Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

40' Yu Fei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

39' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Жао Хонглуе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Qinhan Sun из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Игрок из команды Шицзячжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

23' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

17' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

16' Шкорич Миле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Yin Shang наказан за толчок Локадия Юрген

12' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

11' Жао Хонглуе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

8' Ян Ксиангчуанг не смог попасть в створ ударом издали

7' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

5' Игрок из команды Шицзячжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Yin Shang ослабляет давление, выбив мяч.

4' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре