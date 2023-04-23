Первый тайм

3' "Урал" больше нацелен на атакующую игру с первых минут, нежели его соперник. Собственно, "Ростов" в нападении зрители ещё не могли наблюдать.

2' Андрей Егорычев прострелил слева от лицевой в руки Сергея Песьякова, но всё равно было зафиксировано "вне игры" у хозяев. Там где-то ещё голубь пролетел в штрафной площади ростовчан.

1' "Урал" выбрал себе полностью чёрную форму. Оранжевая, которой нет сегодня у екатеринбуржцев, несколько перекликалась бы с жёлтыми футболками "Ростова".