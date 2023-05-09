Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

81' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

80' Игрок из команды Шицзячжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Жао Хонглуе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Игрок из команды Шицзячжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Далянь Ифан , отменен.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Линь Лянмин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

73' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Игрок из команды Шицзячжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

68' Линь Лянмин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Nemanja Bosancic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

66' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

61' Vas Nunez - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Жао Хонглуе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Nemanja Bosancic сделал результативную передачу.

57' Nemanja Bosancic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Шанс! Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо

55' Г О О О О Л - Oscar Taty Maritu забивает с левой ноги!

55' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Команда Шицзячжуан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

52' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Цонев Борислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Yu Fei уходит с поля и его заменяет Nemanja Bosancic

46' Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Мамба Стрели