Первый тайм

13' Постепенно обозначается у нас преимущество "Крыльев Советов", которые желают как можно скорее обезопасить себя от борьбы за стыковые матчи.

12' Угловой с правого фланга исполнил Горшков, навесив на ближнюю штангу, однако защитники "Пари НН" разряжают обстановку.

11' Подачу Писарского с правого фланга заблокировал Гоцук, мяч уходит на первый в матче угловой.

10' Напомним, что "Пари НН" в этом календарном году постоянно проигрывает, будь то под руководством Артёма Горлова или Сергея Юрана. В прошлом туре нижегородцы вели в игре с "Динамо", но в концовке пропустили трижды.

9' Вячеслав Кротов появляется на поле вместо Момо Янсане.

7' Всё-таки Янсане встречу продолжить не сможет, снова форвард нижегородцев на газоне, требуются носилки легионеру хозяев.