тайшань
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шэньчжэнь
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 3
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Vas Nunez из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Шкорич Миле пострадал.
  • 46'
    Тактическая замена. Yu Fei уходит с поля и его заменяет Nemanja Bosancic
  • 46'
    Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Мамба Стрели
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Далянь Ифан
    • 46'
      Oscar Taty Maritu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Yupeng He ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      45'
      Yu Fei наказан за толчок Шкорич Миле
    • 45'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 58%, Шицзячжуан: 42%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Yin Shang наказан за толчок Шкорич Миле
    • 44'
      Yu Fei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Vas Nunez ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Далянь Ифан
    Ничья
    Шицзячжуан
    2.75
    3.28
    3.55
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    Далянь Ифан
    Шицзячжуан
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