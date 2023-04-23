9:3 по ударам сейчас в сторону ворот, и 4:0 по выстрелам в створ. Классно играет ЦСКА в последние минуты, несмотря на провальный, в целом, старт в матче.

Ошибку Виллиан сейчас выполнил на Облякова. 10-ка ЦСКА явно мяч не смог обработать. Играет в обороне "Локомотив", выбивая сферу в центр поля.

Пока совсем не виден на поле Артём Дзюба, но достается ему по затылку. Встает Артём с газона. Помощь медиков ему не потребуется.

ЦСКА продолжает мячом владеть. Дзюба, наконец, в центр с мячом встретился, но тут же отыграл он в глубину поля. Баринов там мяч подхватил, чтобы его не потерять.

Вчера был большой отбор на детей и подростков в футбольную школу ЦСКА. Если в ближайшие 5 лет мы увидим новые лица - не удивляйтесь. Это будут воспитанники "армейцев".

Практически 30 минут отыграли соперники. У нас в центре поля фолит сейчас Митай, который сбивает Облякова, получая за свой фол карточку желтого цвета.

Камано не смог у Заболотного сейчас мяч отобрать. Следует передача с левого края в центр штрафной "Локомотива" - Лантратов играет в рамке.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБОЛОТНЫЙ! 1:0!

Сильное давление приносит свои плоды! Красота! Медина успел выполнить передачу сейчас на Облякова. Тот на противоположный угол штрафной делает пас. Заболотный принимает мяч, после чего хлестко пробивает в дальний угол, открывая счет в матче! Успевает уже во время празднования мяча сделать сальто Антон.

20' Митай все же вместо Пиняева появился на поле.

20' Два угловых кряду ЦСКА сейчас подал. Виллиан во второй ситуации пытался срезать мяч в ворота соперника - снаряд рядом с правой стойкой пролетает.

19' Погостнов до мяча сейчас добирается. Фиксируется снаряд в перчатках далее у вратаря "Локомотива". Отлично ЦСКА начал действовать в последние минуты.

18' Ну нет! Пока оба игрока вернулись на футбольный газон. Будем надеяться, что все с ними нормально будет и дальше. Пока же Медина с левого края в ногу защитнику прострелил.

17' Медина и Пиняев сейчас на газоне. Визуально кажется, что серьезнее травма у игрока "Локомотива", и встречу он продолжить уже не сможет. Будем надеяться, что мы ошибаемся.

15' Медина в штрафной ЦСКА появился. Пробил он с левого края в дальний угол. Мяч попал в ногу защитнику, после чего за пределы поля улетел.