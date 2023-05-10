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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Ченду Беттер Сити
0:1
Второй тайм: 52'
Шаньдун Тайшань
0'
44' Желтая карточка
Ган Чао
0:1
50' Гол
Феллайни Маруан

Ход матча

44'
Ган Чао
 
46'
 
Лю Биньбинь
Guowen Sun
46'
Gong Zhang
Ган Чао
 
50'
0:1
Феллайни Маруан
(Лю Биньбинь)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 185 Количество передач 202
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Шаньдун Тайшань
3.20
2.45
3.35
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
28
Джун-Хо
Сон
25
Феллайни
Маруан
13
Chi
Zhang
36
Liuyu
Duan
19
Guowen
Sun
9
Кризан
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элкесон Кардосо 2 0.33
Ким Мин-У 2 0.33
Фелипе 2 0.33
Ромуло 1 0.17
Мяо Тан 1 0.17
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 1 0.17
Мойсес Лима 1 0.17
Guowen Sun 1 0.17
Chen Pu 1 0.17
Лю Ян 0 0
Fernandinho V 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Тан Синь 2 0
Чоу Тим 1 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0
Фелипе 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 1 0
Лю Ян 1 0
Hailong Li 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 6 3 3 0 7 - 3 12
3.
Чанчунь Ятай
 2:2 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Ченду Беттер Сити
 0:1 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 3 2 7 - 8 6
11.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 6 1 2 3 4 - 6 5
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Шаньдун Тайшань
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ченду Беттер Сити
 0:1 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Шаньдун Тайшань
 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Шаньдун Тайшань
    3.20
    2.45
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань онлайн

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    Шаньдун Тайшань
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