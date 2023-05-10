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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Наньтун Чжиюнь
1:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
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Wei Liu2
0:1
24' Гол
Di Gao
43' Желтая карточка
Shengpan Ji
1:1
53' Гол
Кастильо Роман
1:2
57' Гол
Di Gao
72' Желтая карточка
Н'Думбу Александр
90' Желтая карточка
Jordi Vinyals
90' Желтая карточка
Bo Zhao
90'+6

Ход матча

15'
Wei Liu2
 
24'
0:1
Di Gao
(Андрияшевич Франко)
43'
 
Shengpan Ji
46'
 
Ulrich Ewolo
Shengpan Ji
46'
Kamiran Halimurat
Song Wang
 
53'
Кастильо Роман
(Ming Yang Yang)
1:1
57'
1:2
Di Gao
(Bin Gu)
60'
Xiangbin Li
Kang Cao
 
60'
Лю Хуань
Wu Xu
 
62'
 
Tixiang Li
Junsheng Yao
72'
 
Н'Думбу Александр
72'
Zilei Jiang
Yeljan Shinar
 
76'
 
Цзяци Чжан
Н'Думбу Александр
76'
 
Dongsheng Wang
Yu Dong
76'
 
Мушекви Няша
Di Gao
83'
Хуан Цун
Junmin Xu
 
90'
 
Jordi Vinyals
90'
 
Bo Zhao

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 26
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 460 Количество передач 349
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
27
Wu
Xu
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
6
Ming
Yang
Yang
10
Junmin
Xu
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
8
Н'Думбу
Александр
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
21
Shengpan
Ji
9
Di
Gao
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛВЭ
1:1
КЛВЭ
1:0
ПЛК
1:2
ПЛК
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 3 0.5
Балде Ромарио 2 0.33
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Di Gao 2 0.33
Андрияшевич Франко 1 0.17
Мушекви Няша 1 0.17
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xiaodong Shi 2 0
Балде Ромарио 1 0
Брессан Матеус 1 0
Junmin Xu 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Xin Yue 0 1
Цзяци Чжан 1 0
Лён Нок-Хан 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Bo Zhao 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0
Наньтун Чжиюнь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 9 - 8 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Мэйчжоу Хакка
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Шаньдун Тайшань
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Циндао Чжуннэн
 6 1 1 4 7 - 11 4
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Шаньдун Тайшань
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
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