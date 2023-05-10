Тур: 6. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Лю Вэй
2:2
Второй тайм: 55'
0'
0:1
12' ГолChugui Ye
1:1
23' ГолЦуль Петер
36' Undefined phrase: football_event_Леонардо Родригес
2:1
44' ГолЛеонардо Родригес
2:2
46' ГолЧао-Шэн Ян
Ход матча
12'
0:1
23'
1:1
44'
2:1
46'
46'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
145 Количество передач 190
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
17
Hong
Li
21
Qi
Cui
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
18
Yuelei
Cheng
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
13
Liang
Shi
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
-
21 Qi CuiПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
38 Ning Lu
-
-
24 Zhiyu Yan
-
31 Lishan Shi
-
-
36 Chao Fan
-
15 Yuda Tian
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Защитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin Yang
-
29 Tze-Nam Yue
-
37 Guokang Chen
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|3
|0.5
|Chengjian Liao
|2
|0.33
|Сержиньо Солер
|2
|0.33
|Тан Лонг
|1
|0.17
|Цуль Петер
|1
|0.17
|Hong Li
|0
|0
|Jinxian Wang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дугалич Раде
|2
|0.33
|Chugui Ye
|2
|0.33
|Чао-Шэн Ян
|1
|0.17
|Liang Shi
|1
|0.17
|Zhechao Chen
|1
|0.17
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Yake Wu
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liang Shi
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
2
Чанчунь Ятай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|3.
|2:2
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|2:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|3
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|3
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|2 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|3