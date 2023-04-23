  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Пари НН
0:0
Первый тайм: 14'
Крылья Советов
0'
Прогнозы 144
Пари НН 20.8% (30)
X 45.1% (65)
Крылья Советов 34% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Крылья Советов
3.46
3.42
2.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
2
Александров
Виктор
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
94
Рыбчинский
Дмитрий
89
Стоцкий
Дмитрий
93
Сулейманов
Тимур
8
Майга
Мамаду
14
Михайлов
Ярослав
18
Соколов
Артём
99
Янсане
Момо
1
Ломаев
Иван
29
Зуев
Александр
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
15
Рассказов
Николай
22
Костанца
Фернандо
6
Бабкин
Сергей
28
Гарре
Бенжамин
7
Цыпченко
Дмитрий
9
Писарский
Владимир
Пари НН
5-4-1
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Пари НН
Крылья Советов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 9 (2) 0.39
Калинский Николай 4 (4) 0.17
Милсон 2 0.09
Гоцук Кирилл 2 0.09
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.09
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Шильцов Константин 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.22
Ежов Роман 3 0.13
Пиняев Сергей 3 0.13
Костанца Фернандо 2 0.09
Шитов Владислав 2 0.09
Коваленко Александр 1 0.04
Евгеньев Роман 1 0.04
Бейл Гленн 1 (1) 0.04
Якуба Денис 1 0.04
Рахманович Амер 1 0.04
Гапонов Илья 1 0.04
Цыпченко Дмитрий 1 0.04
Чиркович Александар 1 0.04
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 5 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Кротов Вячеслав 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Милсон 4 0
Гоцук Кирилл 2 1
Стоцкий Дмитрий 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Рыбчинский Дмитрий 3 0
Янсане Момо 3 0
Александров Виктор 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Сергей Юран 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 4 1
Солдатенков Александр 5 0
Ежов Роман 4 0
Рахманович Амер 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Ломаев Иван 2 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Пари НН
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
5
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Крылья Советов
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

6
7
Пари НН
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Крылья Советов
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
6
40%
4
25%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

25
21
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
16%
4
19%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
24%
5
24%
61-75
3
12%
5
24%
76-90

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
64%
3
38%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

20
11
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
15%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
9
45%
1
9%
76-90

Забито

26
24
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
0
0%
3
13%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
13
50%
7
29%
29%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Пропущено

45
32
19 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
7
16%
5
16%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
6
13%
5
16%
31-45
6
13%
3
9%
46-60
8
18%
7
22%
61-75
12
27%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0
Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0

Результаты матчей

Пари НН
Крылья Советов

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
7
16
4
19
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 24 6 8 10 23 - 33 26
12.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 24 5 5 14 25 - 47 20
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
14.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
15.
Пари НН
 0:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 27 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Ростов Комличенко Николай 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Постепенно обозначается у нас преимущество "Крыльев Советов", которые желают как можно скорее обезопасить себя от борьбы за стыковые матчи.
  • Угловой
    12'
    Угловой с правого фланга исполнил Горшков, навесив на ближнюю штангу, однако защитники "Пари НН" разряжают обстановку.
  • 11'
    Подачу Писарского с правого фланга заблокировал Гоцук, мяч уходит на первый в матче угловой.
  • 10'
    Напомним, что "Пари НН" в этом календарном году постоянно проигрывает, будь то под руководством Артёма Горлова или Сергея Юрана. В прошлом туре нижегородцы вели в игре с "Динамо", но в концовке пропустили трижды.
  • Замена
    9'
    Вячеслав Кротов появляется на поле вместо Момо Янсане.
  • Травма, повреждение
    7'
    Всё-таки Янсане встречу продолжить не сможет, снова форвард нижегородцев на газоне, требуются носилки легионеру хозяев.
  • 6'
    Напомним, что в первом круге "Крылья Советов" одержали одну из своих немногочисленных побед, причем два гола были забиты уже в компенсированное время - Евгеньев сравнял счёт, а Бейл с пенальти забил победный гол на 100-й минуте.
  • Травма, повреждение
    4'
    Пока вообще нет у нас футбола, теперь повреждение в одном из единоборств получает Янсане.
  • Травма, повреждение
    3'
    Также и врачи "Крыльев" на газоне, Костанца как раз столкнулся в единоборстве с Сулеймановым, но травмы оба игрока избежали.
  • Травма, повреждение
    2'
    Сулейманову требуется помощь врачей после столкновения в центральном круге с одним из соперников, небольшая пауза в самом начале.
  • 1'
    Первая же атака "Пари НН" завершается ударом Рыбчинского в створ ворот, но Ломаев справляется без особого труда.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Пари НН 0:0 Крылья Советов онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Пари НН
20.8% (30)
Ничья
45.1% (65)
Крылья Советов
34% (49)
Тотал 2.5
Больше
36.8% (46)
Меньше
63.2% (79)
Обе команды забьют
Да
80% (100)
Нет
20% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (55)
1:2 Крылья Советов
16% (23)
2:1 Пари НН
10.4% (15)
0:1 Крылья Советов
5.6% (8)
0:2 Крылья Советов
4.2% (6)
2:0 Пари НН
2.8% (4)
1:0 Пари НН
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пари НН
Крылья Советов
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 