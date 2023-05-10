Тур: 6. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Minghui Niu
2:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаСарич Элвис
1:0
57' ГолШэньчао Ван
2:0
66' ГолШэньчао Ван
2:1
72' ГолКангва Эванс
90'+5
Ход матча
38'
57'
1:0
61'
66'
2:0
72'
2:1
73'
75'
81'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
518 Количество передач 362
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
7
Лэй
У
34
Каллон
Исса
28
Pengfei
Mou
12
Чен
Чуньсинь
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
27
Лун
Чжэн
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Цзин ФэнЗащитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
12 Чен ЧуньсиньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
-
13 Табеку СержНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
- Нападающий
-
5 Yibo Sha
-
17 Yuncheng Fu
-
-
-
18 Ming Hu
-
11 Xipeng Sun
-
Главный тренер: Antonio Gomez
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|3
|0.5
|Паулиньо Пауло
|2
|0.33
|Шэньчао Ван
|2
|0.33
|Пинк Маркус
|1
|0.17
|Браунинг Тайас
|1
|0.17
|Оскар дос Сантос
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кангва Эванс
|3
|0.5
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.33
|Wei Zhang I
|1
|0.17
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.17
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чен Чуньсинь
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Сарич Элвис
|1
|0
|Jiashen Liu
|1
|0
|Jinbao Zhong
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
3
Шанхай СИПГ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Циндао Чжуннэн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
4
57%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
75%
1
9%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Циндао Чжуннэн
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
15
15
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|3 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3