Антич снес Глушенкова на газон на правом краю штрафной. В итоге рефери указал на "точку" практически без раздумий. Игрок "Химок" даже не спорит.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИРАНЧУК! 1:0! Выходит впереди "Локомотив". Миранчук подошел к мячу сейчас и покатил его осторожно в правый от себя угол. Кипер прыгнул в противоположную область створа!

Задачу-минимум выполнили игроки "Локомотива", сумев открыть счет в первом тайме. Не было моментов у хозяев по ходу первого тайма, но пенальти позволил выйти вперед.

Руденко получил мяч на подступах к штрафной соперника, однако следом не слишком удачное движение он сделал, упустив сферу за пределы поля.

МОМЕНТ! Глушенков после короткой передачи отдает пас на Камано. Не стал Франсуа делиться мячом с Дзюбой, а нанес выстрел сам... Мяч полетел метра на три выше левой "девятки"!

Долгов получает сейчас мяч, простреливает сферу в штрафную соперника, после чего попал в защитника, и заработали угловой гости.

ОПАСНО! Подача от угла поля. В результате мяч оказывается у Долгова, который пробивает в штангу, после чего врезается в штангу, получая повреждение!

Долгов снова отдал на Руденко, тот в борьбе с защитником упал на газон, но... Снова главный арбитр встречи не фиксирует нарушения правил.

Спиной к воротам получил мяч Дзюба сейчас, который, падая на газон, отдал передачу на Глушенкова, но защитник в подкате добрался до мяча, выбив сферу за лицевую линию. Впрочем, углового не будет, ведь в офсайде пребывал Артём.

Снова на грани желтой карточки действовал Тикнизян. Судья остановил игру, но простил игрока "Локомотива", которому нужно быть более сдержаннее. Чудом игрок "Локо" карточку не получил.

Скворцов выполнил передачу на Главчича, который выиграл верх у защитника и головой направил мяч чуть левее цели. Не было рикошета от головы защитника. Можно играть.

Гулиев в атаке сейчас нарушил правила против оппонента. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя вполне могла быть показана.

Середина первого тайма идет у нас. "Локомотив" никак не может прибрать мяч к своим рукам и ногам. Значительно активнее играет впереди клуб химчан.

Гулиев с левого края выполнял прострельный пас в штрафную соперника, но сфера прилетела в руки вратарю. Продолжаем играть дальше.

Вероятно, что в руку Андраде мяч попал, однако Безбородов не зафиксировал нарушение правил в этой ситуации. Встречу можно продолжать.

15' Штрафной удар игроки "Химок" сейчас заработали. Последовала подача с бровки на дальний край штрафной, где до снаряда не смог добраться никто из партнеров.

13' Гулиев вбегал в штрафную соперника, простреливал он мяч в штрафную оппонента, однако прострелил в штрафную "Локомотива" уже в тот момент, когда мяч за пределами поля оказался.

12' Тикнизян не успел за игроком "Химок", получив от главного арбитра встречи карточку желтого цвета. Очередной "горчичник" в руках арбитра появляется.

11' МОМЕНТИЩЕ! Андраде! Неожиданно с фланга в центр штрафной на него прошел пас. 66-й номер "Химок" подработал сферу, после чего с полулета нанес выстрел в левый угол - вратарь "Локо" прыгнул за мячом и свой коллектив сумел спасти!

10' Проворно действуют на первых минутах матча сейчас игроки "Химок", которые прессингуют своего соперника, создавая угрозу у ворот соперника. "Локомотив" преимущественно в обороне пока что играет.

9' Ненахов с правого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но до мяча успел добраться сейчас голкипер "Химок", опередивший на долю секунды Артема Дзюбу.

7' Магкеев останавливает сейчас прорыв соперника к воротам. Сбивает он Долгова, после чего получает карточку желтого цвета от главного арбитра.

6' Дзюба после подачи с левого края нанес выстрел головой по рамке соперника, однако угодил в корпус кому-то из соперников. Мяч был выбит за пределы поля.

5' Бикел в центре поля нарушает правила, сбивая оппонента на газон. В руках рефери не появляется карточка желтого цвета. Пауза в игре.