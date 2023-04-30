"Сочи" продолжает атаковать и владеть мячом. Новая подача с левого края от "барсов" последовала, но в руки голкиперу оттуда подал Жоаозиньо.

МОМЕНТИЩЕ! Юсупов подал угловой с правого края сейчас. Отскочил мяч на Нобоа, который красиво подработал себе мяч, после чего в падении через себя пробил чуть выше цели! Красиво!

ОПАСНО! Снова Нобоа получает мяч на подступах к штрафной соперника и пробивает по рамке, однако берет чуть выше цели Кристиан!

Маргасов не сумел в борьбе добраться до мяча. Соперник действовал в подкате здорово, после чего поставил спину Тимофею. Сфера за пределы поля ушла.

Угловой снова зарабатывает сейчас команда хозяев. С левого края последует навесная передача в штрафную площадку "Торпедо". Смотрим.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КРАВЦОВ! 2:0! Подали угловой сейчас "барсы" с левого края. Кравцов сыграл в район вратарской на опережении, после чего успел направить мяч в цель! Первый гол Кравцова в составе своей команды.

Минуту рефери добавил, но она уже миновала. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. "Сочи" пока впереди.

Не так много фолов у нас к этой минуте. 4:3 - впереди хозояева. Мало и остановок. Максимально осторожно действуют оппоненты впереди.

Угловой на правом фланге заработали игроки "Сочи". Пошла подача на Жоаозиньо, который нанес удар по рамке соперника из-за пределов штрафной, и сфера угодила в ногу защитнику.

Юсупов с левой бровки теперь подавал мяч в штрафную "Торпедо", но оборона московской команды действовала наилучшим образом, сыграв за пределы поля.

Маргасов выполнял заброс в штрафную соперника - мяч на выходе забирает голкипер, который фиксирует сферу в своих перчатках в высоченном прыжке.

Жоаозиньо в чужой штрафной сейчас боролся за мяч, однако сферу выбил из своей штрафной сейчас голкипер, который мяч вынес за пределы футбольного газона, не решив играть руками.

Мяч удерживают под своим контролем сейчас игроки "Сочи". "Торпедо" играет в прессинге и пытается сферу себе вернуть, однако слишком решительными кажутся южане.

Вообще ничего впереди у "Торпедо" не получается. Мяч сейчас пределы поля покидает после подачи от Рязанцева, Александр не самую лучшую подачу придумал.

Еще один угловой для "Сочи". Юсупов выполняет навес в центр штрафной, где снова верх за гостями остается. Головой за пределы поля играет Кожемякин.

25' Повтор гола "Сочи" нам показали. Прекрасным образом разыграли свою комбинацию "барсы" и смогли заслуженный гол забить после удара Жоаозиньо. Гости пока ничем ответить не могут.

23' На Самсонова с правого края пошла передача. Как ни старался игрок "Торпедо" добраться до мяча, сделать ему это не удалось. Случилась потеря.

22' Угловой сейчас заработали футболисты "Торпедо". Пошла навесная передача в центр штрафной, где до мяча первым добрался защитник "Сочи", выбивший сферу головой.

21' Терехов получил толчок в спину. Судья увидел фол со стороны игрока "Торпедо", дав свисток в пользу команды хозяев. Сочинцы не торопятся вводить сферу в игру.

19' Очень спокойно себя ведут сейчас болельщики, которые никакие эмоции не показывают. Чуть ли не в тишине играют футболисты обеих команд.

18' Нобоа перевел мяч с правого края на левый, где под плотную опеку попал Терехов, у которого тут же был отобран игровой снаряд. А мяч выбит за пределы поля.

17' В центре поля Нобоа получил удар по ноге от Рязанцева. Смог Кристиан продолжить встречу несмотря на тот факт, что стык был жестковатым.

15' Юсупов с правого края выполнял передачу на Нобоа, который долго обрабатывал мяч и нанести удар по рамке соперника уже не успел.

14' Круто взаимодействуют между собой игроки "Сочи". Много моментов и выходов у них к воротам, но ударов явно не хватает южанам по ходу игры.