Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О Л - Леонардо Родригес забивает с левой ноги!

44' Hong Li создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лобжанидзе Элгуя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Чанчунь Ятай , будет отменен из-за фола.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Хорошую попытку сделал Rodrigo Henrique . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Яо Вейхуи наказан за толчок Цуль Петер

27' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ШТАНГА! Пробил головой Йи Тенг прямо в каркас ворот!

23' Г О О О О Л - Цуль Петер левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

16' Цуль Петер не смог попасть в створ ударом издали

12' Hong Li создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Тан Лонг . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру