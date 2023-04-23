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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
ЦСКА Москва
1:0
Первый тайм: 28'
Локомотив Москва
0'
11' Желтая карточка
Обляков Иван
1:0
22' Гол
Заболотный Антон
Спорный момент в штрафной Локомо...
Интервью перед матчем (видео). М...
Интервью перед матчем (видео). М...

Ход матча

11'
Обляков Иван
 
20'
 
Митай Марио
Пиняев Сергей
22'
Заболотный Антон
(Обляков Иван)
1:0
Прогнозы 167
ЦСКА Москва 54.5% (91)
X 25.1% (42)
Локомотив Москва 20.4% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
Ничья
Локомотив Москва
2.00
4.14
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
22
Гайич
Милан
III
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
10
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
91
Заболотный
Антон
9
Чалов
Фёдор
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
4
Магкеев
Станислав
59
Погостнов
Егор
71
Тикнизян
Наир
43
Щетинин
Михаил
6
Баринов
Дмитрий
25
Камано
Франсуа
15
Глушенков
Максим
19
Пиняев
Сергей
7
Дзюба
Артём
ЦСКА Москва
3-4-3
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

36 матчей

47.2%
19.4%
33.4%
17 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.37

Среднее время на гол

66
65

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.05
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

43
43

Голов в среднем за матч

1.19
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 14 (4) 0.58
Медина Хесус 6 (2) 0.25
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.25
Обляков Иван 5 0.21
Кучаев Константин 2 0.08
Заболотный Антон 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Дивеев Игорь 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 6 0.25
Миранчук Антон 6 (4) 0.25
Игнатьев Иван 4 0.17
Камано Франсуа 3 0.13
Баринов Дмитрий 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Изидор Вильсон 2 0.08
Керк Джирано 2 0.08
Тикнизян Наир 1 0.04
Карпукас Артём 1 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Зделар Саша 4 0
Обляков Иван 2 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Гайич Милан III 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 1
Магкеев Станислав 5 1
Ненахов Максим 3 2
Миранчук Антон 4 0
Тикнизян Наир 4 0
Карпукас Артём 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Смольников Игорь 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Марадишвили Константин 2 0
Погостнов Егор 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Щетинин Михаил 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Локомотив Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
1
ЦСКА Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

11
11
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Локомотив Москва
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
15

Волевые поражения

14
12

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
1
4%
3
18%
1-15
5
18%
5
29%
29%
16-30
8
29%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
5
18%
2
12%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
20%
31-45
4
50%
1
5%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
0
0%
12
60%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
4
31%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
7
39%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
6
29%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Забито

41
35
22 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
5
12%
6
17%
1-15
8
20%
7
20%
16-30
9
22%
5
14%
31-45
3
7%
6
17%
46-60
9
22%
2
6%
61-75
7
17%
9
26%
76-90

Пропущено

22
41
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
0
0%
4
10%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
6
27%
8
20%
31-45
5
23%
2
5%
46-60
5
23%
9
22%
61-75
4
18%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0
Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

Точный счет

3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
3
1.5
4
7
6
5
2.5
2
9
4
7
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
6
13
10
1.5
9
14
6
17
2.5
6
17
4
19
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 24 14 5 5 43 - 21 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 24 8 4 12 36 - 41 28
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 12 9 2 1 29 - 8 29
3.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 13 6 1 6 18 - 20 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Ростов Комличенко Николай 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Камано не смог у Заболотного сейчас мяч отобрать. Следует передача с левого края в центр штрафной "Локомотива" - Лантратов играет в рамке. 
  • Желтая карточка
    29'
    Практически 30 минут отыграли соперники. У нас в центре поля фолит сейчас Митай, который сбивает Облякова, получая за свой фол карточку желтого цвета. 
  • 28'
    Вчера был большой отбор на детей и подростков в футбольную школу ЦСКА. Если в ближайшие 5 лет мы увидим новые лица - не удивляйтесь. Это будут воспитанники "армейцев". 
  • 27'
    ЦСКА продолжает мячом владеть. Дзюба, наконец, в центр с мячом встретился, но тут же отыграл он в глубину поля. Баринов там мяч подхватил, чтобы его не потерять.
  • Травма, повреждение
    25'
    Пока совсем не виден на поле Артём Дзюба, но достается ему по затылку. Встает Артём с газона. Помощь медиков ему не потребуется.
  • 24'
    Ошибку Виллиан сейчас выполнил на Облякова. 10-ка ЦСКА явно мяч не смог обработать. Играет в обороне "Локомотив", выбивая сферу в центр поля. 
  • 23'
    9:3 по ударам сейчас в сторону ворот, и 4:0 по выстрелам в створ. Классно играет ЦСКА в последние минуты, несмотря на провальный, в целом, старт в матче. 
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБОЛОТНЫЙ! 1:0!
    Сильное давление приносит свои плоды! Красота! Медина успел выполнить передачу сейчас на Облякова. Тот на противоположный угол штрафной делает пас. Заболотный принимает мяч, после чего хлестко пробивает в дальний угол, открывая счет в матче! Успевает уже во время празднования мяча сделать сальто Антон.
  • Фол, нарушение
    20'
    Митай все же вместо Пиняева появился на поле.
  • Угловой
    20'
    Два угловых кряду ЦСКА сейчас подал. Виллиан во второй ситуации пытался срезать мяч в ворота соперника - снаряд рядом с правой стойкой пролетает.
  • 19'
    Погостнов до мяча сейчас добирается. Фиксируется снаряд в перчатках далее у вратаря "Локомотива". Отлично ЦСКА начал действовать в последние минуты.
  • 18'
    Ну нет! Пока оба игрока вернулись на футбольный газон. Будем надеяться, что все с ними нормально будет и дальше. Пока же Медина с левого края в ногу защитнику прострелил. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Медина и Пиняев сейчас на газоне. Визуально кажется, что серьезнее травма у игрока "Локомотива", и встречу он продолжить уже не сможет. Будем надеяться, что мы ошибаемся. 
  • 15'
    Медина в штрафной ЦСКА появился. Пробил он с левого края в дальний угол. Мяч попал в ногу защитнику, после чего за пределы поля улетел. 
  • 14'
    ЦСКА активно включился в борьбу сейчас. Обляков с правого края выполнял передачу в центр, где до снаряда первым добрался снова оппонент.
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    • 13'
      Оба наставника у кромки поля стоят, попутно давая какие-то рекомендации в матче. Семина нам показывают на трибунах. Сегодня он на газоне в качестве почетного гостя присутствует. 
    • Угловой
      11'
      Добирается Дивеев до подачи с правого края сейчас. Пробивает он по рамке Лантратова, и тот фактически удар в упор отражает, снова спасая свой коллектив. 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! Снова Обляков выстреливает по рамке с дальней дистанции - дотягивается до мяча Лантратов, который снова мяч в сторону переправляет. Теперь на угловой. 
    • 9'
      ЦСКА снова старается провести атаку. Чалов на левом краю получает мяч и простреливает его в центр, но попадает в защитника. Аут для "армейцев". 
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТИЩЕ! Чалов с левого края сместился в центр, после чего из-за пределов штрафной нанес выстрел в дальний угол. Лантратов в волейбольном стиле отбил мяч в сторону.
    • 6'
      Чалов пока не получает мяч, Федотов возмущается действиями своего коллектива. Далеко не все пока что у ЦСКА получается на футбольном поле.
    • 5'
      Длинная передача от Погостнова. С правого края выполняют гости передачу на Баринова, который до мяча в этой ситуации не добегает.
    • Штанга
      4'
      Активно гонят вперед фанаты сейчас игроков ЦСКА. Но Пиняев не использует невероятный момент! Выходит он слева на ворота, успевает убежать от Виллиана, который проталкивает снаряд в ворота, но попадает в "крестовину"!
    • 2'
      Футболисты ЦСКА сегодня в красно-синих цветах на поле появились, а игроки "Локомотива" вышли на газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      31'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Обляков Иван сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Заболотный Антон бьет в цель!
    • 20'
      Сергей Пиняев уходит с поля. Митай Марио выходит вместо него
    • Желтая карточка
      11'
      Обляков Иван получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    55% (93)
    Ничья
    24.9% (42)
    Локомотив Москва
    20.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.84% (83)
    Меньше
    35.16% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    86.72% (111)
    Нет
    13.28% (17)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    30.2% (51)
    1:1 Ничья
    16.6% (28)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.3% (14)
    1:2 Локомотив Москва
    6.5% (11)
    2:2 Ничья
    5.9% (10)
    3:2 ЦСКА Москва
    2.4% (4)
    2:3 Локомотив Москва
    1.8% (3)
    2:0 ЦСКА Москва
    1.2% (2)
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    Локомотив Москва
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