Тур: 6. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Ма Нин
0:1
Второй тайм: 52'
Ход матча
44'
46'
50'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
185 Количество передач 202
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
10
Ромуло
21
Фелипе
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
28
Джун-Хо
Сон
13
Chi
Zhang
36
Liuyu
Duan
19
Guowen
Sun
9
Кризан
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
3 Тан СиньЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Нападающий
-
16 Jian Tao
-
14 Ран Вэйфэн
-
-
13 Ху Цзин
-
19 Yanfeng Dong
-
27 Лю2 Бин
-
36 Гоу Чжунчен
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
28 Джун-Хо СонПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
36 Liuyu DuanПолузащитник
-
19 Guowen SunПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
- Нападающий
-
29 Chen Pu
-
40 Shi Songchen
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|1
|0.17
|Мойсес Лима
|1
|0.17
|Guowen Sun
|1
|0.17
|Chen Pu
|1
|0.17
|Лю Ян
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|3.
|2:2
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|2:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|3
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3