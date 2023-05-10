1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаYuanjie Su
24' Желтая карточкаКан Сан-У
43' Желтая карточкаМин Тянь
63' Вторая желтая карточкаМин Тянь
0:1
68' ГолБа Дунь
1:1
81' ГолZiming Wang
89' Желтая карточкаGang Wang
90'+6
Ход матча
14'
24'
43'
46'
58'
63'
68'
0:1
73'
79'
79'
81'
1:1
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
442 Количество передач 334
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
45
Адеми
Ариян
10
Чжанг
Сичже
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
11
Weijun
Xie
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
34 Сень ХоуВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
33 Nureli Abbas
-
18 Hao Fang
-
-
20 Ziming Wang
-
15 Tianyi Gao
-
43 Wenhao Jiang
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Полузащитник
-
19 Feiya ChangПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
- Нападающий
-
5 Yang Yu1
-
17 Xuelong Sun
-
18 Huaze Gao
-
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
33 матча
54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
48.5%
15.1%
12 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.27
Среднее время на гол
50
71
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.2
0.56
Среднее время на гол
75
162
Всего голов
50
29
Голов в среднем за матч
1.52
0.88
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
59
102
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|2
|0.33
|Соуза Жосеф
|1
|0.17
|Ziming Wang
|1
|0.17
|Чжанг Сичже
|1 (1)
|0.17
|Gang Wang
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|3
|0.5
|Фарлей Роса
|2
|0.33
|Берич Роберт
|2
|0.33
|Qiuming Wang
|0
|0
|Мин Тянь
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Jiaqi Han
|2
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Чи Чжунго
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|2
|1
|Мерида Фран
|2
|0
|Yuanjie Su
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Jiamin Xu
|1
|0
|Hao Guo
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Давид Андухар
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
3
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|3 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3