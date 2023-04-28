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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 49
Сочи 89.8% (44)
X 6.1% (3)
Торпедо Москва 4.1% (2)
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Сочи
Ничья
Торпедо Москва
8.70
5.40
7.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Торпедо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:1
К
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.46
Мелкадзе Георгий 5 0.21
Сарвели Владислав 4 0.17
Джорджевич Лука 2 0.08
Юсупов Артур 2 0.08
Жоаозиньо 2 0.08
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Заика Кирилл 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Шипунов Тимофей 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 3 0.13
Караев Давид 2 0.08
Лебеденко Игорь 2 0.08
Смольников Игорь 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Андре Филипе 1 (1) 0.04
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 7 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Кутепов Илья 5 1
Роганович Боян 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Чурич Марио 1 0

Результаты матчей

Сочи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Торпедо Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
8
Сочи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Торпедо Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
21

Волевые поражения

10
3
Сочи
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Торпедо Москва
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

28
22

Волевые поражения

15
11

Голы по времени матча

Забито

22
9
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
18%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
6
27%
1
11%
31-45
2
9%
3
33%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
10
43%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
4
27%
7
30%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
3
11%
1
5%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
5
19%
6
29%
31-45
6
22%
5
24%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
7
26%
4
19%
76-90

Забито

34
14
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
8 Не забивали 14
4
12%
1
7%
1-15
2
6%
3
21%
16-30
10
29%
29%
3
21%
31-45
3
9%
3
21%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
8
24%
3
21%
76-90

Пропущено

42
44
17 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 21
5
12%
1
2%
1-15
3
7%
1
2%
16-30
9
21%
16
36%
31-45
10
24%
8
18%
46-60
7
17%
11
25%
61-75
8
19%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2
Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1
Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0

Результаты матчей

Сочи
Торпедо Москва

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сочи
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
1
11
2
10
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
12
12
11
13
1.5
5
19
3
21
2.5
1
23
2
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
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    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 49 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Торпедо Москва.
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    • Прогнозы 49
    Сочи 89.8% (44)
    X 6.1% (3)
    Торпедо Москва 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Торпедо Москва
    8.70
    5.40
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сочи - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Сочи - Торпедо Москва

    Исход игры
    Сочи
    89.8% (44)
    Ничья
    6.1% (3)
    Торпедо Москва
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    30.6% (15)
    2:0 Сочи
    22.4% (11)
    1:0 Сочи
    20.4% (10)
    3:1 Сочи
    6.1% (3)
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