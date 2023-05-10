  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Наньтун Чжиюнь
0:1
Второй тайм: 51'
Чжэцзян Профессионал
0'
15' Undefined phrase: football_event_
Wei Liu2
0:1
24' Гол
Di Gao
43' Желтая карточка
Shengpan Ji

Ход матча

15'
Wei Liu2
 
24'
0:1
Di Gao
(Андрияшевич Франко)
43'
 
Shengpan Ji
46'
 
Ulrich Ewolo
Shengpan Ji
46'
Kamiran Halimurat
Song Wang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 232 Количество передач 213
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Наньтун Чжиюнь
Ничья
Чжэцзян Профессионал
9.50
4.10
2.60
Все Коэффициенты
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
27
Wu
Xu
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
6
Ming
Yang
Yang
10
Junmin
Xu
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
8
Н'Думбу
Александр
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
21
Shengpan
Ji
9
Di
Gao
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛВЭ
1:1
КЛВЭ
1:0
ПЛК
1:2
ПЛК
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 2 0.33
Кастильо Роман 2 0.33
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 1 0.17
Мушекви Няша 1 0.17
Di Gao 1 0.17
Xin Yue 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xiaodong Shi 2 0
Балде Ромарио 1 0
Брессан Матеус 1 0
Junmin Xu 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 3 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Xin Yue 0 1
Н'Думбу Александр 1 0
Цзяци Чжан 1 0
Лён Нок-Хан 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Dongsheng Wang 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 6 3 3 0 7 - 3 12
3.
Чанчунь Ятай
 2:2 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Ченду Беттер Сити
 0:1 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 3 2 7 - 8 6
11.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 6 1 2 3 4 - 6 5
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Шаньдун Тайшань
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ченду Беттер Сити
 0:1 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Шаньдун Тайшань
 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 52'
    Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 52'
    Kamiran Halimurat из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    52'
    Junsheng Yao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 52'
    Xiaodong Shi делает важнейший сейв!
  • 52'
    Хорошую попытку сделал Гао Ди. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 52'
    Yu Dong пробует нанести удар издали, но Xiaodong Shi держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Kamiran Halimurat
    • 46'
      Тактическая замена. Shengpan Ji уходит с поля и его заменяет Ulrich Ewolo
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Наньтун Чжиюнь
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    9.50
    4.10
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 0:1 Чжэцзян Профессионал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наньтун Чжиюнь
    Чжэцзян Профессионал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     