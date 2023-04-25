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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 55
Динамо Москва 92.7% (51)
X 3.6% (2)
Факел 3.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Факел
6.60
4.58
6.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Факел

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.33
Смолов Фёдор 8 (4) 0.33
Фомин Даниил 5 (3) 0.21
Гладышев Ярослав 4 0.17
Макаров Денис 4 0.17
Захарян Арсен 3 0.13
Грулёв Вячеслав 3 0.13
Нгамалё Николя 2 0.08
Фернандес Роберто 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Паршивлюк Сергей 1 0.04
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 7 (4) 0.29
Максимов Максим 4 0.17
Акбашев Роман 3 0.13
Квеквескири Ираклий 3 0.13
Аппаев Хызыр 2 0.08
Божин Сергей 2 0.08
Дашаев Аслан 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Ивахнов Матвей 1 0.04
Рабеи Реда 1 (1) 0.04
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 8 0
Захарян Арсен 5 1
Фомин Даниил 5 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Гладышев Ярослав 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Макаров Денис 4 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Даса Элазар 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Маричаль Николас 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 8 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Калинин Игорь 3 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
10
Динамо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Факел
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

13
18
Динамо Москва
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Факел
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

23
10
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
9%
3
30%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
6
26%
3
30%
31-45
1
4%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
8
35%
1
10%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
7
29%
29%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
5
45%
6
25%
61-75
2
18%
5
21%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
5
28%
6
30%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
7
35%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
5
21%
3
15%
76-90

Забито

41
30
21 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
3
7%
5
17%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
11
27%
9
30%
31-45
2
5%
6
20%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
13
32%
5
17%
76-90

Пропущено

35
44
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
5
14%
2
5%
1-15
3
9%
9
20%
16-30
6
17%
10
23%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
10
29%
9
20%
61-75
7
20%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0
Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2
Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Факел

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
5
8
4
8
2.5
3
10
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
1.5
Больше Меньше
2
9
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
19
5
11
13
1.5
7
17
7
17
2.5
3
21
2
22
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2023, осталось 2 дня 11 часов 36 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Факел.
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    • Прогнозы 55
    Динамо Москва 92.7% (51)
    X 3.6% (2)
    Факел 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Факел
    6.60
    4.58
    6.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Москва - Факел онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Факел

    Исход игры
    Динамо Москва
    91.4% (53)
    Ничья
    5.2% (3)
    Факел
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (21)
    Нет
    61.11% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    34.5% (20)
    2:1 Динамо Москва
    22.4% (13)
    1:0 Динамо Москва
    17.2% (10)
    3:1 Динамо Москва
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    3:0 Динамо Москва
    3.4% (2)
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