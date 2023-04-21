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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 72
Спартак Москва 72.2% (52)
X 20.8% (15)
Краснодар 6.9% (5)
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Спартак Москва
Ничья
Краснодар
2.00
4.06
4.08
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спартак Москва
Краснодар

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

60.7%
7.1%
32.2%
17 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2.29
1.79

Среднее время на гол

39
50

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.93
1.43

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

46
63

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.7
Соболев Александр Сергеевич 9 (1) 0.39
Николсон Шамар 3 0.13
Зобнин Роман 3 (1) 0.13
Литвинов Руслан 3 0.13
Мартинс Кристофер 2 0.09
Игнатов Михаил 2 0.09
Зиньковский Антон 2 0.09
Мозес Виктор 2 0.09
Бальде Диао Кейта 2 0.09
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 10 0.43
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.39
Кривцов Никита 6 0.26
Ионов Алексей 5 0.22
Олусегун Олакунле 4 0.17
Кади 3 0.13
Ахметов Ильзат 2 0.09
Баньяц Михайло 2 (1) 0.09
Рамирес Кристиан 2 0.09
Батчи Жоау 2 0.09
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 9 0
Хлусевич Даниил 7 0
Промес Квинси 6 0
Литвинов Руслан 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Мартинс Кристофер 2 1
Джикия Георгий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Денисов Даниил 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Кривцов Никита 5 0
Рамирес Кристиан 3 1
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Кади 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Краснодар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
10
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Краснодар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

19
20
Спартак Москва
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Краснодар
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

26
30

Голы по времени матча

Забито

29
28
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
5
18%
16-30
7
24%
7
25%
31-45
3
10%
8
29%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
7
24%
4
14%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
4
36%
5
28%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
5%
3
13%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
24%
5
21%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
6
35%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Забито

50
52
23 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
5
10%
4
8%
1-15
8
16%
9
17%
16-30
10
20%
9
17%
31-45
8
16%
13
25%
46-60
7
14%
8
15%
61-75
12
24%
9
17%
76-90

Пропущено

28
33
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
1
4%
4
12%
1-15
7
25%
5
15%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
7
25%
8
24%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
3
11%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1
Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Краснодар

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
2 раза 9%
2
9 раз 39%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
9
2
6
5
2.5
4
7
3
8
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
20
3
15
8
1.5
17
6
8
15
2.5
8
15
5
18
3.5
2
21
2
21
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 17 4 2 57 - 11 55
2.
Ростов
 Заявка 23 13 7 3 40 - 30 46
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 23 10 3 10 44 - 47 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 23 2 12 9 28 - 42 18
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 23 3 4 16 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 12 2 8 2 18 - 18 14
11.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.1% пользователей.
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    • Прогнозы 72
    Спартак Москва 72.2% (52)
    X 20.8% (15)
    Краснодар 6.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.00
    4.06
    4.08
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спартак Москва - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар

    Исход игры
    Спартак Москва
    72.2% (52)
    Ничья
    20.8% (15)
    Краснодар
    6.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.24% (39)
    Меньше
    32.76% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (48)
    Нет
    17.24% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    36.1% (26)
    1:1 Ничья
    13.9% (10)
    1:0 Спартак Москва
    6.9% (5)
    2:0 Спартак Москва
    5.6% (4)
    2:2 Ничья
    4.2% (3)
    3:2 Спартак Москва
    2.8% (2)
    3:1 Спартак Москва
    2.8% (2)
    1:2 Краснодар
    2.8% (2)
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