Тур: 24. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Гбамбле НенеНападающий
-
99 Черняк ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ЖоаозиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
История личных встреч
Ахмат
Сочи
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|7
|0.3
|Тимофеев Артём
|7
|0.3
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.22
|Харин Евгений
|4
|0.17
|Садулаев Лечи
|2
|0.09
|Швец Антон
|2
|0.09
|Трошечкин Александр
|2
|0.09
|Ильин Владимир
|2
|0.09
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Агаларов Гамид
|1
|0.04
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|11 (6)
|0.48
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.22
|Сарвели Владислав
|4
|0.17
|Джорджевич Лука
|2
|0.09
|Юсупов Артур
|2
|0.09
|Жоаозиньо
|2
|0.09
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Дркушич Ваня
|1
|0.04
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.04
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|Сиссако Мусса
|1
|0.04
|Шипунов Тимофей
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|9
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Карапузов Владислав
|4
|0
|Семёнов Андрей
|3
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|6
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сочи
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
4
Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сочи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
14
21
Ахмат
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сочи
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
14
12
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
4
33%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
5
42%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
4
33%
3
12%
61-75
3
25%
6
23%
76-90
Забито
20
22
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
5
25%
4
18%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
20%
6
27%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
4
20%
6
27%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
5
28%
4
27%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
2
11%
1
7%
76-90
Забито
34
34
21 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
9
26%
4
12%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
9
26%
10
29%
29%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
3
9%
7
21%
61-75
5
15%
8
24%
76-90
Пропущено
30
41
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
1
3%
5
12%
1-15
7
23%
3
7%
16-30
4
13%
9
22%
31-45
5
17%
10
24%
46-60
8
27%
7
17%
61-75
5
17%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1
Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2
Сочи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0
Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1
Результаты матчей
Ахмат
Сочи
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
47
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
65
75
47
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
167
1112
1112
320
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|42 - 21
|44
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 33
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 30
|37
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 43
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|36 - 40
|28
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|24 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|24
|2
|12
|10
|29 - 45
|18
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|18 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Ростов
|Комличенко Николай
|11 (4)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Сочи
Исход игры
Ахмат
75% (105)
Ничья
17.9% (25)
Сочи
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (68)
Меньше
45.16% (56)
Обе команды забьют
Да
70.97% (88)
Нет
29.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
37.9% (53)
1:0 Ахмат
20.7% (29)
1:1 Ничья
14.3% (20)
1:2 Сочи
4.3% (6)
2:0 Ахмат
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Ахмат
2.1% (3)
3:2 Ахмат
1.4% (2)
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