Тур: 25. Стадион: Газовик.
История личных встреч
Оренбург
Пари НН
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.58
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.25
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6 (1)
|0.25
|Аюпов Тимур
|4
|0.17
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (2)
|0.13
|Эктов Александр
|2
|0.08
|Ковалёв Юрий
|2
|0.08
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.08
|Башич Иван
|2
|0.08
|Капленко Кирилл
|2
|0.08
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Перес Матиас
|1
|0.04
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|10 (3)
|0.42
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.17
|Милсон
|2
|0.08
|Гоцук Кирилл
|2
|0.08
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.08
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Михайлов Ярослав
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0.04
|Майга Мамаду
|1
|0.04
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Шильцов Константин
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Обухов Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|6
|1
|Кротов Вячеслав
|5
|1
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Александров Виктор
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|2
|1
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Янсане Момо
|3
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Сергей Юран
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
7
6
Оренбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Пари НН
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
28
18
Волевые поражения
10
12
Оренбург
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (14)
17% (4)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Пари НН
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
33
19
Волевые поражения
17
18
Голы по времени матча
Забито
31
11
18 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
10%
0
0%
1-15
8
26%
1
9%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
4
13%
7
64%
61-75
3
10%
2
18%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
3
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
9
45%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
5
29%
29%
7
41%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
30
26
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
8
27%
4
15%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
4
13%
3
12%
76-90
Забито
48
28
26 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
4
8%
0
0%
1-15
11
23%
3
11%
16-30
11
23%
4
14%
31-45
10
21%
2
7%
46-60
9
19%
14
50%
61-75
3
6%
5
18%
76-90
Пропущено
47
46
26 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
10
21%
7
15%
1-15
9
19%
7
15%
16-30
7
15%
6
13%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
6
13%
8
17%
61-75
8
17%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4
Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2
Результаты матчей
Оренбург
Пари НН
Точный счет
4:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
57
39
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
168
1410
717
717
420
420
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|54 - 31
|48
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|43 - 22
|45
|5.
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|35 - 30
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 33
|39
|7.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|52 - 40
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|24 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|24
|2
|12
|10
|29 - 45
|18
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 15
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|6.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|18 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (7)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогнозы на матч Оренбург - Пари НН
Исход игры
Оренбург
83% (44)
Ничья
17% (9)
Пари НН
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
43.4% (23)
1:0 Оренбург
15.1% (8)
2:0 Оренбург
11.3% (6)
1:1 Ничья
9.4% (5)
3:1 Оренбург
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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