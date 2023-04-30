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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Локомотив Москва
1:0
Первый тайм: 34'
Химки
0'
6' Желтая карточка
Магкеев Станислав
12' Желтая карточка
Тикнизян Наир
1:0
27' Пенальти
Миранчук Антон
Интервью Михаила Галактионова пе...

Ход матча

6'
Магкеев Станислав
 
12'
Тикнизян Наир
 
27'
Миранчук Антон
1:0
Прогнозы 136
Локомотив Москва 90.4% (123)
X 4.4% (6)
Химки 5.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Химки
6.00
6.40
6.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
4
Магкеев
Станислав
59
Погостнов
Егор
71
Тикнизян
Наир
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
25
Камано
Франсуа
15
Глушенков
Максим
11
Миранчук
Антон
7
Дзюба
Артём
1
Митрюшкин
Антон
2
Голубович
Петар
50
Лысцов
Виталий
66
Андраде
Лео
22
Скворцов
Лев
16
Бикел
Жаниу
99
Гулиев
Аяз
20
Главчич
Неманья
5
Антич
Никола
9
Руденко
Александр
Александрович
10
Долгов
Александр
Локомотив Москва
4-2-3-1
Химки
3-5-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
18

Голов в среднем за матч

1.17
2.57

Среднее время на гол

77
35

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1.17

Среднее время на гол

105
77

Всего голов

13
25

Голов в среднем за матч

1
1.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

90
46

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 7 (5) 0.28
Дзюба Артём 6 0.24
Игнатьев Иван 4 0.16
Камано Франсуа 3 0.12
Изидор Вильсон 3 0.12
Баринов Дмитрий 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Керк Джирано 2 0.08
Тикнизян Наир 1 0.04
Карпукас Артём 1 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Бутта 5 (1) 0.2
Долгов Александр 4 0.16
Руденко Александр Александрович 3 0.12
Мирзов Резиуан 3 (1) 0.12
Кухарчук Илья 2 0.08
Ломовицкий Александр 1 0.04
Гильерме Маркос 1 0.04
Главчич Неманья 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Садыгов Илья 1 (1) 0.04
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магкеев Станислав 6 1
Баринов Дмитрий 5 1
Ненахов Максим 3 2
Тикнизян Наир 5 0
Миранчук Антон 4 0
Карпукас Артём 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Смольников Игорь 1 1
Митай Марио 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Изидор Вильсон 2 0
Погостнов Егор 2 0
Дзюба Артём 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Главчич Неманья 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Голубович Петар 1 0
Антич Никола 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Андраде Лео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

11
7
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Химки
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

18
10
Локомотив Москва
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Химки
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

29
17

Голы по времени матча

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
7
39%
3
30%
76-90

Пропущено

21
33
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
19%
5
15%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
4
19%
10
30%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
6
29%
4
12%
61-75
2
10%
8
24%
76-90

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
5
42%
61-75
3
17%
4
33%
76-90

Пропущено

21
20
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
12
57%
5
25%
76-90

Забито

36
22
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
6
17%
1
5%
1-15
7
19%
2
9%
16-30
5
14%
1
5%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
2
6%
8
36%
61-75
10
28%
7
32%
76-90

Пропущено

42
53
17 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
4
10%
7
13%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
8
19%
15
28%
31-45
2
5%
5
9%
46-60
9
21%
5
9%
61-75
14
33%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6
Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Химки

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
6
4
7
1.5
3
9
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
2
10
4
9
2.5
1
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
14
10
9
15
1.5
5
19
6
18
2.5
3
21
3
21
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 25 9 5 11 38 - 41 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 0:1 Заявка 25 4 5 16 23 - 53 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 12 3 3 6 19 - 21 12
13.
Химки
 0:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 0:1 Заявка 13 1 2 10 11 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    34'
    ОПАСНО! Подача от угла поля. В результате мяч оказывается у Долгова, который пробивает в штангу, после чего врезается в штангу, получая повреждение!
  • Угловой
    32'
    Долгов получает сейчас мяч, простреливает сферу в штрафную соперника, после чего попал в защитника, и заработали угловой гости.
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Глушенков после короткой передачи отдает пас на Камано. Не стал Франсуа делиться мячом с Дзюбой, а нанес выстрел сам... Мяч полетел метра на три выше левой "девятки"!
  • 30'
    Руденко получил мяч на подступах к штрафной соперника, однако следом не слишком удачное движение он сделал, упустив сферу за пределы поля.
  • 29'
    Задачу-минимум выполнили игроки "Локомотива", сумев открыть счет в первом тайме. Не было моментов у хозяев по ходу первого тайма, но пенальти позволил выйти вперед.
  • Пенальти
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИРАНЧУК! 1:0!
    Выходит впереди "Локомотив". Миранчук подошел к мячу сейчас и покатил его осторожно в правый от себя угол. Кипер прыгнул в противоположную область створа!
  • Пенальти!
    26'
    Антич снес Глушенкова на газон на правом краю штрафной. В итоге рефери указал на "точку" практически без раздумий. Игрок "Химок" даже не спорит.
  • Судья
    25'
    Вероятно, что в руку Андраде мяч попал, однако Безбородов не зафиксировал нарушение правил в этой ситуации. Встречу можно продолжать.
  • 24'
    Гулиев с левого края выполнял прострельный пас в штрафную соперника, но сфера прилетела в руки вратарю. Продолжаем играть дальше.
  • 22'
    Середина первого тайма идет у нас. "Локомотив" никак не может прибрать мяч к своим рукам и ногам. Значительно активнее играет впереди клуб химчан.
  • Фол, нарушение
    21'
    Гулиев в атаке сейчас нарушил правила против оппонента. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя вполне могла быть показана.
  • 20'
    Скворцов выполнил передачу на Главчича, который выиграл верх у защитника и головой направил мяч чуть левее цели. Не было рикошета от головы защитника. Можно играть.
  • Фол, нарушение
    18'
    Снова на грани желтой карточки действовал Тикнизян. Судья остановил игру, но простил игрока "Локомотива", которому нужно быть более сдержаннее. Чудом игрок "Локо" карточку не получил.
  • Офсайд
    17'
    Спиной к воротам получил мяч Дзюба сейчас, который, падая на газон, отдал передачу на Глушенкова, но защитник в подкате добрался до мяча, выбив сферу за лицевую линию. Впрочем, углового не будет, ведь в офсайде пребывал Артём.
  • Судья
    16'
    Долгов снова отдал на Руденко, тот в борьбе с защитником упал на газон, но... Снова главный арбитр встречи не фиксирует нарушения правил.
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    • Фол, нарушение
      15'
      Штрафной удар игроки "Химок" сейчас заработали. Последовала подача с бровки на дальний край штрафной, где до снаряда не смог добраться никто из партнеров.
    • 13'
      Гулиев вбегал в штрафную соперника, простреливал он мяч в штрафную оппонента, однако прострелил в штрафную "Локомотива" уже в тот момент, когда мяч за пределами поля оказался.
    • Желтая карточка
      12'
      Тикнизян не успел за игроком "Химок", получив от главного арбитра встречи карточку желтого цвета. Очередной "горчичник" в руках арбитра появляется.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТИЩЕ! Андраде! Неожиданно с фланга в центр штрафной на него прошел пас. 66-й номер "Химок" подработал сферу, после чего с полулета нанес выстрел в левый угол - вратарь "Локо" прыгнул за мячом и свой коллектив сумел спасти!
    • 10'
      Проворно действуют на первых минутах матча сейчас игроки "Химок", которые прессингуют своего соперника, создавая угрозу у ворот соперника. "Локомотив" преимущественно в обороне пока что играет.
    • 9'
      Ненахов с правого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но до мяча успел добраться сейчас голкипер "Химок", опередивший на долю секунды Артема Дзюбу.
    • Желтая карточка
      7'
      Магкеев останавливает сейчас прорыв соперника к воротам. Сбивает он Долгова, после чего получает карточку желтого цвета от главного арбитра. 
    • 6'
      Дзюба после подачи с левого края нанес выстрел головой по рамке соперника, однако угодил в корпус кому-то из соперников. Мяч был выбит за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      5'
      Бикел в центре поля нарушает правила, сбивая оппонента на газон. В руках рефери не появляется карточка желтого цвета. Пауза в игре.
    • Угловой
      3'
      Активно в эту игру подопечные Галактионова врываются. Удается заработать угловой удар "железнодорожникам". С правого края следовала подача в штрафную гостей, но на опережении играет один из защитников.
    • 2'
      Футболисты "Локомотива" вышли сегодня на поле в белых цветах, а игроки "Химок" предстали перед нами в желто-черном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Получает трофей самого результативного игрока весны Артём Дзюба, который записал на свой счет 6 голов и 4 результативных передачи. Вместе с тем, стартует встреча на "РЖД Арене". Мяч с центра поля разыграли футболисты "Локомотива". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Миранчук Антон из команды Локомотив Москва забивает с точки!
    • Желтая карточка
      12'
      Тикнизян Наир получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Магкеев Станислав получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    89.8% (123)
    Ничья
    5.1% (7)
    Химки
    5.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (54)
    Нет
    53.85% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    29.2% (40)
    2:1 Локомотив Москва
    20.4% (28)
    3:1 Локомотив Москва
    12.4% (17)
    1:0 Локомотив Москва
    7.3% (10)
    3:0 Локомотив Москва
    5.8% (8)
    4:0 Локомотив Москва
    3.6% (5)
    3:2 Локомотив Москва
    2.2% (3)
    2:3 Химки
    1.5% (2)
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