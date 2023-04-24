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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Спартак Москва
4:3
Второй тайм: 88'
Краснодар
0'
0:1
11' Гол
Кордоба Джон
31' Желтая карточка
Джикия Георгий
43' Желтая карточка
Ленини Пина
45' Желтая карточка
Литвинов Вячеслав
54' Желтая карточка
Батчи Жоау
0:2
58' Гол
Батчи Жоау
63' Желтая карточка
Рамирес Кристиан
1:2
63' Пенальти
Соболев Александр
2:2
68' Гол
Соболев Александр
2:3
72' Гол
Сперцян Эдуард
3:3
81' Гол
Зиньковский Антон
4:3
84' Гол
Промес Квинси
1:2. Гол Александра Соболева с п...
0:2. Гол Жоау Батчи (видео). Мир...
0:1. Гол Джона Кордобы (видео). ...

Ход матча

11'
0:1
Кордоба Джон
(Сперцян Эдуард)
31'
Джикия Георгий
 
36'
Зобнин Роман
Чернов Никита
 
43'
 
Ленини Пина
45'
 
Литвинов Вячеслав
46'
 
Кривцов Никита
Петров Сергей
46'
 
Волков Сергей
Ленини Пина
46'
Промес Квинси
Бальде Диао Кейта
 
46'
Денисов Даниил
Пруцев Данил
 
51'
 
Ионов Алексей
Кади
54'
 
Батчи Жоау
58'
0:2
Батчи Жоау
63'
 
Рамирес Кристиан
63'
Соболев Александр
1:2
64'
Зиньковский Антон
Игнатов Михаил
 
68'
Соболев Александр
2:2
72'
2:3
Сперцян Эдуард
(Ионов Алексей)
80'
Николсон Шамар
Маслов Павел
 
81'
Зиньковский Антон
(Соболев Александр Сергеевич)
3:3
84'
Промес Квинси
4:3
Прогнозы 201
Спартак Москва 60.7% (122)
X 23.9% (48)
Краснодар 15.4% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Краснодар
8.50
4.02
3.92
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Селихов
Александр
14
Джикия
Георгий
23
Чернов
Никита
4
Дуарте
Алексис
5
Классен
Леон
22
Игнатов
Михаил
39
Маслов
Павел
25
Пруцев
Данил
20
Тавареш
Томаш
7
Соболев
Александр
Сергеевич
9
Бальде
Диао
Кейта
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
84
Литвинов
Вячеслав
4
Алонсо
Хуниор
6
Рамирес
Кристиан
10
Сперцян
Эдуард
14
Баньяц
Михайло
16
Ленини
Пина
20
Кади
9
Кордоба
Джон
19
Батчи
Жоау
Спартак Москва
3-5-2
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Спартак Москва
Краснодар

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

60.7%
7.1%
32.2%
17 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2.29
1.79

Среднее время на гол

39
50

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.93
1.43

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

46
63

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.67
Соболев Александр Сергеевич 11 (2) 0.46
Николсон Шамар 3 0.13
Зобнин Роман 3 (1) 0.13
Литвинов Руслан 3 0.13
Мартинс Кристофер 2 0.08
Игнатов Михаил 2 0.08
Зиньковский Антон 2 0.08
Мозес Виктор 2 0.08
Бальде Диао Кейта 2 0.08
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 11 0.46
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.42
Кривцов Никита 6 0.25
Ионов Алексей 5 0.21
Олусегун Олакунле 4 0.17
Батчи Жоау 3 0.13
Кади 3 0.13
Ахметов Ильзат 2 0.08
Баньяц Михайло 2 (1) 0.08
Рамирес Кристиан 2 0.08
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 9 0
Хлусевич Даниил 7 0
Промес Квинси 6 0
Литвинов Руслан 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Пруцев Данил 3 0
Денисов Даниил 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Рамирес Кристиан 4 1
Кривцов Никита 5 0
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Ленини Пина 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Краснодар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
10
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Краснодар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

19
20
Спартак Москва
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Краснодар
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

26
30

Голы по времени матча

Забито

29
28
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
5
18%
16-30
7
24%
7
25%
31-45
3
10%
8
29%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
7
24%
4
14%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
4
36%
5
28%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
5%
3
13%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
24%
5
21%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
6
35%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Забито

50
52
23 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
5
10%
4
8%
1-15
8
16%
9
17%
16-30
10
20%
9
17%
31-45
8
16%
13
25%
46-60
7
14%
8
15%
61-75
12
24%
9
17%
76-90

Пропущено

28
33
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
1
4%
4
12%
1-15
7
25%
5
15%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
7
25%
8
24%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
3
11%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1
Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Краснодар

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
2 раза 9%
2
9 раз 39%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
9
2
6
5
2.5
4
7
3
8
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
20
3
15
8
1.5
17
6
8
15
2.5
8
15
5
18
3.5
2
21
2
21
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 4:3 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 3:4 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 4:3 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 3:4 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 4:3 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 3:4 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Желтая карточка в адрес Селихова показана. "Горчичник" заслуженный для игрока, который явно затягивал игровое время и был наказан. 
  • Замена
    89'
    Кривцов уступает место на поле Ахметову. Батчи ушел с поля. Олусегун на газоне появился. Никита не попал в игру, а потому случилась обратная замена. 
  • 88'
    Джикия фолит против Кордобы. Фиксирует рефери нарушение правил, отдавая мяч игрокам "Краснодара". Штрафной удар, но для прямого выстрела как-то далековато. 
  • 87'
    Забил "Спартак" четвертый гол, вышел вперед, но мне кажется, что у "Краснодара" будут сегодня серьезные претензии к рефери. Решение Безбородова не назначать пенальти после фола против Сперцяна - ключевое в матче. И к этому вопросу будут возвращаться все еще много раз. 
  • Описание гола
    86'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРОМЕС! 4:3!
    Как-то странно в обороне сейчас сыграл уже "Краснодар". Оказался в чужой штрафной Квинси, против которого трое защитников действовало. Дважды к нему мяч возвращался. В итоге мяч убрал в сторону Промес и уже нанес выстрел в дальний угол. Мяч оказался в сетке. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Денисов в подкате сейчас Баньяцу попадает. Дальней ногой игрок "Спартака" зацепил соперника. Фол был, но карточка желтого цвета не последовала. 
  • 84'
    18:10 по ударам в сторону ворот, и 8:7 - по выстрелам в створ. Солидное преимущество по общему количеству выстрелов у "Спартака", но счет на табло равный пока что. 
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗИНЬКОВСКИЙ! 3:3!
    Прилетел мяч на подступах к штрафной "Краснодара" к Зиньковскому, против которого явно не доработал защитник. Нанес далее удар по рамке соперника Антон. Мяч попал в ногу Рамиресу, после чего изменил направление полета и влетел прямиком в левый нижний угол!
  • Замена
    81'
    Николсон на поле появился сейчас. А ушел, кстати говоря, Маслов. Вот уж точно мы не ждали такого хода поединка.
  • Офсайд
    80'
    В офсайде оказывается игрок "Краснодара", Ионов сейчас во "вне игры" забрался, и рефери тут же зафиксировал нарушение правил в игре. 
  • 79'
    Снова готовится замена в составе "Спартака". Николсон уже переоделся. Интересно, кого он заменит? Соболева? Или Тавареша? Не думаю, что Промеса. 
  • 78'
    Промес лежит сейчас на газоне, но уже впереди "Спартак". Не ждут своего "красно-белые". Следует подача в центр штрафной, и на выходе снова Сафонов действует успешно. 
  • 77'
    Начинает активно двигаться впереди "Спартак". Два подряд навеса мы видим с левого края - снаряд в перчатки голкиперу приземляется. 
  • 75'
    Маслов сейчас с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, и там никого из партнеров в тот момент не оказалось. Промесу не позволяют соперники допрыгнуть до снаряда. 
  • Угловой
    74'
    Угловой удар сейчас заработали игроки "Спартака", но мяч в конечном итоге оказался в руках Сафонова, спокойно сыгравшего на выходе и забравшего сферу в перчатки. 
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    • 73'
      Оборона "Спартака" сегодня - проходной двор. Что-то невероятное с москвичами происходит сегодня. Такие глупые ошибки допускают "красно-белые", от которых впору закатывать глаза и глубоко вздывать.
    • Описание гола
      71'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СПЕРЦЯН! 2:3!
      Получает игрок "Краснодара" мяч сейчас от Ионова. Сперцян избегает офсайда и перебрасывает вышедшего из рамки Селихова, который поторопился и застыл в полупозиции. 
    • Судья
      70'
      Сперцян оказался сейчас лежащим на газоне. Удивительно, как судья не увидел сейчас контакт Тавареша и Сперцяна. На видео отчетливо видно, как игрока "Краснодара" удерживал за футболку 20-й номер хозяев. Арбитры не последовательный совсем! И этот эпизод будет обсуждаться долго потом!
    • 2 гола - дубль!
      68'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СОБОЛЕВ! 2:2!
      Дубль оформляет "Спартак"! Промес выполнил передачу на Зиньковского, который нанес удар в дальний угол. Отбил как-то странно Сафонов мяч в сторону, а Соболев просто оказался первым на добивании!
    • Опасный момент
      67'
      ОПАСНО! Подача сейчас с левого края последовала в центр штрафной, и Соболев головой направлял мяч в правый от себя угол, но сфера рядом со стойкой пролетела.
    • Фол, нарушение
      66'
      Кривцов сейчас грубовато в ноги Классену прыгнул. Нет желтой карточки в этой ситуации? Судя по всему, нет! Но штрафной удар готовится "Спартак" подать.
    • Замена
      65'
      Игнатов сразу же уступил место на поле Зиньковскому в составе "Спартака". 
    • Пенальти
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СОБОЛЕВ! 1:2!
      Спокойно свой 11-метровый удар реализовал Александр. Покатил он мяч в левый от себя угол, и тот влетел впритирку со стойкой. Голкипер "Краснодара" не угадал. 
    • Желтая карточка
      63'
      Да, на точку указывает сейчас рефери, показывая карточку желтого цвета сейчас Рамиресу.
    • Видеоповтор
      62'
      Отправился Безбородов сейчас к монитору. Мне кажется, что все увидит Безбородов и сразу же укажет на "точку". Глупо надеяться на то, что судья примет другое решение, кроме очевидного.
    • Судья
      61'
      Соболев сейчас на правом краю оказался с мячом. Получил он удар по ноге от Рамиреса, но рефери Безбородов не стал фиксировать фол. Как мне кажется, это железобетонный 11-метровый удар.
    • 60'
      Джикия выполнял передачу с левого края на Промеса, и тот, пытаясь добраться до снаряда, вдруг потерял сферу, упустив ее за пределы поля.
    • 59'
      Ужасно отыграл Дуарте. За такое тренерский штаб должен наказывать игрока. Все потому, что потеряв мяч, пешком он буквально возвращался "домой". 
    • Описание гола
      57'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАТЧИ! 0:2!
      Дуарте потерял мяч на половине поля соперника. Батчи, как от стоячего, убежал от него, после чего нанес выстрел по воротам соперника, и сфера полетела впритирку со стойкой!
    • 56'
      "Спартак" делает все сейчас, чтобы за мяч побороться и вернуть контроль игрового снаряда себе. Рамирес же отдает пас на Сперцяна, который вкладывает сферу в ногу Кордобу. Тот получил по ноге, но падать не стал, доиграв эпизод до конца.
    • Желтая карточка
      55'
      Батчи имитировал сейчас фол, упав после мнимого контакт с Дуарте. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Симуляцию фиксирует рефери.
    • 53'
      Рамирес против Тавареша сыграл сейчас, сумев остановить проход соперника. Новый фол в нашем противостоянии. Продолжаем нашу игру.
    • Замена
      52'
      Увезли на электрокаре Кади. Вместо него на поле Ионов появился. Пожелаем Кади здоровья, друзья. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо.
    • 51'
      Оказывается сейчас помощь Кади. Пауза затягивается в игре. Футболист в сознании, но матч он, конечно же, продолжить не сможет. Носилки н электромобиль на поле появились.
    • Травма, повреждение
      49'
      Кади в борьбе с Джикией сейчас сошелся. В итоге упал на газон игрок "Краснодара", ударившись висков в плечо Георгию. Сразу же капитан "Спартака" ринулся к игроку "быков", и вытащив западающий язык соперника. Травма у игрока "Краснодара". 
    • Замена
      48'
      У "Спартака" двойная замена: Даниил Денисов и Квинси Промес вместо Данила Пруцева и Кейта Бальде. Новые ротации в нашей игре.
    • Замена
      47'
      Ленини и Петров с поля ушли. Волков и Кривцов на футбольном поле появились в составе "быков". Двойная ротация. Были замены и у "Спартака". 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди "Краснодар" за счет быстрого гола Кордобы.
    • Желтая карточка
      45'
      Литвинов срывает атаку своего соперника, после чего роняет его на газон. В руках судьи появляется карточка желтого цвета в этой ситуации.
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТ! Снова Батчи на ударной позиции оказался. С левого края он сместился в центр и пробил в правый угол. Сферу вновь успел отбить в сторону Селихов!
    • Штанга
      44'
      МОМЕНТ! Сперцян в итоге в левый от себя угол пробил, во вратарский угол. Снаряд попал в штангу. Батчи уже добивал сферу по воротам, и Селихов успел среагировать на добивании!
    • Фол, нарушение
      43'
      Штрафной удар сейчас "Краснодар" заработал перед штрафной соперника. Опасный стандарт сейчас "быки" исполнят. Это может быть очень опасно.
    • Желтая карточка
      42'
      Ленини получает отложенную карточку желтого цвета. Снес он на полном ходу оппонента в районе центрального круга. В руках рефери показался "горчичник".
    • 41'
      Отбивается после подачи стандартного положения сейчас "Краснодар". Спартаковцы пытались организовать свое наступление, но снова Сафонов после подачи от Тавареша играет на опережении.
    • Угловой
      40'
      Игнатов получает пас от Бальде, простреливает мяч в центр штрафной, но подставляется под мяч Алонсо, от которого сфера улетает за пределы поля. На угловой. 
    • 39'
      Тавареш снова попытался с левой бровки забросить мяч на Соболева, но тот в борьбе проигрывает снаряд одному из защитников, играющему на вынос. 
    • 38'
      Тавареш снова играет на фланге в штрафную "Краснодара" - там Соболев в борьбе пытался добраться до мяча, но проиграл позицию одному из защитников.
    • Замена
      36'
      Вместо Чернова на поле Зобнин появился в составе "Спартака". Травмы нет у Чернова. Стало быть, Абаскалю не понравилось, как он играл в первом тайме.
    • Офсайд
      35'
      В офсайде снова Кордоба сейчас оказался. Не успел он спрятаться за спину защитнику "Спартака" и попался в офсайдную ловушку. 
    • 33'
      Тавареш с фланга пасовал на Дуарте, но тот спрятался за спинами защитников и мяча как такового получить не сумел от своего партнера. Потеря. 
    • 32'
      Менее 15 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кади пытался сейчас прострелить мяч в штрафную соперника - на опережении первым оказался защитник. 
    • Желтая карточка
      31'
      После столкновения с Джикией по ногам получил Кордоба. Было нарушение правил, и Георгий даже карточку желтого цвета получил за свой поступок.
    • 30'
      Наконец, трибуны сейчас о себе стараются хоть как-то заявить. "Вперед "Спартак"!", - твердят фанаты. Пока же владеет мячом в центре поля "Краснодар".
    • 29'
      Пока совсем не возникает моментов в нашей игре у ворот Сафонова. Более того, даже партнеры не задействуют вратаря своей команды. Можно сказать, что отдыхает Матвей сегодня. 
    • Офсайд
      27'
      В Джикию попадает мяч и улетает за пределы поля, однако углового назначено не будет, поскольку Кордоба в положении "вне игры" оказывается. 
    • 26'
      Маслов сделал передачу на партнера, но пас получился крайне неточным. До снаряда добрался один из защитников "Краснодара". Играют "быки" внимательно.
    • 25'
      Промес там активно показывает кому-то из партнеров что-то, жестикулируя. Мне кажется, что Квинси сегодня на поле может появиться. В частности, после перерыва. 
    • 24'
      "Спартак" пытается начать свою атаку, но вязнет новое наступление "красно-белых" в центре поля, поскольку в обороне очень уверенно действует команда южан.
    • 22'
      Хороший розыгрыш мяча от "Краснодара". Сперцян отдал передачу на Кади, который в касание с линии штрафной нанес выстрел в сторону левого угла, и сфера прилетела в руки голкиперу.
    • 21'
      Сегодня на трибунах, кстати говоря, маловато болельщиков. Много свободных мест, и связано это не только  FAN ID и тем, что сегодня понедельник. Дело еще и в самой игре "Спартака".
    • 20'
      Соболев отдавал передачу на левый край на Тавареша, который подавал снаряд в штрафную краснодарской команды, но его навес оказался слишком сильным. 
    • 19'
      Сафонов снова реагирует, играя на выходе. Фиксирует он мяч в своих перчатках после не самого удачного навеса со стороны Маслова. Ударная игра кипера. 
    • Опасный момент
      17'
      Кейта! После подачи с левого края пробил он по воротам соперника, и прямо в руки Сафонову сфера прилетела! Уверенно сыграл в рамке голкипер.
    • 16'
      После подачи с левого края Дуарте головой выстреливал по рамке соперника, однако значительно выше цели он мяч направил в этой ситуации.
    • Фол, нарушение
      15'
      Джикия получает удар по ногам от Кади, после чего с криком падает на футбольный газон. Новый фол, и очередное нарушение правил. Рефери тут же реагирует.
    • 14'
      Смотрели арбитры, был ли офсайд у Кордоба. Мне со стороны показалось, что во "вне игры" был Кордоба. По крайней мере, его голова. Но нет, у судей было свое мнение.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 0:1!
      Забивает сейчас мяч "Краснодар". Прострел с левого края последовал в центр штрафной, и Кордоба, сыграв на опережении, сумел отправить мяч в сетку!
    • Угловой
      11'
      Сместился с левого края в центр Сперцян, после чего нанес удар по воротам соперника. Попал он в ногу защитнику, после чего мяч за пределы поля улетел. Первый в матче угловой!
    • 10'
      Пока сложно кому-то из соперников отдать предпочтение. Пока только удар Маслова мы можем вспомнить. Больше, в целом, без моментов действовали оппоненты.
    • 9'
      Тавареш с фланга мяч простреливал в центр штрафной, но уверенно действовали в этой ситуации защитники, которые смогли вынести снаряд в сторону от рамки.
    • 7'
      Маслов сейчас хватается за голову, ведь именно ей он пробивает крайне сильно и неточно. Сфера улетает от игрока за пределы поля. Мяч намного правее цели летит!
    • 6'
      Спартаковцы сейчас в районе центрального круга перекатывает мяч от игрока к игроку. Соболев выполняет пас с правого края на Бальде, который до снаряда не добирается. Потеря.
    • Фол, нарушение
      5'
      Кордоба сейчас подтолкнул соперника в спину, и защитник "Спартак", падая на газон, зафиксировал уже фол, который со смехом у кромки поля встретил Ивич.
    • 3'
      Перекатывает мяч с фланга на фланг сейчас "Спартак". Абаскаль вышел к кромке поля, чтобы поддержать и подбодрить "красно-белых", которые удерживают мяч под своим контролем. 
    • 2'
      Футболисты "Спартака" вышли сегодня на газон в красно-белых цветах, а игроки "Краснодара предстали перед нами в черно-зеленом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Литвинов Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Ленини Пина получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Чернов Никита уходит с поля. Зобнин Роман выходит вместо него
    • Желтая карточка
      31'
      Джикия Георгий получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Сперцян Эдуард сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 4:3 Краснодар

    Исход игры
    Спартак Москва
    60.7% (122)
    Ничья
    23.9% (48)
    Краснодар
    15.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.53% (89)
    Меньше
    30.47% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (112)
    Нет
    12.5% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    27.4% (55)
    1:1 Ничья
    11.9% (24)
    2:2 Ничья
    7% (14)
    1:2 Краснодар
    4% (8)
    1:0 Спартак Москва
    3.5% (7)
    2:0 Спартак Москва
    3% (6)
    3:1 Спартак Москва
    2% (4)
    3:2 Спартак Москва
    1% (2)
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