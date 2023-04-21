Тур: 24. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Краснодар
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
60.7%
7.1%
32.2%
17 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
2.29
1.79
Среднее время на гол
39
50
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.93
1.43
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
46
63
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|16 (2)
|0.7
|Соболев Александр Сергеевич
|9 (1)
|0.39
|Николсон Шамар
|3
|0.13
|Зобнин Роман
|3 (1)
|0.13
|Литвинов Руслан
|3
|0.13
|Мартинс Кристофер
|2
|0.09
|Игнатов Михаил
|2
|0.09
|Зиньковский Антон
|2
|0.09
|Мозес Виктор
|2
|0.09
|Бальде Диао Кейта
|2
|0.09
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Денисов Даниил
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|1
|0.04
|Маслов Павел
|1
|0.04
|Мелёшин Павел
|1
|0.04
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|10
|0.43
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.39
|Кривцов Никита
|6
|0.26
|Ионов Алексей
|5
|0.22
|Олусегун Олакунле
|4
|0.17
|Кади
|3
|0.13
|Ахметов Ильзат
|2
|0.09
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.09
|Рамирес Кристиан
|2
|0.09
|Батчи Жоау
|2
|0.09
|Петров Сергей
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|0
|Хлусевич Даниил
|7
|0
|Промес Квинси
|6
|0
|Литвинов Руслан
|4
|1
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Денисов Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Селихов Александр
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|5
|1
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Кривцов Никита
|5
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|4
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Черников Александр
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Олусегун Олакунле
|2
|0
|Кобнан Мозес
|2
|0
|Кади
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Краснодар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
7
10
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Краснодар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
19
20
Спартак Москва
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Краснодар
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
26
30
Голы по времени матча
Забито
29
28
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
5
18%
16-30
7
24%
7
25%
31-45
3
10%
8
29%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
7
24%
4
14%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
4
36%
5
28%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
5%
3
13%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
24%
5
21%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
6
35%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Забито
50
52
23 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
5
10%
4
8%
1-15
8
16%
9
17%
16-30
10
20%
9
17%
31-45
8
16%
13
25%
46-60
7
14%
8
15%
61-75
12
24%
9
17%
76-90
Пропущено
28
33
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
1
4%
4
12%
1-15
7
25%
5
15%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
7
25%
8
24%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
3
11%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1
Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Краснодар
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
2 раза 9%
2
9 раз 39%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
74
92
65
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
84
210
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
203
158
176
815
815
518
221
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|57 - 11
|55
|2.
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|40 - 30
|46
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|42 - 21
|44
|5.
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 30
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|44 - 47
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 43
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|36 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|25 - 47
|19
|14.
|Заявка
|23
|2
|12
|9
|28 - 42
|18
|15.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 50
|14
|16.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар
Исход игры
Спартак Москва
72.2% (52)
Ничья
20.8% (15)
Краснодар
6.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (39)
Меньше
32.76% (19)
Обе команды забьют
Да
82.76% (48)
Нет
17.24% (10)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
36.1% (26)
1:1 Ничья
13.9% (10)
1:0 Спартак Москва
6.9% (5)
2:0 Спартак Москва
5.6% (4)
2:2 Ничья
4.2% (3)
3:2 Спартак Москва
2.8% (2)
3:1 Спартак Москва
2.8% (2)
1:2 Краснодар
2.8% (2)
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