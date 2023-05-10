Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Г О О О О О О Л - Феллайни Маруан из команды Шаньдун Тайшань с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Отличную игру провел сегодня Romulo! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

89' Тактическая замена. Romulo уходит с поля и его заменяет Jing Hu

88' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Рефери не любит споров - именно за это Yuanyi Li сейчас получил желтую

86' Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

85' Yuanyi Li нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.

84' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ченду Беттер Сити будет все-таки засчитан.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

81' Romulo сделал результативную передачу.

81' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Чоу Тим получил желтую карточку от судьи

78' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Элкесон Кардосо бьет со штрафного в створ, но Ванг Далей держит все под контролем

73' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Romulo пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

72' Судья свистит. Hailong Li атаковал сзади соперника. Это Romulo заработал своей команде штрафной

66' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

59' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

58' Кризан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Romulo пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

57' Виндбихлер Рихард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Кризан задерживает мяч рукой

53' Romulo сделал результативную передачу.

53' Г О О О О Л - Ким Мин-У забивает с левой ноги!

53' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шаньдун Тайшань будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Команда Шаньдун Тайшань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

48' Идет дождь, трудные условия для игроков.

48' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля