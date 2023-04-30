Тур: 25. Стадион: Фишт.
2:0
Перерыв
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
1:0
45'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Обе команды забьют
-
-
-
-
-
-
22
Жоаозиньо
12
Бабурин
Егор
24
Савич
Игор
97
Чурич
Марио
18
Караев
Давид
16
Рейна
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ЖоаозиньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Батырев АмирПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Савич ИгорЗащитник
- Защитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Караев ДавидПолузащитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
-
35 Енин ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
21 Андре ФилипеНападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
История личных встреч
Сочи
Торпедо Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
38
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|11 (6)
|0.44
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.2
|Сарвели Владислав
|4
|0.16
|Жоаозиньо
|3
|0.12
|Джорджевич Лука
|2
|0.08
|Юсупов Артур
|2
|0.08
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Дркушич Ваня
|1
|0.04
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.04
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|Сиссако Мусса
|1
|0.04
|Шипунов Тимофей
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|3
|0.12
|Караев Давид
|2
|0.08
|Лебеденко Игорь
|2
|0.08
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Рейна Йорди
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.04
|Шапич Стефан
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Андре Филипе
|1 (1)
|0.04
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|7
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|Кутепов Илья
|5
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Андре Филипе
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Чурич Марио
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Торпедо Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
8
Сочи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Торпедо Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
25
21
Волевые поражения
10
3
Сочи
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Торпедо Москва
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
28
22
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
22
9
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
18%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
6
27%
1
11%
31-45
2
9%
3
33%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
10
43%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
4
27%
7
30%
61-75
1
7%
3
13%
76-90
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
27
21
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
3
11%
1
5%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
5
19%
6
29%
31-45
6
22%
5
24%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
7
26%
4
19%
76-90
Забито
34
14
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
8 Не забивали 14
4
12%
1
7%
1-15
2
6%
3
21%
16-30
10
29%
29%
3
21%
31-45
3
9%
3
21%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
8
24%
3
21%
76-90
Пропущено
42
44
17 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 21
5
12%
1
2%
1-15
3
7%
1
2%
16-30
9
21%
16
36%
31-45
10
24%
8
18%
46-60
7
17%
11
25%
61-75
8
19%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2
Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1
Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0
Результаты матчей
Сочи
Торпедо Москва
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сочи
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
75
111
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
48
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
1212
1113
519
321
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|44 - 32
|50
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|55 - 32
|49
|4.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|46 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|36 - 33
|40
|6.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|48 - 48
|39
|7.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|53 - 41
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|9.
|1:0 Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 44
|34
|10.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 41
|29
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 41
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|14.
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|31 - 45
|21
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|0:1 Заявка
|25
|3
|4
|18
|18 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 17
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|1:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|15.
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Обе команды забьют
-
-
-
-
-
-
Прогнозы на матч Сочи 2:0 Торпедо Москва
Исход игры
Сочи
83.8% (114)
Ничья
7.4% (10)
Торпедо Москва
8.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
56.78% (67)
Нет
43.22% (51)
Популярный счёт
2:1 Сочи
33.1% (45)
1:0 Сочи
18.4% (25)
2:0 Сочи
14.7% (20)
3:1 Сочи
8.1% (11)
1:1 Ничья
4.4% (6)
0:1 Торпедо Москва
2.2% (3)
3:0 Сочи
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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