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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Шанхай СИПГ
0:0
Второй тайм: 52'
Циндао Чжуннэн
0'
38' Желтая карточка
Сарич Элвис

Ход матча

38'
 
Сарич Элвис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Циндао Чжуннэн
1.43
7.10
6.80
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
24
Варгас
Матиас
7
Лэй
У
34
Каллон
Исса
28
Pengfei
Mou
12
Чен
Чуньсинь
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
25
Chien-Ming
Wang
27
Лун
Чжэн
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
Шанхай СИПГ
4-3-3
Циндао Чжуннэн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 3 0.5
Паулиньо Пауло 2 0.33
Пинк Маркус 1 0.17
Браунинг Тайас 1 0.17
Оскар дос Сантос 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksandar Andrejevic 2 0.33
Кангва Эванс 2 0.33
Wei Zhang I 1 0.17
Сарич Элвис 1 (1) 0.17
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чен Чуньсинь 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Сарич Элвис 1 0
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Циндао Чжуннэн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 6 3 3 0 7 - 3 12
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
4.
Чанчунь Ятай
 2:2 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
8.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 3 2 7 - 8 6
10.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Шаньдун Тайшань
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 6 1 2 3 4 - 6 5
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Шаньдун Тайшань
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ченду Беттер Сити
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Циндао Чжуннэн
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шаньдун Тайшань
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 53'
    Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 52'
    Pengfei Mou ослабляет давление, выбив мяч.
  • 52'
    Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Циндао Чжуннэн
  • 51'
    Варгас Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 51'
    Ли Ан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Шанхай СИПГ контролирует мяч.
    • 47'
      Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SAIC Motor Pudong Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Циндао Чжуннэн
    1.43
    7.10
    6.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шанхай СИПГ 0:0 Циндао Чжуннэн онлайн

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    Циндао Чжуннэн
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