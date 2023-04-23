Тур: 24. Стадион: ВЭБ Арена.
1:0
Первый тайм: 28'
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
22'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
78
Дивеев
Игорь
10
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
-
28 Медина ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Агапов ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
ЦСКА Москва
Локомотив Москва
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
36 матчей
47.2%
19.4%
33.4%
17 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.35
1.37
Среднее время на гол
66
65
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.05
1
Среднее время на гол
85
90
Всего голов
43
43
Голов в среднем за матч
1.19
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|14 (4)
|0.58
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.25
|Карраскаль Хорхе
|6 (2)
|0.25
|Обляков Иван
|5
|0.21
|Кучаев Константин
|2
|0.08
|Заболотный Антон
|2
|0.08
|Виллиан Роша
|2
|0.08
|Дивеев Игорь
|1
|0.04
|Набабкин Кирилл
|1
|0.04
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|1
|0.04
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|6
|0.25
|Миранчук Антон
|6 (4)
|0.25
|Игнатьев Иван
|4
|0.17
|Камано Франсуа
|3
|0.13
|Баринов Дмитрий
|2
|0.08
|Марадишвили Константин
|2
|0.08
|Изидор Вильсон
|2
|0.08
|Керк Джирано
|2
|0.08
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|Карпукас Артём
|1
|0.04
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
|Магкеев Станислав
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Мухин Максим
|5
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Обляков Иван
|2
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Виллиан Роша
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|1
|Магкеев Станислав
|5
|1
|Ненахов Максим
|3
|2
|Миранчук Антон
|4
|0
|Тикнизян Наир
|4
|0
|Карпукас Артём
|4
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Смольников Игорь
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Погостнов Егор
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Локомотив Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
1
ЦСКА Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
11
11
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Локомотив Москва
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
15
Волевые поражения
14
12
Голы по времени матча
Забито
28
17
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
1
4%
3
18%
1-15
5
18%
5
29%
29%
16-30
8
29%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
5
18%
2
12%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
20%
31-45
4
50%
1
5%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
0
0%
12
60%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
4
31%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
7
39%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
6
29%
61-75
4
29%
2
10%
76-90
Забито
41
35
22 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
5
12%
6
17%
1-15
8
20%
7
20%
16-30
9
22%
5
14%
31-45
3
7%
6
17%
46-60
9
22%
2
6%
61-75
7
17%
9
26%
76-90
Пропущено
22
41
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
0
0%
4
10%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
6
27%
8
20%
31-45
5
23%
2
5%
46-60
5
23%
9
22%
61-75
4
18%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0
Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Локомотив Москва
Точный счет
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
83
47
65
29
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
57
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
1310
914
617
617
419
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|1:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|43 - 21
|47
|4.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|5.
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|35 - 30
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 33
|39
|7.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 44
|31
|10.
|0:1 Заявка
|24
|8
|4
|12
|36 - 41
|28
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|24 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|24
|2
|12
|10
|29 - 45
|18
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|0:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|7.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|18 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Ростов
|Комличенко Николай
|11 (4)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
55% (93)
Ничья
24.9% (42)
Локомотив Москва
20.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
64.84% (83)
Меньше
35.16% (45)
Обе команды забьют
Да
86.72% (111)
Нет
13.28% (17)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
30.2% (51)
1:1 Ничья
16.6% (28)
1:0 ЦСКА Москва
8.3% (14)
1:2 Локомотив Москва
6.5% (11)
2:2 Ничья
5.9% (10)
3:2 ЦСКА Москва
2.4% (4)
2:3 Локомотив Москва
1.8% (3)
2:0 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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