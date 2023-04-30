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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Сочи
2:0
Перерыв
Торпедо Москва
0'
1:0
7' Гол
Жоаозиньо
2:0
45' Гол
Кравцов Кирилл
1:0. Гол Жоаозиньо (видео). МИР ...
Интервью Дмитрия Хохлова перед м...
Интервью Николая Савичева перед ...

Ход матча

7'
Жоаозиньо
(Юсупов Артур)
1:0
45'
Кравцов Кирилл
(Жоаозиньо)
2:0
Прогнозы 136
Сочи 83.8% (114)
X 7.4% (10)
Торпедо Москва 8.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Торпедо Москва
6.40
7.90
7.62
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адамов
Денис
20
Юрганов
Игорь
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
8
Кравцов
Кирилл
17
Макарчук
Артём
22
Жоаозиньо
11
Джорджевич
Лука
6
Юсупов
Артур
12
Бабурин
Егор
25
Юзепчук
Роман
4
Кожемякин
Олег
24
Савич
Игор
44
Самсонов
Артём
Владимирович
97
Чурич
Марио
7
Рязанцев
Александр
18
Караев
Давид
16
Рейна
Йорди
22
Эркинов
Хожимат
9
Стефанович
Илья
Сочи
3-4-3
Торпедо Москва
4-3-1-2

История личных встреч

Сочи
Торпедо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:1
К
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.44
Мелкадзе Георгий 5 0.2
Сарвели Владислав 4 0.16
Жоаозиньо 3 0.12
Джорджевич Лука 2 0.08
Юсупов Артур 2 0.08
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Заика Кирилл 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Шипунов Тимофей 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 3 0.12
Караев Давид 2 0.08
Лебеденко Игорь 2 0.08
Смольников Игорь 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Андре Филипе 1 (1) 0.04
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 7 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Кутепов Илья 5 1
Роганович Боян 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Чурич Марио 1 0

Результаты матчей

Сочи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Торпедо Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
8
Сочи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Торпедо Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
21

Волевые поражения

10
3
Сочи
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Торпедо Москва
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

28
22

Волевые поражения

15
11

Голы по времени матча

Забито

22
9
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
18%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
6
27%
1
11%
31-45
2
9%
3
33%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
10
43%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
4
27%
7
30%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
3
11%
1
5%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
5
19%
6
29%
31-45
6
22%
5
24%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
7
26%
4
19%
76-90

Забито

34
14
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
8 Не забивали 14
4
12%
1
7%
1-15
2
6%
3
21%
16-30
10
29%
29%
3
21%
31-45
3
9%
3
21%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
8
24%
3
21%
76-90

Пропущено

42
44
17 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 21
5
12%
1
2%
1-15
3
7%
1
2%
16-30
9
21%
16
36%
31-45
10
24%
8
18%
46-60
7
17%
11
25%
61-75
8
19%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2
Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1
Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0

Результаты матчей

Сочи
Торпедо Москва

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сочи
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
1
11
2
10
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
12
12
11
13
1.5
5
19
3
21
2.5
1
23
2
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 1:0 Заявка 25 10 4 11 33 - 44 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 25 3 4 18 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 1:0 Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 1:0 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 13 1 3 9 11 - 23 6
16.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Минуту рефери добавил, но она уже миновала. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. "Сочи" пока впереди.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КРАВЦОВ! 2:0!
    Подали угловой сейчас "барсы" с левого края. Кравцов сыграл в район вратарской на опережении, после чего успел направить мяч в цель! Первый гол Кравцова в составе своей команды.
  • Угловой
    43'
    Угловой снова зарабатывает сейчас команда хозяев. С левого края последует навесная передача в штрафную площадку "Торпедо". Смотрим.
  • 41'
    Маргасов не сумел в борьбе добраться до мяча. Соперник действовал в подкате здорово, после чего поставил спину Тимофею. Сфера за пределы поля ушла. 
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Снова Нобоа получает мяч на подступах к штрафной соперника и пробивает по рамке, однако берет чуть выше цели Кристиан!
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТИЩЕ! Юсупов подал угловой с правого края сейчас. Отскочил мяч на Нобоа, который красиво подработал себе мяч, после чего в падении через себя пробил чуть выше цели! Красиво!
  • 37'
    "Сочи" продолжает атаковать и владеть мячом. Новая подача с левого края от "барсов" последовала, но в руки голкиперу оттуда подал Жоаозиньо. 
  • Угловой
    36'
    Еще один угловой для "Сочи". Юсупов выполняет навес в центр штрафной, где снова верх за гостями остается. Головой за пределы поля играет Кожемякин.
  • 34'
    Вообще ничего впереди у "Торпедо" не получается. Мяч сейчас пределы поля покидает после подачи от Рязанцева, Александр не самую лучшую подачу придумал. 
  • 33'
    Мяч удерживают под своим контролем сейчас игроки "Сочи". "Торпедо" играет в прессинге и пытается сферу себе вернуть, однако слишком решительными кажутся южане.
  • 32'
    Жоаозиньо в чужой штрафной сейчас боролся за мяч, однако сферу выбил из своей штрафной сейчас голкипер, который мяч вынес за пределы футбольного газона, не решив играть руками.
  • 31'
    Маргасов выполнял заброс в штрафную соперника - мяч на выходе забирает голкипер, который фиксирует сферу в своих перчатках в высоченном прыжке.
  • 29'
    Юсупов с левой бровки теперь подавал мяч в штрафную "Торпедо", но оборона московской команды действовала наилучшим образом, сыграв за пределы поля.
  • Угловой
    28'
    Угловой на правом фланге заработали игроки "Сочи". Пошла подача на Жоаозиньо, который нанес удар по рамке соперника из-за пределов штрафной, и сфера угодила в ногу защитнику.
  • 26'
    Не так много фолов у нас к этой минуте. 4:3 - впереди хозояева. Мало и остановок. Максимально осторожно действуют оппоненты впереди.
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    • 25'
      Повтор гола "Сочи" нам показали. Прекрасным образом разыграли свою комбинацию "барсы" и смогли заслуженный гол забить после удара Жоаозиньо. Гости пока ничем ответить не могут.
    • 23'
      На Самсонова с правого края пошла передача. Как ни старался игрок "Торпедо" добраться до мяча, сделать ему это не удалось. Случилась потеря.
    • Угловой
      22'
      Угловой сейчас заработали футболисты "Торпедо". Пошла навесная передача в центр штрафной, где до мяча первым добрался защитник "Сочи", выбивший сферу головой.
    • 21'
      Терехов получил толчок в спину. Судья увидел фол со стороны игрока "Торпедо", дав свисток в пользу команды хозяев. Сочинцы не торопятся вводить сферу в игру.
    • 19'
      Очень спокойно себя ведут сейчас болельщики, которые никакие эмоции не показывают. Чуть ли не в тишине играют футболисты обеих команд.
    • 18'
      Нобоа перевел мяч с правого края на левый, где под плотную опеку попал Терехов, у которого тут же был отобран игровой снаряд. А мяч выбит за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      17'
      В центре поля Нобоа получил удар по ноге от Рязанцева. Смог Кристиан продолжить встречу несмотря на тот факт, что стык был жестковатым.
    • 15'
      Юсупов с правого края выполнял передачу на Нобоа, который долго обрабатывал мяч и нанести удар по рамке соперника уже не успел.
    • 14'
      Круто взаимодействуют между собой игроки "Сочи". Много моментов и выходов у них к воротам, но ударов явно не хватает южанам по ходу игры.
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! Рейна оказался сейчас у ворот соперника. Убрал он на замахе оппонента, после чего замахнулся для удара, но попал под подкате защитника. Далпее последовал вынос.
    • 11'
      Джорджевич сумел заставить голкипера "Торпедо" понервничать, и тот под прессингом выбивает мяч в аут. Снаряд достается "Сочи".
    • Угловой
      10'
      Угловой "Сочи" заработал. Жоаозиньо выполнил передачу на дальнюю штангу, никто из партнеров до мяча не добрался.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОАОЗИНЬО! 1:0!
      Юсупов справа прошел к воротам, выполнил передачу на Жоаозиньо, который в касание направил мяч в левый от себя нижний угол! Красивый гол!
    • 7'
      Чурич с правого фланга мяч сейчас простреливал в штрафную Адамова, но Денис сыграл на выходе, забрав сферу в свои перчатки.
    • Угловой
      6'
      Угловой "Торпедо" заработал на правом фланге. Последовал розыгрыш стандарта, который не привел ни к чему интересному в этом эпизоде.
    • 5'
      Пока не самые большие скорости в нашей встрече. Дмитрий Хохлов с первых минут занял место у кромки поля. Гонит он свой коллектив вперед сейчас.
    • 3'
      Мало сегодня фанатов на стадионе. Еще 1500 человек наберется, будет хорошо. Тишина на футбольной арене. Фанаты ведут себя очень пассивно.
    • 2'
      Футболисты "Сочи" вышли сегодня на футбольное поле в бело-синих цветах, а игроки "Торпедо" предстали перед нами в черно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Сочи! Удачи командам, поехали!
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Жоаозиньо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Кирилл Кравцов бьет в цель!
    • 7'
      Юсупов Артур сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Жоаозиньо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 2:0 Торпедо Москва

    Исход игры
    Сочи
    83.8% (114)
    Ничья
    7.4% (10)
    Торпедо Москва
    8.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.78% (67)
    Нет
    43.22% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    33.1% (45)
    1:0 Сочи
    18.4% (25)
    2:0 Сочи
    14.7% (20)
    3:1 Сочи
    8.1% (11)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    0:1 Торпедо Москва
    2.2% (3)
    3:0 Сочи
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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