Воробьев пытался сейчас заработать угловой удар, но в ногу самому игроку "Оренбурга" мяч попал, после чего вылетел он за пределы футбольного газона.

Стоцкий ускорился по флангу сейчас, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, но мяч срезался с ноги у него и улетел за пределы поля.

Эктов успевает в обороне сыграть после подачи с левого края, после чего толкает его на газон оппонента. Желтой карточки рефери не показывает обидчику игрока "Оренбурга".

Мансилья в чужой штрафной сейчас получил мяч, после чего пробил по отскочившему мячу, направив сферу значительно выше мишени. Не самая лучшая попытка отличиться.

Скучноватая, в целом, игра в первом тайме получилась. Будем надеяться, что после перерыва игроки покажут более продуктивную и результативную игру.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло не открыт. 0:0, пока голов мы не увидели, но ждем их после перерыва.

Нигматуллин сейчас на выходе сыграл после подачи с левого края. Мяч прилетел в руки голкиперу, который забрал сферу в свои перчатки.

Снова дальний удар по воротам Нигматуллина последовал, Лукас Вера пробивал по рамке, но вратарь среагировал на выстрел, зафиксировав сферу в перчатах.

Дальний удар снова по воротам соперника нанес Флорентин, и голкипер Нигматуллин сыграл в рамке, забрав сферу в перчатки. Получилось опасно.

Тепло сегодня в Оренбурге, светит солнышко, наставники команд и вовсе сегодня в футболках пребывают Комфортные у нас для погоды условия.

Еще один угловой заработал "Оренбург". Подача последовала с правого края в центр штрафной, и на выходе сыграл голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках.

Марин сближался со штрафной сейчас, но почему-тио не стал он бить по воротам, а отдал пас в штрафную на Лукаса Веру, удар у которого не удался.

Стаматов выполнял передачу с левого края, рикошетом мяч улетал на угловой, но Нигматуллин успел сыграть у лицевой линии, забрав сферу в перчатки.

Теперь уже нижегородская команда оказалась в офсайде. Сразу два футболиста "Пари НН" находились в неправильном положении, и рефери его определил.

29' Флорентин! Нанес сейчас игрок "Оренбурга" удар по воротам соперника, после чего мяч прилетел в руки вратарю, который зафиксировал сферу в перчатках.

27' Глушаков снова получил удар по ногам в районе центрального круга. Сможет он продолжить встречу, и не было "горчичника" для обидчика Дениса.

26' В середине турнирной таблицы идет "Оренбург" у нас сейчас. А вот "Пари НН" борется за место выживание, и сегодня гостям нужно набирать три очка в борьбе прописку.

25' Пауза в нашей встрече образовалась. Так сказать, санкционированный тайм-аут, связанный с водопоем. Придут в себя футболисты, попьют водички и встречу продолжат.

23' На правом фланге сейчас были нарушены правила против Глушакова, который получил удар по ногам от Хотулёва. Тут же судейская бригада зафиксирована фол.

22' Больше 20 минут сыграли соперники. "Оренбург" снова был в атаке. Гойкович отправлял мяч на Мансилью, который не успел до снаряда добежать, упустив его за пределы поля.

21' Капитан "Пари НН" Гоцук получает карточку желтого цвета сейчас. Нарушил он правила сейчас в районе центрального круга. Заслуженный "горчичник".

20' Перехватил инициативу "Оренбург". Новая атака команды хозяев по правому флангу ни к чему интересному не привела. Стаматов выполнил заброс в руки голкиперу.

18' Хотулёв с дальней дистанции попытался пробить сейчас по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели. Тем не менее, эта попытка в статистику засчитана.