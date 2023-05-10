Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Pengfei Han нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

43' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мин Тянь получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Адегбенро Самуэль пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

35' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Фарлей Роса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хорошую попытку сделал Weijun Xie . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

32' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Hao Guo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Liyu Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ба Дунь не смог попасть в створ ударом издали

30' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Hao Guo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Кан Сан-У не смог попасть в створ ударом издали

16' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Hao Guo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Yuanjie Su получил желтую карточку от судьи

14' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фарлей Роса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ван Ган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру