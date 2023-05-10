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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Шанхай СИПГ
2:1
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
38' Желтая карточка
Сарич Элвис
1:0
57' Гол
Шэньчао Ван
2:0
66' Гол
Шэньчао Ван
2:1
72' Гол
Кангва Эванс
90'+5

Ход матча

38'
 
Сарич Элвис
55'
Пинк Маркус
Мирахметджан Музеппер
 
55'
Паулиньо Пауло
Варгас Матиас
 
57'
Шэньчао Ван
1:0
61'
 
Jinbao Zhong
Лун Чжэн
66'
Шэньчао Ван
(Оскар дос Сантос)
2:0
72'
2:1
Кангва Эванс
(Jinbao Zhong)
73'
Цзин Фэн
Каллон Исса
 
73'
Вэньцзюнь Люй
Ли Шуай I
 
75'
 
Ма Ксянгью
Wei Long
75'
 
Jiashen Liu
Junshuai Liu
81'
Линьпэн Чжан
Ли Ан
 
84'
 
Нин Цзян
Чен Чуньсинь
84'
 
Ming Hu
Dong Xu

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 518 Количество передач 362
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
24
Варгас
Матиас
7
Лэй
У
34
Каллон
Исса
28
Pengfei
Mou
12
Чен
Чуньсинь
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
25
Chien-Ming
Wang
27
Лун
Чжэн
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
Шанхай СИПГ
4-3-3
Циндао Чжуннэн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 3 0.5
Паулиньо Пауло 2 0.33
Шэньчао Ван 2 0.33
Пинк Маркус 1 0.17
Браунинг Тайас 1 0.17
Оскар дос Сантос 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кангва Эванс 3 0.5
Aleksandar Andrejevic 2 0.33
Wei Zhang I 1 0.17
Сарич Элвис 1 (1) 0.17
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чен Чуньсинь 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Сарич Элвис 1 0
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3
Шанхай СИПГ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Циндао Чжуннэн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
4
57%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
75%
1
9%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 9 - 8 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Мэйчжоу Хакка
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Шаньдун Тайшань
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Циндао Чжуннэн
 6 1 1 4 7 - 11 4
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Шаньдун Тайшань
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
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