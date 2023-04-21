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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 51
ЦСКА Москва 52.9% (27)
X 23.5% (12)
Локомотив Москва 23.5% (12)
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Локомотив Москва
2.00
4.00
4.60
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

36 матчей

47.2%
19.4%
33.4%
17 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.37

Среднее время на гол

66
65

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.05
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

43
43

Голов в среднем за матч

1.19
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 14 (4) 0.61
Медина Хесус 6 (2) 0.26
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.26
Обляков Иван 5 0.22
Кучаев Константин 2 0.09
Заболотный Антон 2 0.09
Виллиан Роша 2 0.09
Дивеев Игорь 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 6 0.26
Миранчук Антон 6 (4) 0.26
Игнатьев Иван 4 0.17
Камано Франсуа 3 0.13
Баринов Дмитрий 2 0.09
Марадишвили Константин 2 0.09
Изидор Вильсон 2 0.09
Керк Джирано 2 0.09
Тикнизян Наир 1 0.04
Карпукас Артём 1 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Зделар Саша 4 0
Обляков Иван 2 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Гайич Милан III 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 1
Магкеев Станислав 5 1
Ненахов Максим 3 2
Миранчук Антон 4 0
Тикнизян Наир 4 0
Карпукас Артём 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Смольников Игорь 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Марадишвили Константин 2 0
Погостнов Егор 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Щетинин Михаил 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Локомотив Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
1
ЦСКА Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

11
11
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Локомотив Москва
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
15

Волевые поражения

14
12

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
1
4%
3
18%
1-15
5
18%
5
29%
29%
16-30
8
29%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
5
18%
2
12%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
20%
31-45
4
50%
1
5%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
0
0%
12
60%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
4
31%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
7
39%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
6
29%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Забито

41
35
22 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
5
12%
6
17%
1-15
8
20%
7
20%
16-30
9
22%
5
14%
31-45
3
7%
6
17%
46-60
9
22%
2
6%
61-75
7
17%
9
26%
76-90

Пропущено

22
41
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
0
0%
4
10%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
6
27%
8
20%
31-45
5
23%
2
5%
46-60
5
23%
9
22%
61-75
4
18%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0
Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

Точный счет

3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
3
1.5
4
7
6
5
2.5
2
9
4
7
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
6
13
10
1.5
9
14
6
17
2.5
6
17
4
19
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 17 4 2 57 - 11 55
2.
Ростов
 Заявка 23 13 7 3 40 - 30 46
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 23 10 3 10 44 - 47 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 23 2 12 9 28 - 42 18
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 23 3 4 16 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 12 2 8 2 18 - 18 14
11.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 27.5% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    ЦСКА Москва 52.9% (27)
    X 23.5% (12)
    Локомотив Москва 23.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.00
    4.00
    4.60
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    52.9% (27)
    Ничья
    23.5% (12)
    Локомотив Москва
    23.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.1% (37)
    Нет
    11.9% (5)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    27.5% (14)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    1:2 Локомотив Москва
    11.8% (6)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    3:2 ЦСКА Москва
    5.9% (3)
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