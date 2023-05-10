Тур: 6. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Minghui Niu
0:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
7
Лэй
У
34
Каллон
Исса
28
Pengfei
Mou
12
Чен
Чуньсинь
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
27
Лун
Чжэн
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Цзин ФэнЗащитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
12 Чен ЧуньсиньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
-
13 Табеку СержНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
- Нападающий
-
5 Yibo Sha
-
17 Yuncheng Fu
-
-
-
18 Ming Hu
-
11 Xipeng Sun
-
Главный тренер: Antonio Gomez
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|3
|0.5
|Паулиньо Пауло
|2
|0.33
|Пинк Маркус
|1
|0.17
|Браунинг Тайас
|1
|0.17
|Оскар дос Сантос
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.33
|Кангва Эванс
|2
|0.33
|Wei Zhang I
|1
|0.17
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.17
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чен Чуньсинь
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Сарич Элвис
|1
|0
|Jiashen Liu
|1
|0
|Jinbao Zhong
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
3
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Циндао Чжуннэн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Циндао Чжуннэн
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|4.
|2:2
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|9.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|2:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|3
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3