Тур: 24. Стадион: Нижний Новгород.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Гоцук
Кирилл
99
Янсане
Момо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Пари НН
Крылья Советов
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|9 (2)
|0.39
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.17
|Милсон
|2
|0.09
|Гоцук Кирилл
|2
|0.09
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.09
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Михайлов Ярослав
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Майга Мамаду
|1
|0.04
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Шильцов Константин
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.22
|Ежов Роман
|3
|0.13
|Пиняев Сергей
|3
|0.13
|Костанца Фернандо
|2
|0.09
|Шитов Владислав
|2
|0.09
|Коваленко Александр
|1
|0.04
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.04
|Якуба Денис
|1
|0.04
|Рахманович Амер
|1
|0.04
|Гапонов Илья
|1
|0.04
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.04
|Чиркович Александар
|1
|0.04
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|5
|1
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|2
|1
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|3
|0
|Янсане Момо
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Сергей Юран
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|4
|1
|Солдатенков Александр
|5
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Рахманович Амер
|3
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Коваленко Александр
|2
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
5
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Крылья Советов
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
6
7
Пари НН
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Крылья Советов
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
6
40%
4
25%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
25
21
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
16%
4
19%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
24%
5
24%
61-75
3
12%
5
24%
76-90
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
64%
3
38%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
20
11
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
15%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
9
45%
1
9%
76-90
Забито
26
24
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
0
0%
3
13%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
13
50%
7
29%
29%
61-75
5
19%
4
17%
76-90
Пропущено
45
32
19 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
7
16%
5
16%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
6
13%
5
16%
31-45
6
13%
3
9%
46-60
8
18%
7
22%
61-75
12
27%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0
Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0
Результаты матчей
Пари НН
Крылья Советов
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
56
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
111
57
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
149
617
716
419
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|42 - 21
|44
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 33
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 30
|37
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 43
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|36 - 40
|28
|11.
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 33
|26
|12.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|13.
|0:0 Заявка
|24
|5
|5
|14
|25 - 47
|20
|14.
|Заявка
|24
|2
|12
|10
|29 - 45
|18
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 27
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
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|Оренбург
|Писарский Владимир
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|Ростов
|Комличенко Николай
|11 (4)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Пари НН
20.8% (30)
Ничья
45.1% (65)
Крылья Советов
34% (49)
Тотал 2.5
Больше
36.8% (46)
Меньше
63.2% (79)
Обе команды забьют
Да
80% (100)
Нет
20% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (55)
1:2 Крылья Советов
16% (23)
2:1 Пари НН
10.4% (15)
0:1 Крылья Советов
5.6% (8)
0:2 Крылья Советов
4.2% (6)
2:0 Пари НН
2.8% (4)
1:0 Пари НН
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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