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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 49
Пари НН 32.7% (16)
X 49% (24)
Крылья Советов 18.4% (9)
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Пари НН
Ничья
Крылья Советов
3.50
3.40
2.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Пари НН
Крылья Советов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 9 (2) 0.39
Калинский Николай 4 (4) 0.17
Милсон 2 0.09
Гоцук Кирилл 2 0.09
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.09
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Шильцов Константин 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.22
Ежов Роман 3 0.13
Пиняев Сергей 3 0.13
Костанца Фернандо 2 0.09
Шитов Владислав 2 0.09
Коваленко Александр 1 0.04
Евгеньев Роман 1 0.04
Бейл Гленн 1 (1) 0.04
Якуба Денис 1 0.04
Рахманович Амер 1 0.04
Гапонов Илья 1 0.04
Цыпченко Дмитрий 1 0.04
Чиркович Александар 1 0.04
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 5 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Кротов Вячеслав 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Милсон 4 0
Гоцук Кирилл 2 1
Стоцкий Дмитрий 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Рыбчинский Дмитрий 3 0
Янсане Момо 3 0
Александров Виктор 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Сергей Юран 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 4 1
Солдатенков Александр 5 0
Ежов Роман 4 0
Рахманович Амер 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Ломаев Иван 2 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Пари НН
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
5
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Крылья Советов
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

6
7
Пари НН
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Крылья Советов
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
6
40%
4
25%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

25
21
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
16%
4
19%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
24%
5
24%
61-75
3
12%
5
24%
76-90

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
64%
3
38%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

20
11
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
15%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
9
45%
1
9%
76-90

Забито

26
24
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
0
0%
3
13%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
13
50%
7
29%
29%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Пропущено

45
32
19 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
7
16%
5
16%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
6
13%
5
16%
31-45
6
13%
3
9%
46-60
8
18%
7
22%
61-75
12
27%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0
Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0

Результаты матчей

Пари НН
Крылья Советов

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
7
16
4
19
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 17 4 2 57 - 11 55
2.
Ростов
 Заявка 23 13 7 3 40 - 30 46
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 23 10 3 10 44 - 47 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 23 2 12 9 28 - 42 18
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 23 3 4 16 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 12 2 8 2 18 - 18 14
11.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
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Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 34 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 44.9% пользователей.
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    • Прогнозы 49
    Пари НН 32.7% (16)
    X 49% (24)
    Крылья Советов 18.4% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Крылья Советов
    3.50
    3.40
    2.38
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пари НН - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Пари НН - Крылья Советов

    Исход игры
    Пари НН
    32.7% (16)
    Ничья
    49% (24)
    Крылья Советов
    18.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (12)
    Меньше
    73.33% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.9% (22)
    2:1 Пари НН
    14.3% (7)
    0:1 Крылья Советов
    6.1% (3)
    2:0 Пари НН
    6.1% (3)
    0:2 Крылья Советов
    6.1% (3)
    1:2 Крылья Советов
    4.1% (2)
    1:0 Пари НН
    4.1% (2)
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