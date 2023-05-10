Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Джун-Хо Сон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Ган Чао получил желтую карточку от судьи

44' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Ван Да-Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Hailong Li наказан за толчок Tao Liu

42' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Джун-Хо Сон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Джун-Хо Сон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Romulo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

20' Судья свистит. Жадсон II атаковал сзади соперника. Это Felipe заработал своей команде штрафной

19' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Liuyu Duan . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Оооо... вот это был удар! Кризан должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Кризан . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Матч возобновлен

9' Кэ Ши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

3' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

3' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Romulo из команды Ченду Беттер Сити нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

1' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре