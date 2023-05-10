Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Kamiran Halimurat нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Команда Чжэцзян Профессионал имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Wu Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Shengpan Ji из команды Чжэцзян Профессионал получает желтую после опасной игры.

43' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Kang Cao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Junsheng Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Junsheng Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Гао Ди забивает с правой ноги!

24' Андрияшевич Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Андрияшевич Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Junsheng Yao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Балде Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

18' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Наньтун Чжиюнь отменен из-за положения "вне игры".

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Shengpan Ji пробует нанести удар издали, но Xiaodong Shi держит все под контролем

12' Xin Yue создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Кастильо Роман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Bin Gu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру