Свинов снова играет после прострела от Захаряна. Мяч в перчатках у голкипера "Факела" оказывается. Не спешит вратарь вводить сферу в игру.

МОМЕНТ! Получил Смолов сейчас пас, после чего в падении через себя с 11-ти метров наносил удар по воротам, однако в руки Свинову мяч направил.

Заканчивается наша встреча, друзья. Пока даже забить один мяч не удается "бело-голубым". Но время еще остается, чтобы спастись.

Фанаты "Динамо" продолжают гнать свой коллектив вперед, верят они в то, что удастся забить хотя бы гол их любимцам. У "Факела" снова замена будет.

Черов вместо Брахими на футбольном поле появился сейчас в составе "Факела". Очередная ротация в матче.

Грулёв вместо расстроенного Смолова на поле в составе "Динамо" появляется тем временем. Новая ротация в нашем противостоянии происходит.

Ничего себе! После того, как Скопинцев упустит своего игрока и тот пробил по воротам, Шунин слегка ударил по подбородку своего партнера, после чего партнеры едва не подрались между собой.

Стадион продолжает поддерживать команду и гонит ее вперед, но забитых голов пока нет в исполнении "бело-голубых".

Тюкавин с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но попал в защитника. Еще один угловой для "Динамо". Готовится подача с правого края.

Подача "Динамо" от угла поля, и добирается до футбольного снаряда голкипер Свинов, который кулаками выбивает мяч подальше от рамки.

Тюкавин впереди оказался с мячом, но в положение "вне игры" футболист забрался. Думаю, он и сам раздосадован эпизодом, который случился на футбольном поле.

В обороне сейчас чуть отработал "Факел", нейтрализовав угрозу. Снова Тюкавин сейчас активным образом вел перед воротами соперника, но так и не довел дело до удара.

Получил сейчас Гангадзе повреждение в борьбе. Готовится замена в составе "Факела". Вот-вот на газон игрок воронежской команды появится.

Да, не может встречу Гангадзе продолжить. Замена в составе "Факела". Рабеи на газон вместо партнера появился тем временем.

Чуть больше 15 минут до конца встречи остается играть. Захарян на левый край сыграл сейчас, оттуда Скопинцев действовал на опережении, но до мяча не добрался.

Мне кажется, что Любимов мог бы и засчитан мяч при желании, однако не засчитал. Практически 10 минут отыграли уже оппоненты после перерыва.

МОМЕНТ! Гладышев нанес удар по воротам соперника со средней дистанции, и успел спасти свой коллектив сейчас Свинов, переведя мяч на угловой.

В своей штрафной сейчас сыграл футболист "Динамо" уходящий мяч рукой. Судя по всему, сейчас рефери зафиксирует нарушение правил и будет назначен 11-метровый удар.

Отправился Любимов смотреть повтор сам. Как по мне, футболист "Динамо" явно играл рукой. Фомин фолил на все 100%. Да, судья указывает на "точку".

Гонгадзе остается у мяча. Будет пробивать игрок "Факела" 11-метровый удар. Посмотрим, что придумает игрок.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНГАДЗЕ! 0:2! Уверенно в правый от себя угол пробивает 21-й номер "Факела" и сфера влетает в сетку. Не угадывает с направлением полета мяча вратарь Шунин!

В день своего 100-летия "Динамо" близко к сенсационному результату. В этом сезоне "огнеопасные" еще не побеждали в гостях. Однако сегодня они близки к победе.

В составе "Динамо" замены. Даса отправился отдыхать, Паршивлюк вышел вместо него. А вместо Макарова появился Гагнидзе. И следом Тюкавин заменил Кутицкого.

Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНГАДЗЕ! 0:1! Забивает сейчас "Факел". После прострела с правого края мяч прилетел в центр штрафной на Гонгадзе, который переправил сферу в сетку.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАХАРЯН! 1:1! Сравнивает счет сейчас "Факел". Получил мяч игрок "Динамо" после того, как срубил на газон Калинина. Отправляет далее сферу в сетку футболист. Гол не засчитан, фиксируется фол в атаке.

Но пока продолжается у нас пауза на футбольном поле. Нет гола, все же фиксируют этот факт арбитры. Нарушение правил в атаке.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло не открыт! Пока без забитых голов в нашем противостоянии.

45' Захарян сейчас нанес выстрел по воротам соперника, но угодил в "стенку". Мяч прилетел в голову игроку "Факела", после чего был выбит в центр футбольного газона.

45' Штрафной удар заработали футболисты "Динамо" перед штрафной соперника. Даже Шунин прибежал, чтобы подсказать партнеру, что делать.

44' Близок к завершению первый тайм. Новая подача у "Факела" со штрафного - выходит из рамки уверенно Шунин, который фиксирует сферу в перчатках.

42' Макаров получает карточку желтого цвета за фол против Менделя. Буквально снес он оппонента на газон. Рефери "горчичники" начал раздавать.

41' В грубом подкате Альшина сбивает Даса. Успел укрыть корпусом мяч от соперника игрок "Факела", заставив игрока нарушить правила.

40' Вроде как, сможет Мендель продолжить встречу. Вернулся он на футбольное поле. Все нормально со здоровьем у футболиста. Ну и славно.

39' Мендель получает сейчас в борьбе от Макарова, судя по всему. А, вот что тут было... После прострела от Дасы снаряд в ногу игроку "Факела" попал, который сбился с шага и неудачно наступил на ногу. Неужели и Мендель будет заменен?

38' В подтрибунное помещение сейчас увели Нгамалё. Явные проблемы со здоровьем у игрока, который не может наступать на ногу. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

36' Гладышев вместо Нгамалё на футбольном поле появился тем временем. Очередная ротация в нашем поединке состоялась.

35' 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. У нас же офсайд сейчас фиксируется у "бело-голубых". Захарян во "вне игры" остается.

34' Нгамалё сейчас получил повреждение. Пока что не может вернуться на футбольный газон игрок "Динамо". Мне кажется, что футболист и вовсе не продолжит поединок. Уже замена готовится в составе "бело-голубых".

33' Аппаев недоволен, ведь рефери показывает карточку желтого цвета сейчас Калинину. Наступ на ногу сопернику он сделал, получив "горчичник".

31' Нам все чаще показывают момент, который был у Аппаева после прострела с правого края. Сейчас же капитан гостей снова с мячом оказался, но уже на левом краю, однако выполнил пас в руки Шунину.

30' Полчаса отыграли соперники в этом поединке. "Факел" пытается прессинговать игроков "Динамо", но "бело-голубые" уверенно выходят из обороны в атаку.

28' Смолов одернул за плечо Брахими сейчас. В итоге футболист "Факела" упал на мяч, неудачно приземлившись на газон. Выход медицинского штаба потребовался и тут.

27' Аппаев получил мяч на левом фланге и под опекой соперника сумел выполнить навесную подачу на дальнюю штангу, где уверенно на выходе сыграл Шунин, забрав сферу в перчатки.

25' На ровном месте привозят себе угловой футболисты "Динамо". Гости выполнили подачу от углового флага, и мяч был выбит за пределы поля. В аут выбивает сферу тот же Фомин.

24' Гонгадзе теперь получает удар по ногам от Фомина, но быстро встает с газона футболист. Встречу ему удается продолжить.

23' Вернулся Аппаев сейчас на газон. Но тут же против него фолили. Повезло, что повреждения не получил капитан "огнеопасных" в этом игровом эпизоде.

22' Аппаев сейчас оказался в офсайде. На грани "вне игры" действуют игроки в этом матче. У самого игрока "Факела" какое-то повреждение образовалось.

20' Забивает гол сейчас Смолов, но не засчитан этот мяч, поскольку футболист "Динамо", отдававший пас партнера, был в положении "вне игры".

19' Хорошее наступление от "Факела" сейчас прошло. Передача с правого края последовала в центр штрафной, и не успевает замкнуть наступление Аппаев.

18' Еще один фол в центре поля. Гонгадзе нарушает правила и получает от рефери замечание. Снова нет "горчичника" в этом противостоянии.

17' Корчится от боли Гонгадзе сейчас, а рефери фиксирует нарушение правил. Много остановок у нас в этом поединке, что влияет общую картину матча.

16' МОМЕНТИЩЕ! Снова Смолов получил мяч сейчас в штрафной соперника, после чего подкрутил мяч в сторону дальнюю "девятку", но в цель не попал. Сфера просвистела рядом со стойкой! Было очень опасно!

15' Смолов получил передачу от Макарова, отдал мяч на Захаряна, которого в грубом подкате снес на газон защитник. Судья тут же дал свисток. Остановка в игре .

13' Не так много фанатов сегодня в Москве. Все также немного болельщиков ходит на игру, хотя хочется, чтобы с посещаемостью дела в РПЛ наладились. Рано или поздно стадионы снова будут собирать аншлаги.

12' Даса снова рисковал, играя в подкате против соперника. Повезло, что в руках арбитра не появилась карточка желтого цвета. Мне кажется, что в голове рефери промелькнула мысль о предупреждении, однако удалять игрока "Динамо" был не готов Артём Любимов.

11' В атаку Захарян попытался убежать. Отдал он передачу с левого края в район 11-метровой отметки, но успел "Факел" отработать в обороне, выбив мяч за боковую линию.

10' Калинина нам показывают сейчас режиссеры. Дело в том, что игрока "Факела" подталкивал Макаров, после чего уронил его на газон. Судья тут же дал свисток.

9' Начинает постепенно команда хозяев перехватывать инициативу на поле. "Бело-голубые" активно перекатывают мяч в центр поля, прессингуя оппонента и заставляя ошибаться.

8' Угловой неудачно разыграли футболисты "Динамо". В ответной атаке "Факел" убегал в контратаку, но Даса сбил оппонента на газон. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Первая в нашем матче.

7' Прострел сейчас с правого края последовал в центр штрафной "Факела". Случился там рикошет, и сфера едва не юркнула в сетку. Успел Свино среагировать и мяч отбить на угловой.

6' Штрафной удар заработали игроки "Факела". Последовала подача с левого края в центр штрафной, где до мяча первым добрался один из защитников "Динамо". Сфера была выбита за пределы поля. В аут.

5' Аппаев с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но угодил он прямо в защитника "бело-голубых". Далее мяч был вынесен за пределы поля. "Огнеопасные" начинают уверенно.

4' Первый в матче угловой подали футболисты "Факела". Последовала подача с левого края в центр штрафной, откуда Гонгадзе головой направил мяч намного выше цели. Тем не менее, удар был весьма неплохим.

2' Футболисты "Динамо" вышли на поле в белых цветах, в голубом обмундировании предстали игроки "Факела".