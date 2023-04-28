Тур: 25. Стадион: РЖД Арена.
Позже
История личных встреч
Локомотив Москва
Химки
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
18
Голов в среднем за матч
1.17
2.57
Среднее время на гол
77
35
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1.17
Среднее время на гол
105
77
Всего голов
13
25
Голов в среднем за матч
1
1.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
90
46
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|6
|0.25
|Миранчук Антон
|6 (4)
|0.25
|Игнатьев Иван
|4
|0.17
|Камано Франсуа
|3
|0.13
|Изидор Вильсон
|3
|0.13
|Баринов Дмитрий
|2
|0.08
|Марадишвили Константин
|2
|0.08
|Керк Джирано
|2
|0.08
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|Карпукас Артём
|1
|0.04
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
|Магкеев Станислав
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.21
|Долгов Александр
|4
|0.17
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.13
|Мирзов Резиуан
|3 (1)
|0.13
|Кухарчук Илья
|2
|0.08
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Гильерме Маркос
|1
|0.04
|Главчич Неманья
|1
|0.04
|Хубулов Владимир
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.04
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|1
|Магкеев Станислав
|5
|1
|Ненахов Максим
|3
|2
|Миранчук Антон
|4
|0
|Тикнизян Наир
|4
|0
|Карпукас Артём
|4
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Смольников Игорь
|1
|1
|Митай Марио
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Изидор Вильсон
|2
|0
|Погостнов Егор
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Мори
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
11
7
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Химки
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
18
10
Локомотив Москва
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Химки
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
29
17
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
7
39%
3
30%
76-90
Пропущено
21
33
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
19%
5
15%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
4
19%
10
30%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
6
29%
4
12%
61-75
2
10%
8
24%
76-90
Забито
18
12
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
5
42%
61-75
3
17%
4
33%
76-90
Пропущено
21
20
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
12
57%
5
25%
76-90
Забито
36
22
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
6
17%
1
5%
1-15
7
19%
2
9%
16-30
5
14%
1
5%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
2
6%
8
36%
61-75
10
28%
7
32%
76-90
Пропущено
42
53
17 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
4
10%
7
13%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
8
19%
15
28%
31-45
2
5%
5
9%
46-60
9
21%
5
9%
61-75
14
33%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6
Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Химки
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
66
47
39
29
210
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
58
210
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1410
915
519
618
321
321
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|54 - 31
|48
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|43 - 22
|45
|5.
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|35 - 30
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 33
|39
|7.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|52 - 40
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|24 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|24
|2
|12
|10
|29 - 45
|18
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 15
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|6.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|18 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (7)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки
Исход игры
Локомотив Москва
92.2% (47)
Ничья
7.8% (4)
Химки
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (17)
Меньше
61.36% (27)
Обе команды забьют
Да
34.09% (15)
Нет
65.91% (29)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
39.2% (20)
2:1 Локомотив Москва
17.6% (9)
1:0 Локомотив Москва
9.8% (5)
3:1 Локомотив Москва
5.9% (3)
4:0 Локомотив Москва
5.9% (3)
1:1 Ничья
3.9% (2)
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