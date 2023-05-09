Тур: 6. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Wei Zhen
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаШкорич Миле
0:1
55' ГолOscar Taty Maritu
1:1
57' ГолЛинь Лянмин
61' Желтая карточкаVas Nunez
75' Undefined phrase: football_event_Мамба Стрели
90'+5
Ход матча
45'
55'
57'
1:1
61'
75'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
435 Количество передач 292
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
31
Пен
Лю
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
23
Yin
Shang
28
Yu
Fei
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
16
Kaimu
Zheng
21
Шкорич
Миле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Пен ЛюЗащитник
- Защитник
-
18 Yupeng HeЗащитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Yan WuВратарь
- Полузащитник
-
8 Zhu TingПолузащитник
-
11 Мамба СтрелиНападающий
-
-
-
-
35 Yu Wang
-
33 Zhiwei Song
-
14 Jiahui Huang
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
-
21 Шкорич МилеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Wei Wu
-
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Далянь Ифан
Шицзячжуан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.5
|Цонев Борислав
|1
|0.17
|Линь Лянмин
|1
|0.17
|Мамба Стрели
|1
|0.17
|Босанчич Неманья
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|2 (1)
|0.33
|Oscar Taty Maritu
|2
|0.33
|Peng Wang III
|1
|0.17
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Линь Лянмин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Yupeng He
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Yang Liu II
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Honglue Zhao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Далянь Ифан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
1
Далянь Ифан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0
Результаты матчей
Далянь Ифан
Шицзячжуан
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3