Тур: 24. Стадион: Екатеринбург Арена.
История личных встреч
Урал
Ростов
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
23 матча
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.83
Среднее время на гол
82
108
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.08
1.27
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.09
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
82
86
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.22
|Бикфалви Эрик
|4
|0.17
|Влут Рай
|4 (2)
|0.17
|Ранджелович Лазар
|3
|0.13
|Газинский Юрий
|3
|0.13
|Филипенко Егор
|1
|0.04
|Мишкич Даниэль
|1
|0.04
|Юшин Александр
|1
|0.04
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.04
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Быковский Илья
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|9 (1)
|0.39
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.35
|Осипенко Максим
|5 (3)
|0.22
|Глебов Данил
|4
|0.17
|Уткин Даниил
|3
|0.13
|Сильянов Александр
|2
|0.09
|Лангович Андрей
|2
|0.09
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Щетинин Кирилл
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|Голенков Егор
|1
|0.04
|Мельников Степан
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.04
|Комаров Иван
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|7
|0
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|4
|1
|Гогличидзе Лео
|3
|1
|Каштанов Алексей
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|7
|0
|Прохин Данила
|3
|1
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Чернов Евгений
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Голенков Егор
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Глебов Данил
|2
|1
|Мелёхин Виктор
|2
|1
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Тугарев Роман
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Результаты матчей
Урал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
7
Урал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
11
20
Урал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Ростов
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
17
27
Голы по времени матча
Забито
14
18
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
5
36%
4
22%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
3
21%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
4
18%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
6
50%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Забито
26
40
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
2
8%
3
8%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
4
15%
6
15%
31-45
1
4%
9
23%
46-60
11
42%
8
20%
61-75
5
19%
10
25%
76-90
Пропущено
36
30
12 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
2
6%
5
17%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
8
22%
2
7%
46-60
6
17%
8
27%
61-75
10
28%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1
Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1
Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1
Результаты матчей
Урал
Ростов
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
4
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Урал
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
57
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
55
110
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
212
914
1310
122
419
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|57 - 11
|55
|2.
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|40 - 30
|46
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|42 - 21
|44
|5.
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 30
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|44 - 47
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 43
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|36 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|25 - 47
|19
|14.
|Заявка
|23
|2
|12
|9
|28 - 42
|18
|15.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 50
|14
|16.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Ростов
Исход игры
Урал
26.4% (14)
Ничья
43.4% (23)
Ростов
30.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (20)
Меньше
57.45% (27)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (16)
1:2 Ростов
17% (9)
2:1 Урал
15.1% (8)
1:0 Урал
7.5% (4)
0:1 Ростов
5.7% (3)
0:0 Ничья
3.8% (2)
0:2 Ростов
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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