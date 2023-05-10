Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Эванс Кангва нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Табеку Серж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Г О О О О Л - Эванс Кангва забивает с правой ноги!

72' Сарич Элвис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Jinbao Zhong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Г О О О О О О Л - Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

66' Chien-Ming Wang из команды Циндао Чжуннэн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Чен Чуньсинь не смог попасть в створ ударом издали

61' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

57' Г О О О О О Л - Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

57' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Хуэй-Кан Цай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Варгас Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Ли Ан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля