Тур: 6. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Zhenlu Shi
0:1
Второй тайм: 51'
0'
15' Undefined phrase: football_event_Wei Liu2
0:1
24' ГолDi Gao
43' Желтая карточкаShengpan Ji
Ход матча
15'
24'
0:1
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
232 Количество передач 213
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
27
Wu
Xu
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
10
Junmin
Xu
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
21
Shengpan
Ji
9
Di
Gao
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
27 Wu XuЗащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Junmin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
- Полузащитник
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
-
-
5 Sheng Ma
-
30 Xiangbin Li
-
3 Jie Wang
-
-
2 Lai Wei
-
-
19 Лю Хуань
-
Главный тренер: David Patricio
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Shengpan JiПолузащитник
-
9 Di GaoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
17 Куасси ЖанНападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
-
15 Haoxiang Jin
-
-
-
26 Jie Yin
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балде Ромарио
|2
|0.33
|Кастильо Роман
|2
|0.33
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|1
|0.17
|Мушекви Няша
|1
|0.17
|Di Gao
|1
|0.17
|Xin Yue
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Балде Ромарио
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Junmin Xu
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Xiangbin Li
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Yu Dong
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Xin Yue
|0
|1
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Цзяци Чжан
|1
|0
|Лён Нок-Хан
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
0
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|3.
|2:2
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|2:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|3
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3