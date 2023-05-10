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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Чанчунь Ятай
2:2
Второй тайм: 55'
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
12' Гол
Chugui Ye
1:1
23' Гол
Цуль Петер
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Леонардо Родригес
2:1
44' Гол
Леонардо Родригес
2:2
46' Гол
Чао-Шэн Ян

Ход матча

12'
0:1
Chugui Ye
(Лобжанидзе Элгуя)
23'
Цуль Петер
1:1
36'
Леонардо Родригес
 
44'
Леонардо Родригес
(Hong Li)
2:1
46'
 
Чао-Шэн Ян
Эгбучунам Чисом
46'
 
Косович Небойша
Wei Wang
46'
 
Tze-Nam Yue
Jie Chen
46'
2:2
Чао-Шэн Ян

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 145 Количество передач 190
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Мэйчжоу Хакка
2.15
5.70
4.10
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
21
Qi
Cui
44
Цуль
Петер
11
Sabit
Abdusalam
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
9
Леонардо
Родригес
18
Yuelei
Cheng
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
13
Liang
Shi
11
Эгбучунам
Чисом
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
9
Лобжанидзе
Элгуя
Чанчунь Ятай
4-4-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
КЛГП
1:0
ПЛК
5:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 3 0.5
Chengjian Liao 2 0.33
Сержиньо Солер 2 0.33
Тан Лонг 1 0.17
Цуль Петер 1 0.17
Hong Li 0 0
Jinxian Wang 0 0
Qi Cui 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 2 0.33
Chugui Ye 2 0.33
Чао-Шэн Ян 1 0.17
Liang Shi 1 0.17
Zhechao Chen 1 0.17
Лобжанидзе Элгуя 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Цуль Петер 1 0
Йи Тенг 1 0
Yake Wu 1 0
Chengjian Liao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Дугалич Раде 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
2
Чанчунь Ятай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 6 3 3 0 7 - 3 12
3.
Чанчунь Ятай
 2:2 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Ченду Беттер Сити
 0:1 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 3 2 7 - 8 6
11.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 6 1 2 3 4 - 6 5
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Шаньдун Тайшань
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 2:2 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ченду Беттер Сити
 0:1 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Шаньдун Тайшань
 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 3
Шицзячжуан Локадия Юрген 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Шицзячжуан Peng Wang III 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      48'
      Sabit Abdusalam на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Sabit Abdusalam из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Junjian Liao
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Чао-Шэн Ян забивает ударом с правой ноги!
    • 46'
      Yake Wu ошибается в защите.
    • 46'
      Тактическая замена. Jie Chen уходит с поля и его заменяет Tze-Nam Yue
    • 46'
      Тактическая замена. Wei Wang уходит с поля и его заменяет Косович Небойша
    • 46'
      Тактическая замена. Эгбучунам Чисом уходит с поля и его заменяет Чао-Шэн Ян
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Чанчунь Ятай.
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      2.03 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    2.15
    5.70
    4.10
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    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 2:2 Мэйчжоу Хакка онлайн

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    Чанчунь Ятай
    Мэйчжоу Хакка
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