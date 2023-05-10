Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали

46' Мирахметджан Музеппер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Табеку Серж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Шэньчао Ван не смог попасть в створ ударом издали

41' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

39' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Сарич Элвис получил желтую карточку от судьи

38' Лун Чжэн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн в офсайде

32' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

31' Ли Ан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Лэй У нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

29' Ли Ан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Варгас Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Эванс Кангва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

24' Лэй У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лэй У и попал в каркас ворот!

22' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ли Ан выиграл воздушное противоборство у Эванс Кангва.

21' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Шэньчао Ван нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

20' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Варгас Матиас пробует нанести удар издали, но Pengfei Mou держит все под контролем

19' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мирахметджан Музеппер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Чен Чуньсинь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Оскар дос Сантос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Pengfei Mou держит все под контролем

4' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ли Шуай I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Табеку Серж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.