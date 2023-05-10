Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч возобновлен

89' Ван Ган получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Hao Fang наказан за толчок Jiamin Xu

82' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Ба Дунь не смог попасть в створ ударом издали

81' Ба Дунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Мерида Фран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Тактическая замена. Чжанг Сичже уходит с поля и его заменяет Hao Fang

73' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Чи Чжунго плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

68' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Ли Лэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кан Сан-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Нгадеу Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Hao Guo пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

48' Матч возобновлен

47' Qiuming Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.