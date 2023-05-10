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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Бэйцзин Гоань
0:0
Второй тайм: 53'
Тянцзинь Тэда
0'
14' Желтая карточка
Yuanjie Su
24' Желтая карточка
Кан Сан-У
43' Желтая карточка
Мин Тянь

Ход матча

14'
 
Yuanjie Su
24'
Кан Сан-У
 
43'
 
Мин Тянь
46'
 
Yan Shi
Фарлей Роса
48'
 
Мерида Фран
Qiuming Wang

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Тянцзинь Тэда
3.55
3.50
5.70
Все Коэффициенты
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
6
Чи
Чжунго
17
Liyn
Yang
7
Кан
Сан-У
45
Адеми
Ариян
10
Чжанг
Сичже
11
Адегбенро
Самуэль
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
11
Weijun
Xie
Бэйцзин Гоань
4-1-4-1
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

33 матча

54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
48.5%
15.1%
12 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
1:3
ТМС
5:0
С
3:1
С
1:2
С
2:5
К
1:0
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
4:0
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:0

Голы

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.27

Среднее время на гол

50
71

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.56

Среднее время на гол

75
162

Всего голов

50
29

Голов в среднем за матч

1.52
0.88

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

59
102

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 2 0.33
Соуза Жосеф 1 0.17
Чжанг Сичже 1 (1) 0.17
Gang Wang 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 2 0.33
Ба Дунь 2 0.33
Берич Роберт 2 0.33
Qiuming Wang 0 0
Мин Тянь 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 2 0
Jiaqi Han 2 0
Соуза Жосеф 1 0
Чи Чжунго 1 0
Gang Wang 1 0
Кан Сан-У 1 0
Tianyi Gao 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерида Фран 2 0
Yuanjie Su 2 0
Мин Тянь 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Hao Guo 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 6 3 3 0 7 - 3 12
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
4.
Чанчунь Ятай
 2:2 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
8.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 3 2 7 - 8 6
10.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Шаньдун Тайшань
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 6 1 2 3 4 - 6 5
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Шаньдун Тайшань
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ченду Беттер Сити
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Циндао Чжуннэн
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шаньдун Тайшань
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Qiuming Wang получил травму и заменен. Мерида Фран выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      47'
      Qiuming Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Тактическая замена. Фарлей Роса уходит с поля и его заменяет Yan Shi
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Тянцзинь Тэда
    3.55
    3.50
    5.70
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    Бэйцзин Гоань
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