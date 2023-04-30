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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Оренбург
0:0
Перерыв
Пари НН
0'
21' Желтая карточка
Гоцук Кирилл
Гол Соколова из офсайда (видео)....
Интервью Марцела Лички перед мат...

Ход матча

21'
 
Гоцук Кирилл
Прогнозы 143
Оренбург 81.8% (117)
X 12.6% (18)
Пари НН 5.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
Пари НН
2.15
4.17
4.74
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
19
Эктов
Александр
15
Гойкович
Ренато
4
Хотулёв
Данила
11
Стаматов
Матео
23
Вера
Лукас
Габриэль
55
Капленко
Кирилл
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
80
Марин
Джимми
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
25
Нигматуллин
Артур
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
44
Корнюшин
Даниил
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
88
Глушаков
Денис
14
Михайлов
Ярослав
18
Соколов
Артём
20
Яковлев
Владислав
Геннадьевич
Оренбург
4-2-3-1
Пари НН
5-4-1

История личных встреч

Оренбург
Пари НН

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.56
Марин Джимми 6 (1) 0.24
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.24
Аюпов Тимур 4 0.16
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.12
Эктов Александр 2 0.08
Ковалёв Юрий 2 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.08
Башич Иван 2 0.08
Капленко Кирилл 2 0.08
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Обухов Владимир 1 0.04
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.4
Калинский Николай 4 (4) 0.16
Милсон 2 0.08
Гоцук Кирилл 2 0.08
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.08
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Шильцов Константин 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Аюпов Тимур 6 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Стаматов Матео 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Стоцкий Дмитрий 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Янсане Момо 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Сергей Юран 1 0

Результаты матчей

Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
6
Оренбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Пари НН
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

28
18

Волевые поражения

10
12
Оренбург
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (14)
17% (4)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Пари НН
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

33
19

Волевые поражения

17
18

Голы по времени матча

Забито

31
11
18 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
10%
0
0%
1-15
8
26%
1
9%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
4
13%
7
64%
61-75
3
10%
2
18%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
3
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
9
45%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
5
29%
29%
7
41%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

30
26
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
8
27%
4
15%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
4
13%
3
12%
76-90

Забито

48
28
26 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
4
8%
0
0%
1-15
11
23%
3
11%
16-30
11
23%
4
14%
31-45
10
21%
2
7%
46-60
9
19%
14
50%
61-75
3
6%
5
18%
76-90

Пропущено

47
46
26 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
10
21%
7
15%
1-15
9
19%
7
15%
16-30
7
15%
6
13%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
6
13%
8
17%
61-75
8
17%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4
Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2

Результаты матчей

Оренбург
Пари НН

Точный счет

4:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
6
6
5
7
2.5
3
9
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
16
8
14
10
1.5
7
17
7
17
2.5
4
20
4
20
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
7.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
8.
Оренбург
 0:0 Заявка 25 11 4 10 47 - 48 37
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 25 6 5 14 27 - 48 23
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 0:0 Заявка 13 8 3 2 31 - 17 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
8.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
16.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло не открыт. 0:0, пока голов мы не увидели, но ждем их после перерыва.
  • 45'
    Скучноватая, в целом, игра в первом тайме получилась. Будем надеяться, что после перерыва игроки покажут более продуктивную и результативную игру.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери добавил.
  • 44'
    Мансилья в чужой штрафной сейчас получил мяч, после чего пробил по отскочившему мячу, направив сферу значительно выше мишени. Не самая лучшая попытка отличиться.
  • 43'
    Эктов успевает в обороне сыграть после подачи с левого края, после чего толкает его на газон оппонента. Желтой карточки рефери не показывает обидчику игрока "Оренбурга".
  • 42'
    Стоцкий ускорился по флангу сейчас, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, но мяч срезался с ноги у него и улетел за пределы поля.
  • 40'
    Воробьев пытался сейчас заработать угловой удар, но в ногу самому игроку "Оренбурга" мяч попал, после чего вылетел он за пределы футбольного газона.
  • Офсайд
    39'
    Теперь уже нижегородская команда оказалась в офсайде. Сразу два футболиста "Пари НН" находились в неправильном положении, и рефери его определил. 
  • 38'
    Стаматов выполнял передачу с левого края, рикошетом мяч улетал на угловой, но Нигматуллин успел сыграть у лицевой линии, забрав сферу в перчатки.
  • 36'
    Марин сближался со штрафной сейчас, но почему-тио не стал он бить по воротам, а отдал пас в штрафную на Лукаса Веру, удар у которого не удался.
  • Угловой
    35'
    Еще один угловой заработал "Оренбург". Подача последовала с правого края в центр штрафной, и на выходе сыграл голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках.
  • 34'
    Тепло сегодня в Оренбурге, светит солнышко, наставники команд и вовсе сегодня в футболках пребывают Комфортные у нас для погоды условия.
  • 33'
    Дальний удар снова по воротам соперника нанес Флорентин, и голкипер Нигматуллин сыграл в рамке, забрав сферу в перчатки. Получилось опасно.
  • Опасный момент
    31'
    Снова дальний удар по воротам Нигматуллина последовал, Лукас Вера пробивал по рамке, но вратарь среагировал на выстрел, зафиксировав сферу в перчатах.
  • 30'
    Нигматуллин сейчас на выходе сыграл после подачи с левого края. Мяч прилетел в руки голкиперу, который забрал сферу в свои перчатки.
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    • 29'
      Флорентин! Нанес сейчас игрок "Оренбурга" удар по воротам соперника, после чего мяч прилетел в руки вратарю, который зафиксировал сферу в перчатках.
    • Фол, нарушение
      27'
      Глушаков снова получил удар по ногам в районе центрального круга. Сможет он продолжить встречу, и не было "горчичника" для обидчика Дениса.
    • 26'
      В середине турнирной таблицы идет "Оренбург" у нас сейчас. А вот "Пари НН" борется за место выживание, и сегодня гостям нужно набирать три очка в борьбе прописку.
    • 25'
      Пауза в нашей встрече образовалась. Так сказать, санкционированный тайм-аут, связанный с водопоем. Придут в себя футболисты, попьют водички и встречу продолжат.
    • Фол, нарушение
      23'
      На правом фланге сейчас были нарушены правила против Глушакова, который получил удар по ногам от Хотулёва. Тут же судейская бригада зафиксирована фол.
    • 22'
      Больше 20 минут сыграли соперники. "Оренбург" снова был в атаке. Гойкович отправлял мяч на Мансилью, который не успел до снаряда добежать, упустив его за пределы поля. 
    • Желтая карточка
      21'
      Капитан "Пари НН" Гоцук получает карточку желтого цвета сейчас. Нарушил он правила сейчас в районе центрального круга. Заслуженный "горчичник". 
    • 20'
      Перехватил инициативу "Оренбург". Новая атака команды хозяев по правому флангу ни к чему интересному не привела. Стаматов выполнил заброс в руки голкиперу.
    • 18'
      Хотулёв с дальней дистанции попытался пробить сейчас по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели. Тем не менее, эта попытка в статистику засчитана. 
    • 17'
      Хорошая поддержка сегодня у "Оренбурга". Болельщики активно гонят свой коллектив вперед призывая его как можно скорее забить свой гол в этом поединке. 
    • 16'
      Ничего не удалось придумать после подачи стандарта игрокам хозяев. Мяч был выбит за пределы футбольного поля. В аут выносит сферу Никита Каккоев. 
    • Угловой
      15'
      В атаке сейчас проявляет себя "Оренбург", которому удается заработать первый в матче угловой удар. С правого края последует навесная подача сейчас.
    • 14'
      "Оренбург" продолжает мячом владеть на половине поля соперника. Пропустили гол хозяева, этот мяч не был засчитан, но момент подействовал на хозяев чудодейственным образом.
    • Офсайд
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! "Пари НН" забивает гол в ворота соперника, Артём Соколов отправляет мяч в ворота соперника, однако было положение "вне игры", как считает боковой судья, поднимающий флаг. "ВАР" подтверждает решением бокового судьи.
    • 11'
      Михайлов сыграл вперед на Яковлева, который выполнял передачу с левого края на дальний угол вратарской, где мяч в перчатки забрал голкипер "Оренбурга".
    • 10'
      Вперед на Яковлева пошла передача сейчас к воротам "Оренбурга". Отбивается коллектив "газовиков", который начинает отдавать инициативу на поле.
    • Офсайд
      9'
      Глушаков рванул сейчас к воротам, но оказался в положении "вне игры" футболист "Пари НН". На повторе мы видим, что офсайд у Дениса все же был.
    • 8'
      Марин теперь нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком высоко. Было весьма неплохо, и мяч полетел намного выше цели.
    • 6'
      Снова Сысуев в своей штрафной, фиксируя снаряд в своих перчатках. Голкипер "Оренбурга" играет очень здорово. Вратарь действует очень успешно.
    • 5'
      5 минут соперники отыграли на футбольном поле. "Оренбург" владеет инициативой, но пропустил атаку от соперника именно коллектив хозяевв.
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! После подачи с фланга Стоцкий нанес выстрел по воротам Сысуева, но голкипер был готов к этому повороту. Сыграл он в рамке, забрав сферу в перчатки!
    • 3'
      На первых минутах встречи хозяева владеют инициативой на футбольном поле, перекатывая мяч в районе центрального круга. Опасности пока мы не видим.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      21'
      Гоцук Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      ГОООООЛ Пари НН забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Оренбург
    81.8% (117)
    Ничья
    12.6% (18)
    Пари НН
    5.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.1% (78)
    Меньше
    33.9% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    42% (60)
    1:0 Оренбург
    11.2% (16)
    2:0 Оренбург
    9.1% (13)
    3:1 Оренбург
    6.3% (9)
    1:1 Ничья
    4.9% (7)
    0:0 Ничья
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    2:3 Пари НН
    1.4% (2)
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