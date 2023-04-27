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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 53
Оренбург 83% (44)
X 17% (9)
Пари НН 0% (0)
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Оренбург
Ничья
Пари НН
1.80
4.20
4.70
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История личных встреч

Оренбург
Пари НН

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.58
Марин Джимми 6 (1) 0.25
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.25
Аюпов Тимур 4 0.17
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.13
Эктов Александр 2 0.08
Ковалёв Юрий 2 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.08
Башич Иван 2 0.08
Капленко Кирилл 2 0.08
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Обухов Владимир 1 0.04
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.42
Калинский Николай 4 (4) 0.17
Милсон 2 0.08
Гоцук Кирилл 2 0.08
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.08
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Шильцов Константин 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Аюпов Тимур 6 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Стаматов Матео 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Гоцук Кирилл 2 1
Стоцкий Дмитрий 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Янсане Момо 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Сергей Юран 1 0

Результаты матчей

Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
6
Оренбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Пари НН
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

28
18

Волевые поражения

10
12
Оренбург
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (14)
17% (4)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Пари НН
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

33
19

Волевые поражения

17
18

Голы по времени матча

Забито

31
11
18 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
10%
0
0%
1-15
8
26%
1
9%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
4
13%
7
64%
61-75
3
10%
2
18%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
3
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
9
45%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
5
29%
29%
7
41%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

30
26
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
8
27%
4
15%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
4
13%
3
12%
76-90

Забито

48
28
26 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
4
8%
0
0%
1-15
11
23%
3
11%
16-30
11
23%
4
14%
31-45
10
21%
2
7%
46-60
9
19%
14
50%
61-75
3
6%
5
18%
76-90

Пропущено

47
46
26 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
10
21%
7
15%
1-15
9
19%
7
15%
16-30
7
15%
6
13%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
6
13%
8
17%
61-75
8
17%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4
Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2

Результаты матчей

Оренбург
Пари НН

Точный счет

4:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
6
6
5
7
2.5
3
9
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
16
8
14
10
1.5
7
17
7
17
2.5
4
20
4
20
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 4 часа 19 минут.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Оренбург 83% (44)
    X 17% (9)
    Пари НН 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Пари НН
    1.80
    4.20
    4.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Оренбург - Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Пари НН

    Исход игры
    Оренбург
    83% (44)
    Ничья
    17% (9)
    Пари НН
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    43.4% (23)
    1:0 Оренбург
    15.1% (8)
    2:0 Оренбург
    11.3% (6)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    3:1 Оренбург
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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