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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 51
Локомотив Москва 92.2% (47)
X 7.8% (4)
Химки 0% (0)
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Локомотив Москва
Ничья
Химки
7.40
5.40
8.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
18

Голов в среднем за матч

1.17
2.57

Среднее время на гол

77
35

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1.17

Среднее время на гол

105
77

Всего голов

13
25

Голов в среднем за матч

1
1.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

90
46

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 6 0.25
Миранчук Антон 6 (4) 0.25
Игнатьев Иван 4 0.17
Камано Франсуа 3 0.13
Изидор Вильсон 3 0.13
Баринов Дмитрий 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Керк Джирано 2 0.08
Тикнизян Наир 1 0.04
Карпукас Артём 1 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Бутта 5 (1) 0.21
Долгов Александр 4 0.17
Руденко Александр Александрович 3 0.13
Мирзов Резиуан 3 (1) 0.13
Кухарчук Илья 2 0.08
Ломовицкий Александр 1 0.04
Гильерме Маркос 1 0.04
Главчич Неманья 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Садыгов Илья 1 (1) 0.04
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 1
Магкеев Станислав 5 1
Ненахов Максим 3 2
Миранчук Антон 4 0
Тикнизян Наир 4 0
Карпукас Артём 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Смольников Игорь 1 1
Митай Марио 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Изидор Вильсон 2 0
Погостнов Егор 2 0
Дзюба Артём 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Главчич Неманья 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Голубович Петар 1 0
Антич Никола 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Андраде Лео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

11
7
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Химки
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

18
10
Локомотив Москва
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Химки
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

29
17

Голы по времени матча

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
7
39%
3
30%
76-90

Пропущено

21
33
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
19%
5
15%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
4
19%
10
30%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
6
29%
4
12%
61-75
2
10%
8
24%
76-90

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
5
42%
61-75
3
17%
4
33%
76-90

Пропущено

21
20
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
12
57%
5
25%
76-90

Забито

36
22
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
6
17%
1
5%
1-15
7
19%
2
9%
16-30
5
14%
1
5%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
2
6%
8
36%
61-75
10
28%
7
32%
76-90

Пропущено

42
53
17 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
4
10%
7
13%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
8
19%
15
28%
31-45
2
5%
5
9%
46-60
9
21%
5
9%
61-75
14
33%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6
Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Химки

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
6
4
7
1.5
3
9
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
2
10
4
9
2.5
1
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
14
10
9
15
1.5
5
19
6
18
2.5
3
21
3
21
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Локомотив Москва 92.2% (47)
    X 7.8% (4)
    Химки 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Химки
    7.40
    5.40
    8.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    92.2% (47)
    Ничья
    7.8% (4)
    Химки
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    34.09% (15)
    Нет
    65.91% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    39.2% (20)
    2:1 Локомотив Москва
    17.6% (9)
    1:0 Локомотив Москва
    9.8% (5)
    3:1 Локомотив Москва
    5.9% (3)
    4:0 Локомотив Москва
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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