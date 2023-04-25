Тур: 25. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Факел
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.33
|Смолов Фёдор
|8 (4)
|0.33
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.21
|Гладышев Ярослав
|4
|0.17
|Макаров Денис
|4
|0.17
|Захарян Арсен
|3
|0.13
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.13
|Нгамалё Николя
|2
|0.08
|Фернандес Роберто
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.04
|Даса Элазар
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|7 (4)
|0.29
|Максимов Максим
|4
|0.17
|Акбашев Роман
|3
|0.13
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.13
|Аппаев Хызыр
|2
|0.08
|Божин Сергей
|2
|0.08
|Дашаев Аслан
|2
|0.08
|Морозов Евгений
|2
|0.08
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
|Ивахнов Матвей
|1
|0.04
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.04
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|8
|0
|Захарян Арсен
|5
|1
|Фомин Даниил
|5
|0
|Скопинцев Дмитрий
|5
|0
|Гладышев Ярослав
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Карапузов Владислав
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Майсторович Милан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|8
|0
|Акбашев Роман
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Мендель Андрей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Черов Василий
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
10
Динамо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Факел
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
13
18
Динамо Москва
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Факел
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
14
28
Голы по времени матча
Забито
23
10
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
9%
3
30%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
6
26%
3
30%
31-45
1
4%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
8
35%
1
10%
76-90
Пропущено
11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
7
29%
29%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
5
45%
6
25%
61-75
2
18%
5
21%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
5
28%
6
30%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
4
20%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
7
35%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
5
21%
3
15%
76-90
Забито
41
30
21 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
3
7%
5
17%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
11
27%
9
30%
31-45
2
5%
6
20%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
13
32%
5
17%
76-90
Пропущено
35
44
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
5
14%
2
5%
1-15
3
9%
9
20%
16-30
6
17%
10
23%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
10
29%
9
20%
61-75
7
20%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0
Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2
Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Факел
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
66
58
48
310
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
195
1113
717
717
321
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|54 - 31
|48
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|43 - 22
|45
|5.
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|35 - 30
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 33
|39
|7.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|52 - 40
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|24 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|24
|2
|12
|10
|29 - 45
|18
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 15
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|6.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|18 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (7)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Факел
Исход игры
Динамо Москва
91.4% (53)
Ничья
5.2% (3)
Факел
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (22)
Меньше
59.26% (32)
Обе команды забьют
Да
38.89% (21)
Нет
61.11% (33)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
34.5% (20)
2:1 Динамо Москва
22.4% (13)
1:0 Динамо Москва
17.2% (10)
3:1 Динамо Москва
6.9% (4)
1:1 Ничья
3.4% (2)
3:0 Динамо Москва
3.4% (2)
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