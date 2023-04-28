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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Динамо Москва
0:2
Второй тайм: 83'
Факел
0'
5' Желтая карточка
Даса Элазар
33' Желтая карточка
Калинин Игорь
42' Желтая карточка
Макаров Денис
46' Желтая карточка
Скопинцев Дмитрий
0:1
49' Гол
Гонгадзе Георгий
55' Желтая карточка
Альшин Ильнур
0:2
61' Пенальти
Гонгадзе Георгий
Динамо - Факел. Удар Гладышева (...
Динамо - Факел. 0:2. Гол Георгия...
Динамо - Факел. Свинов отражает ...
Динамо - Факел. Гол Захаряна отм...
Динамо - Факел. 0:1. Гол Георгия...
Динамо - Факел. Интервью Вячесла...
Динамо - Факел. Интервью Дмитрия...
Динамо - Факел. Захарян пробил с...
Динамо - Факел. Незасчитанный го...

Ход матча

5'
Даса Элазар
 
33'
 
Калинин Игорь
37'
Гладышев Ярослав
Нгамалё Николя
 
42'
Макаров Денис
 
46'
Скопинцев Дмитрий
 
49'
0:1
Гонгадзе Георгий
(Брахими Мохамед)
55'
 
Альшин Ильнур
61'
0:2
Гонгадзе Георгий
61'
Гагнидзе Лука
Макаров Денис
 
62'
Паршивлюк Сергей
Даса Элазар
 
62'
Тюкавин Константин
Кутицкий Александр
 
72'
 
Рабеи Реда
Гонгадзе Георгий
Прогнозы 166
Динамо Москва 86.1% (143)
X 4.8% (8)
Факел 9% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Факел
5.80
7.90
6.23
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
5
Майсторович
Милан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
47
Захарян
Арсен
50
Кутицкий
Александр
74
Фомин
Даниил
25
Макаров
Денис
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николя
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
47
Божин
Сергей
13
Калинин
Игорь
17
Брахими
Мохамед
23
Якимов
Вячеслав
18
Мендель
Андрей
7
Акбашев
Роман
10
Альшин
Ильнур
21
Гонгадзе
Георгий
14
Аппаев
Хызыр
Динамо Москва
4-3-3
Факел
3-5-2

История личных встреч

Динамо Москва
Факел

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.32
Смолов Фёдор 8 (4) 0.32
Фомин Даниил 5 (3) 0.2
Гладышев Ярослав 4 0.16
Макаров Денис 4 0.16
Захарян Арсен 3 0.12
Грулёв Вячеслав 3 0.12
Нгамалё Николя 2 0.08
Фернандес Роберто 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Паршивлюк Сергей 1 0.04
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 9 (5) 0.36
Максимов Максим 4 0.16
Акбашев Роман 3 0.12
Квеквескири Ираклий 3 0.12
Аппаев Хызыр 2 0.08
Божин Сергей 2 0.08
Дашаев Аслан 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Ивахнов Матвей 1 0.04
Рабеи Реда 1 (1) 0.04
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Брахими Мохамед 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 8 0
Захарян Арсен 5 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Фомин Даниил 5 0
Макаров Денис 5 0
Гладышев Ярослав 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Даса Элазар 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Маричаль Николас 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 8 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Калинин Игорь 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
10
Динамо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Факел
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

13
18
Динамо Москва
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Факел
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

23
10
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
9%
3
30%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
6
26%
3
30%
31-45
1
4%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
8
35%
1
10%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
7
29%
29%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
5
45%
6
25%
61-75
2
18%
5
21%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
5
28%
6
30%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
7
35%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
5
21%
3
15%
76-90

Забито

41
30
21 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
3
7%
5
17%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
11
27%
9
30%
31-45
2
5%
6
20%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
13
32%
5
17%
76-90

Пропущено

35
44
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
5
14%
2
5%
1-15
3
9%
9
20%
16-30
6
17%
10
23%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
10
29%
9
20%
61-75
7
20%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0
Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2
Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Факел

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
5
8
4
8
2.5
3
10
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
1.5
Больше Меньше
2
9
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
19
5
11
13
1.5
7
17
7
17
2.5
3
21
2
22
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 0:2 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 2:0 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 0:2 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 2:0 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 0:2 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 2:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
16.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    Ничего себе! После того, как Скопинцев упустит своего игрока и тот пробил по воротам, Шунин слегка ударил по подбородку своего партнера, после чего партнеры едва не подрались между собой.
  • Замена
    83'
    Грулёв вместо расстроенного Смолова на поле в составе "Динамо" появляется тем временем. Новая ротация в нашем противостоянии происходит. 
  • Замена
    81'
    Черов вместо Брахими на футбольном поле появился сейчас в составе "Факела". Очередная ротация в матче.
  • 80'
    Фанаты "Динамо" продолжают гнать свой коллектив вперед, верят они в то, что удастся забить хотя бы гол их любимцам. У "Факела" снова замена будет.
  • 79'
    Заканчивается наша встреча, друзья. Пока даже забить один мяч не удается "бело-голубым". Но время еще остается, чтобы спастись.
  • Опасный момент
    77'
    МОМЕНТ! Получил Смолов сейчас пас, после чего в падении через себя с 11-ти метров наносил удар по воротам, однако в руки Свинову мяч направил.
  • 76'
    Свинов снова играет после прострела от Захаряна. Мяч в перчатках у голкипера "Факела" оказывается. Не спешит вратарь вводить сферу в игру.
  • 75'
    Чуть больше 15 минут до конца встречи остается играть. Захарян на левый край сыграл сейчас, оттуда Скопинцев действовал на опережении, но до мяча не добрался. 
  • Замена
    73'
    Да, не может встречу Гангадзе продолжить. Замена в составе "Факела". Рабеи на газон вместо партнера появился тем временем. 
  • Травма, повреждение
    72'
    Получил сейчас Гангадзе повреждение в борьбе. Готовится замена в составе "Факела". Вот-вот на газон игрок воронежской команды появится. 
  • 71'
    В обороне сейчас чуть отработал "Факел", нейтрализовав угрозу. Снова Тюкавин сейчас активным образом вел перед воротами соперника, но так и не довел дело до удара.
  • Офсайд
    69'
    Тюкавин впереди оказался с мячом, но в положение "вне игры" футболист забрался. Думаю, он и сам раздосадован эпизодом, который случился на футбольном поле.
  • 68'
    Подача "Динамо" от угла поля, и добирается до футбольного снаряда голкипер Свинов, который кулаками выбивает мяч подальше от рамки. 
  • Угловой
    66'
    Тюкавин с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но попал в защитника. Еще один угловой для "Динамо". Готовится подача с правого края. 
  • 65'
    Стадион продолжает поддерживать команду и гонит ее вперед, но забитых голов пока нет в исполнении "бело-голубых". 
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    • 64'
      Продолжает Аппаев сейчас нагнетать обстановку у ворот соперника. Пробивает издали футболист атаки "Факела", нро сфера улетает намного выше мишени.
    • Замена
      63'
      В составе "Динамо" замены. Даса отправился отдыхать, Паршивлюк вышел вместо него. А вместо Макарова появился Гагнидзе. И следом Тюкавин заменил Кутицкого.
    • 61'
      В день своего 100-летия "Динамо" близко к сенсационному результату. В этом сезоне "огнеопасные" еще не побеждали в гостях. Однако сегодня они близки к победе. 
    • Пенальти
      60'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНГАДЗЕ! 0:2!
      Уверенно в правый от себя угол пробивает 21-й номер "Факела" и сфера влетает в сетку. Не угадывает с направлением полета мяча вратарь Шунин!
    • 59'
      Гонгадзе остается у мяча. Будет пробивать игрок "Факела" 11-метровый удар. Посмотрим, что придумает игрок. 
    • Пенальти!
      57'
      Отправился Любимов смотреть повтор сам. Как по мне, футболист "Динамо" явно играл рукой. Фомин фолил на все 100%. Да, судья указывает на "точку".
    • Судья
      56'
      В своей штрафной сейчас сыграл футболист "Динамо" уходящий мяч рукой. Судя по всему, сейчас рефери зафиксирует нарушение правил и будет назначен 11-метровый удар.
    • Опасный момент
      55'
      МОМЕНТ! Гладышев нанес удар по воротам соперника со средней дистанции, и успел спасти свой коллектив сейчас Свинов, переведя мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      54'
      Альшин получает карточку желтого цвета в районе центрального круга. 
    • 53'
      Мне кажется, что Любимов мог бы и засчитан мяч при желании, однако не засчитал. Практически 10 минут отыграли уже оппоненты после перерыва. 
    • Судья
      52'
      Но пока продолжается у нас пауза на футбольном поле. Нет гола, все же фиксируют этот факт арбитры. Нарушение правил в атаке. 
    • Фол, нарушение
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАХАРЯН! 1:1!
      Сравнивает счет сейчас "Факел". Получил мяч игрок "Динамо" после того, как срубил на газон Калинина. Отправляет далее сферу в сетку футболист. Гол не засчитан, фиксируется фол в атаке.
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНГАДЗЕ! 0:1!
      Забивает сейчас "Факел". После прострела с правого края мяч прилетел в центр штрафной на Гонгадзе, который переправил сферу в сетку. 
    • Желтая карточка
      47'
      Скопинцев, пытаясь достать мяч, срубил соперника на газон. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Засуженная!
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло не открыт! Пока без забитых голов в нашем противостоянии.
    • 45'
      Захарян сейчас нанес выстрел по воротам соперника, но угодил в "стенку". Мяч прилетел в голову игроку "Факела", после чего был выбит в центр футбольного газона.
    • Фол, нарушение
      45'
      Штрафной удар заработали футболисты "Динамо" перед штрафной соперника. Даже Шунин прибежал, чтобы подсказать партнеру, что делать.
    • 44'
      Близок к завершению первый тайм. Новая подача у "Факела" со штрафного - выходит из рамки уверенно Шунин, который фиксирует сферу в перчатках. 
    • Желтая карточка
      42'
      Макаров получает карточку желтого цвета за фол против Менделя. Буквально снес он оппонента на газон. Рефери "горчичники" начал раздавать.
    • Фол, нарушение
      41'
      В грубом подкате Альшина сбивает Даса. Успел укрыть корпусом мяч от соперника игрок "Факела", заставив игрока нарушить правила. 
    • 40'
      Вроде как, сможет Мендель продолжить встречу. Вернулся он на футбольное поле. Все нормально со здоровьем у футболиста. Ну и славно. 
    • Травма, повреждение
      39'
      Мендель получает сейчас в борьбе от Макарова, судя по всему. А, вот что тут было... После прострела от Дасы снаряд в ногу игроку "Факела" попал, который сбился с шага и неудачно наступил на ногу. Неужели и Мендель будет заменен? 
    • 38'
      В подтрибунное помещение сейчас увели Нгамалё. Явные проблемы со здоровьем у игрока, который не может наступать на ногу. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле. 
    • Замена
      36'
      Гладышев вместо Нгамалё на футбольном поле появился тем временем. Очередная ротация в нашем поединке состоялась.
    • Офсайд
      35'
      10 минут остается играть соперникам в первом тайме. У нас же офсайд сейчас фиксируется у "бело-голубых". Захарян во "вне игры" остается. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Нгамалё сейчас получил повреждение. Пока что не может вернуться на футбольный газон игрок "Динамо". Мне кажется, что футболист и вовсе не продолжит поединок. Уже замена готовится в составе "бело-голубых".
    • Желтая карточка
      33'
      Аппаев недоволен, ведь рефери показывает карточку желтого цвета сейчас Калинину. Наступ на ногу сопернику он сделал, получив "горчичник". 
    • 31'
      Нам все чаще показывают момент, который был у Аппаева после прострела с правого края. Сейчас же капитан гостей снова с мячом оказался, но уже на левом краю, однако выполнил пас в руки Шунину. 
    • 30'
      Полчаса отыграли соперники в этом поединке. "Факел" пытается прессинговать игроков "Динамо", но "бело-голубые" уверенно выходят из обороны в атаку.
    • Фол, нарушение
      28'
      Смолов одернул за плечо Брахими сейчас. В итоге футболист "Факела" упал на мяч, неудачно приземлившись на газон. Выход медицинского штаба потребовался и тут. 
    • 27'
      Аппаев получил мяч на левом фланге и под опекой соперника сумел выполнить навесную подачу на дальнюю штангу, где уверенно на выходе сыграл Шунин, забрав сферу в перчатки.
    • Угловой
      25'
      На ровном месте привозят себе угловой футболисты "Динамо". Гости выполнили подачу от углового флага, и мяч был выбит за пределы поля. В аут выбивает сферу тот же Фомин.
    • Фол, нарушение
      24'
      Гонгадзе теперь получает удар по ногам от Фомина, но быстро встает с газона футболист. Встречу ему удается продолжить.
    • Фол, нарушение
      23'
      Вернулся Аппаев сейчас на газон. Но тут же против него фолили. Повезло, что повреждения не получил капитан "огнеопасных" в этом игровом эпизоде.
    • Травма, повреждение
      22'
      Аппаев сейчас оказался в офсайде. На грани "вне игры" действуют игроки в этом матче. У самого игрока "Факела" какое-то повреждение образовалось.
    • Офсайд
      20'
      Забивает гол сейчас Смолов, но не засчитан этот мяч, поскольку футболист "Динамо", отдававший пас партнера, был в положении "вне игры".
    • 19'
      Хорошее наступление от "Факела" сейчас прошло. Передача с правого края последовала в центр штрафной, и не успевает замкнуть наступление Аппаев.
    • Фол, нарушение
      18'
      Еще один фол в центре поля. Гонгадзе нарушает правила и получает от рефери замечание. Снова нет "горчичника" в этом противостоянии.
    • Фол, нарушение
      17'
      Корчится от боли Гонгадзе сейчас, а рефери фиксирует нарушение правил. Много остановок у нас в этом поединке, что влияет общую картину матча.
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Снова Смолов получил мяч сейчас в штрафной соперника, после чего подкрутил мяч в сторону дальнюю "девятку", но в цель не попал. Сфера просвистела рядом со стойкой! Было очень опасно!
    • 15'
      Смолов получил передачу от Макарова, отдал мяч на Захаряна, которого в грубом подкате снес на газон защитник. Судья тут же дал свисток. Остановка в игре .
    • 13'
      Не так много фанатов сегодня в Москве. Все также немного болельщиков ходит на игру, хотя хочется, чтобы с посещаемостью дела в РПЛ наладились. Рано или поздно стадионы снова будут собирать аншлаги.
    • Фол, нарушение
      12'
      Даса снова рисковал, играя в подкате против соперника. Повезло, что в руках арбитра не появилась карточка желтого цвета. Мне кажется, что в голове рефери промелькнула мысль о предупреждении, однако удалять игрока "Динамо" был не готов Артём Любимов.
    • 11'
      В атаку Захарян попытался убежать. Отдал он передачу с левого края в район 11-метровой отметки, но успел "Факел" отработать в обороне, выбив мяч за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      10'
      Калинина нам показывают сейчас режиссеры. Дело в том, что игрока "Факела" подталкивал Макаров, после чего уронил его на газон. Судья тут же дал свисток.
    • 9'
      Начинает постепенно команда хозяев перехватывать инициативу на поле. "Бело-голубые" активно перекатывают мяч в центр поля, прессингуя оппонента и заставляя ошибаться.
    • Желтая карточка
      8'
      Угловой неудачно разыграли футболисты "Динамо". В ответной атаке "Факел" убегал в контратаку, но Даса сбил оппонента на газон. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Первая в нашем матче.
    • Угловой
      7'
      Прострел сейчас с правого края последовал в центр штрафной "Факела". Случился там рикошет, и сфера едва не юркнула в сетку. Успел Свино среагировать и мяч отбить на угловой. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Штрафной удар заработали игроки "Факела". Последовала подача с левого края в центр штрафной, где до мяча первым добрался один из защитников "Динамо". Сфера была выбита за пределы поля. В аут.
    • 5'
      Аппаев с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но угодил он прямо в защитника "бело-голубых". Далее мяч был вынесен за пределы поля. "Огнеопасные" начинают уверенно.
    • Угловой
      4'
      Первый в матче угловой подали футболисты "Факела". Последовала подача с левого края в центр штрафной, откуда Гонгадзе головой направил мяч намного выше цели. Тем не менее, удар был весьма неплохим.
    • 2'
      Футболисты "Динамо" вышли на поле в белых цветах, в голубом обмундировании предстали игроки "Факела".
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Макаров Денис получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Нгамалё Николя уходит с поля. Ярослав Гладышев выходит вместо него
    • Желтая карточка
      33'
      Калинин Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Даса Элазар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:2 Факел

    Исход игры
    Динамо Москва
    86.1% (143)
    Ничья
    4.8% (8)
    Факел
    9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.03% (67)
    Меньше
    45.97% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    47.58% (59)
    Нет
    52.42% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    25.3% (42)
    2:1 Динамо Москва
    22.9% (38)
    3:1 Динамо Москва
    9% (15)
    1:0 Динамо Москва
    8.4% (14)
    3:0 Динамо Москва
    4.8% (8)
    2:3 Факел
    1.8% (3)
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    Факел
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