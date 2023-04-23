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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Урал
 
Позже
Ростов
Прогнозы 148
Урал 20.9% (31)
X 50.7% (75)
Ростов 28.4% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Ростов
2.55
3.42
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
24
Филипенко
Егор
2
Бегич
Сильвие
22
Бевеев
Мингиян
9
Ранджелович
Лазар
20
Влут
Рай
19
Мишкич
Даниэль
6
Сиссе
Ибраима
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
19
Байрамян
Хорен
Урал
4-5-1
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Урал
Ростов

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

23 матча

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.83

Среднее время на гол

82
108

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.08
1.27

Среднее время на гол

83
70

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.09
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

82
86

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.22
Бикфалви Эрик 4 0.17
Влут Рай 4 (2) 0.17
Ранджелович Лазар 3 0.13
Газинский Юрий 3 0.13
Филипенко Егор 1 0.04
Мишкич Даниэль 1 0.04
Юшин Александр 1 0.04
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.04
Егорычев Андрей 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 9 (1) 0.39
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.35
Осипенко Максим 5 (3) 0.22
Глебов Данил 4 0.17
Уткин Даниил 3 0.13
Сильянов Александр 2 0.09
Лангович Андрей 2 0.09
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 7 0
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 4 1
Гогличидзе Лео 3 1
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 7 0
Прохин Данила 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Глебов Данил 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Байрамян Хорен 3 0
Тугарев Роман 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Осипенко Максим 1 0
Лангович Андрей 1 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Урал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
7
Урал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

11
20
Урал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Ростов
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

17
27

Голы по времени матча

Забито

14
18
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
5
36%
4
22%
61-75
5
36%
5
28%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
3
21%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Забито

12
22
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
4
18%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
6
50%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

26
40
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
2
8%
3
8%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
4
15%
6
15%
31-45
1
4%
9
23%
46-60
11
42%
8
20%
61-75
5
19%
10
25%
76-90

Пропущено

36
30
12 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
2
6%
5
17%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
8
22%
2
7%
46-60
6
17%
8
27%
61-75
10
28%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1
Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1
Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1

Результаты матчей

Урал
Ростов

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
4
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Урал
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
5
5
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
21
2
9
14
1.5
13
10
1
22
2.5
4
19
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 23 13 7 3 40 - 30 46
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
14.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    "Урал" больше нацелен на атакующую игру с первых минут, нежели его соперник. Собственно, "Ростов" в нападении зрители ещё не могли наблюдать.
  • Офсайд
    2'
    Андрей Егорычев прострелил слева от лицевой в руки Сергея Песьякова, но всё равно было зафиксировано "вне игры" у хозяев. Там где-то ещё голубь пролетел в штрафной площади ростовчан.
  • 1'
    "Урал" выбрал себе полностью чёрную форму. Оранжевая, которой нет сегодня у екатеринбуржцев, несколько перекликалась бы с жёлтыми футболками "Ростова". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался, и матч вместе с ним, соответственно, тоже!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Урал - Ростов

Исход игры
Урал
20.3% (31)
Ничья
50.3% (77)
Ростов
29.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
33.6% (42)
Меньше
66.4% (83)
Обе команды забьют
Да
84% (105)
Нет
16% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (63)
1:2 Ростов
15.7% (24)
2:1 Урал
9.2% (14)
1:0 Урал
5.2% (8)
0:1 Ростов
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Ростов
1.3% (2)
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