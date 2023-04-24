18:10 по ударам в сторону ворот, и 8:7 - по выстрелам в створ. Солидное преимущество по общему количеству выстрелов у "Спартака", но счет на табло равный пока что.

Денисов в подкате сейчас Баньяцу попадает. Дальней ногой игрок "Спартака" зацепил соперника. Фол был, но карточка желтого цвета не последовала.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРОМЕС! 4:3! Как-то странно в обороне сейчас сыграл уже "Краснодар". Оказался в чужой штрафной Квинси, против которого трое защитников действовало. Дважды к нему мяч возвращался. В итоге мяч убрал в сторону Промес и уже нанес выстрел в дальний угол. Мяч оказался в сетке.

Забил "Спартак" четвертый гол, вышел вперед, но мне кажется, что у "Краснодара" будут сегодня серьезные претензии к рефери. Решение Безбородова не назначать пенальти после фола против Сперцяна - ключевое в матче. И к этому вопросу будут возвращаться все еще много раз.

Джикия фолит против Кордобы. Фиксирует рефери нарушение правил, отдавая мяч игрокам "Краснодара". Штрафной удар, но для прямого выстрела как-то далековато.

Кривцов уступает место на поле Ахметову. Батчи ушел с поля. Олусегун на газоне появился. Никита не попал в игру, а потому случилась обратная замена.

Желтая карточка в адрес Селихова показана. "Горчичник" заслуженный для игрока, который явно затягивал игровое время и был наказан.

Угловой удар сейчас заработали игроки "Спартака", но мяч в конечном итоге оказался в руках Сафонова, спокойно сыгравшего на выходе и забравшего сферу в перчатки.

Маслов сейчас с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, и там никого из партнеров в тот момент не оказалось. Промесу не позволяют соперники допрыгнуть до снаряда.

Начинает активно двигаться впереди "Спартак". Два подряд навеса мы видим с левого края - снаряд в перчатки голкиперу приземляется.

Промес лежит сейчас на газоне, но уже впереди "Спартак". Не ждут своего "красно-белые". Следует подача в центр штрафной, и на выходе снова Сафонов действует успешно.

Снова готовится замена в составе "Спартака". Николсон уже переоделся. Интересно, кого он заменит? Соболева? Или Тавареша? Не думаю, что Промеса.

В офсайде оказывается игрок "Краснодара", Ионов сейчас во "вне игры" забрался, и рефери тут же зафиксировал нарушение правил в игре.

Николсон на поле появился сейчас. А ушел, кстати говоря, Маслов. Вот уж точно мы не ждали такого хода поединка.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗИНЬКОВСКИЙ! 3:3! Прилетел мяч на подступах к штрафной "Краснодара" к Зиньковскому, против которого явно не доработал защитник. Нанес далее удар по рамке соперника Антон. Мяч попал в ногу Рамиресу, после чего изменил направление полета и влетел прямиком в левый нижний угол!

Отправился Безбородов сейчас к монитору. Мне кажется, что все увидит Безбородов и сразу же укажет на "точку". Глупо надеяться на то, что судья примет другое решение, кроме очевидного.

Да, на точку указывает сейчас рефери, показывая карточку желтого цвета сейчас Рамиресу.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СОБОЛЕВ! 1:2! Спокойно свой 11-метровый удар реализовал Александр. Покатил он мяч в левый от себя угол, и тот влетел впритирку со стойкой. Голкипер "Краснодара" не угадал.

Игнатов сразу же уступил место на поле Зиньковскому в составе "Спартака".

Кривцов сейчас грубовато в ноги Классену прыгнул. Нет желтой карточки в этой ситуации? Судя по всему, нет! Но штрафной удар готовится "Спартак" подать.

ОПАСНО! Подача сейчас с левого края последовала в центр штрафной, и Соболев головой направлял мяч в правый от себя угол, но сфера рядом со стойкой пролетела.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СОБОЛЕВ! 2:2! Дубль оформляет "Спартак"! Промес выполнил передачу на Зиньковского, который нанес удар в дальний угол. Отбил как-то странно Сафонов мяч в сторону, а Соболев просто оказался первым на добивании!

Сперцян оказался сейчас лежащим на газоне. Удивительно, как судья не увидел сейчас контакт Тавареша и Сперцяна. На видео отчетливо видно, как игрока "Краснодара" удерживал за футболку 20-й номер хозяев. Арбитры не последовательный совсем! И этот эпизод будет обсуждаться долго потом!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СПЕРЦЯН! 2:3! Получает игрок "Краснодара" мяч сейчас от Ионова. Сперцян избегает офсайда и перебрасывает вышедшего из рамки Селихова, который поторопился и застыл в полупозиции.

Оборона "Спартака" сегодня - проходной двор. Что-то невероятное с москвичами происходит сегодня. Такие глупые ошибки допускают "красно-белые", от которых впору закатывать глаза и глубоко вздывать.

Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Ленини и Петров с поля ушли. Волков и Кривцов на футбольном поле появились в составе "быков". Двойная ротация. Были замены и у "Спартака".

У "Спартака" двойная замена: Даниил Денисов и Квинси Промес вместо Данила Пруцева и Кейта Бальде. Новые ротации в нашей игре.

Кади в борьбе с Джикией сейчас сошелся. В итоге упал на газон игрок "Краснодара", ударившись висков в плечо Георгию. Сразу же капитан "Спартака" ринулся к игроку "быков", и вытащив западающий язык соперника. Травма у игрока "Краснодара".

Оказывается сейчас помощь Кади. Пауза затягивается в игре. Футболист в сознании, но матч он, конечно же, продолжить не сможет. Носилки н электромобиль на поле появились.

Увезли на электрокаре Кади. Вместо него на поле Ионов появился. Пожелаем Кади здоровья, друзья. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо.

Рамирес против Тавареша сыграл сейчас, сумев остановить проход соперника. Новый фол в нашем противостоянии. Продолжаем нашу игру.

Батчи имитировал сейчас фол, упав после мнимого контакт с Дуарте. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Симуляцию фиксирует рефери.

"Спартак" делает все сейчас, чтобы за мяч побороться и вернуть контроль игрового снаряда себе. Рамирес же отдает пас на Сперцяна, который вкладывает сферу в ногу Кордобу. Тот получил по ноге, но падать не стал, доиграв эпизод до конца.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАТЧИ! 0:2! Дуарте потерял мяч на половине поля соперника. Батчи, как от стоячего, убежал от него, после чего нанес выстрел по воротам соперника, и сфера полетела впритирку со стойкой!

Ужасно отыграл Дуарте. За такое тренерский штаб должен наказывать игрока. Все потому, что потеряв мяч, пешком он буквально возвращался "домой".

Джикия выполнял передачу с левого края на Промеса, и тот, пытаясь добраться до снаряда, вдруг потерял сферу, упустив ее за пределы поля.

Соболев сейчас на правом краю оказался с мячом. Получил он удар по ноге от Рамиреса, но рефери Безбородов не стал фиксировать фол. Как мне кажется, это железобетонный 11-метровый удар.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди "Краснодар" за счет быстрого гола Кордобы.

45' Литвинов срывает атаку своего соперника, после чего роняет его на газон. В руках судьи появляется карточка желтого цвета в этой ситуации.

45' МОМЕНТ! Снова Батчи на ударной позиции оказался. С левого края он сместился в центр и пробил в правый угол. Сферу вновь успел отбить в сторону Селихов!

44' МОМЕНТ! Сперцян в итоге в левый от себя угол пробил, во вратарский угол. Снаряд попал в штангу. Батчи уже добивал сферу по воротам, и Селихов успел среагировать на добивании!

43' Штрафной удар сейчас "Краснодар" заработал перед штрафной соперника. Опасный стандарт сейчас "быки" исполнят. Это может быть очень опасно.

42' Ленини получает отложенную карточку желтого цвета. Снес он на полном ходу оппонента в районе центрального круга. В руках рефери показался "горчичник".

41' Отбивается после подачи стандартного положения сейчас "Краснодар". Спартаковцы пытались организовать свое наступление, но снова Сафонов после подачи от Тавареша играет на опережении.

40' Игнатов получает пас от Бальде, простреливает мяч в центр штрафной, но подставляется под мяч Алонсо, от которого сфера улетает за пределы поля. На угловой.

39' Тавареш снова попытался с левой бровки забросить мяч на Соболева, но тот в борьбе проигрывает снаряд одному из защитников, играющему на вынос.

38' Тавареш снова играет на фланге в штрафную "Краснодара" - там Соболев в борьбе пытался добраться до мяча, но проиграл позицию одному из защитников.

36' Вместо Чернова на поле Зобнин появился в составе "Спартака". Травмы нет у Чернова. Стало быть, Абаскалю не понравилось, как он играл в первом тайме.

35' В офсайде снова Кордоба сейчас оказался. Не успел он спрятаться за спину защитнику "Спартака" и попался в офсайдную ловушку.

33' Тавареш с фланга пасовал на Дуарте, но тот спрятался за спинами защитников и мяча как такового получить не сумел от своего партнера. Потеря.

32' Менее 15 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кади пытался сейчас прострелить мяч в штрафную соперника - на опережении первым оказался защитник.

31' После столкновения с Джикией по ногам получил Кордоба. Было нарушение правил, и Георгий даже карточку желтого цвета получил за свой поступок.

30' Наконец, трибуны сейчас о себе стараются хоть как-то заявить. "Вперед "Спартак"!", - твердят фанаты. Пока же владеет мячом в центре поля "Краснодар".

29' Пока совсем не возникает моментов в нашей игре у ворот Сафонова. Более того, даже партнеры не задействуют вратаря своей команды. Можно сказать, что отдыхает Матвей сегодня.

27' В Джикию попадает мяч и улетает за пределы поля, однако углового назначено не будет, поскольку Кордоба в положении "вне игры" оказывается.

26' Маслов сделал передачу на партнера, но пас получился крайне неточным. До снаряда добрался один из защитников "Краснодара". Играют "быки" внимательно.

25' Промес там активно показывает кому-то из партнеров что-то, жестикулируя. Мне кажется, что Квинси сегодня на поле может появиться. В частности, после перерыва.

24' "Спартак" пытается начать свою атаку, но вязнет новое наступление "красно-белых" в центре поля, поскольку в обороне очень уверенно действует команда южан.

22' Хороший розыгрыш мяча от "Краснодара". Сперцян отдал передачу на Кади, который в касание с линии штрафной нанес выстрел в сторону левого угла, и сфера прилетела в руки голкиперу.

21' Сегодня на трибунах, кстати говоря, маловато болельщиков. Много свободных мест, и связано это не только FAN ID и тем, что сегодня понедельник. Дело еще и в самой игре "Спартака".

20' Соболев отдавал передачу на левый край на Тавареша, который подавал снаряд в штрафную краснодарской команды, но его навес оказался слишком сильным.

19' Сафонов снова реагирует, играя на выходе. Фиксирует он мяч в своих перчатках после не самого удачного навеса со стороны Маслова. Ударная игра кипера.

17' Кейта! После подачи с левого края пробил он по воротам соперника, и прямо в руки Сафонову сфера прилетела! Уверенно сыграл в рамке голкипер.

16' После подачи с левого края Дуарте головой выстреливал по рамке соперника, однако значительно выше цели он мяч направил в этой ситуации.

15' Джикия получает удар по ногам от Кади, после чего с криком падает на футбольный газон. Новый фол, и очередное нарушение правил. Рефери тут же реагирует.

14' Смотрели арбитры, был ли офсайд у Кордоба. Мне со стороны показалось, что во "вне игры" был Кордоба. По крайней мере, его голова. Но нет, у судей было свое мнение.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 0:1!

Забивает сейчас мяч "Краснодар". Прострел с левого края последовал в центр штрафной, и Кордоба, сыграв на опережении, сумел отправить мяч в сетку!

11' Сместился с левого края в центр Сперцян, после чего нанес удар по воротам соперника. Попал он в ногу защитнику, после чего мяч за пределы поля улетел. Первый в матче угловой!

10' Пока сложно кому-то из соперников отдать предпочтение. Пока только удар Маслова мы можем вспомнить. Больше, в целом, без моментов действовали оппоненты.

9' Тавареш с фланга мяч простреливал в центр штрафной, но уверенно действовали в этой ситуации защитники, которые смогли вынести снаряд в сторону от рамки.

7' Маслов сейчас хватается за голову, ведь именно ей он пробивает крайне сильно и неточно. Сфера улетает от игрока за пределы поля. Мяч намного правее цели летит!

6' Спартаковцы сейчас в районе центрального круга перекатывает мяч от игрока к игроку. Соболев выполняет пас с правого края на Бальде, который до снаряда не добирается. Потеря.

5' Кордоба сейчас подтолкнул соперника в спину, и защитник "Спартак", падая на газон, зафиксировал уже фол, который со смехом у кромки поля встретил Ивич.

3' Перекатывает мяч с фланга на фланг сейчас "Спартак". Абаскаль вышел к кромке поля, чтобы поддержать и подбодрить "красно-белых", которые удерживают мяч под своим контролем.

2' Футболисты "Спартака" вышли сегодня на газон в красно-белых цветах, а игроки "Краснодара предстали перед нами в черно-зеленом обмундировании.