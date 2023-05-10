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Китай: Суперлига
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Чанчунь Ятай
2:4
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
12' Гол
Chugui Ye
1:1
23' Гол
Цуль Петер
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Леонардо Родригес
2:1
44' Гол
Леонардо Родригес
2:2
46' Гол
Чао-Шэн Ян
2:3
58' Гол
Rodrigo Henrique
2:4
72' Гол
Чао-Шэн Ян
90' Желтая карточка
Дугалич Раде
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Chugui Ye
(Лобжанидзе Элгуя)
23'
Цуль Петер
1:1
36'
Леонардо Родригес
 
44'
Леонардо Родригес
(Hong Li)
2:1
46'
 
Чао-Шэн Ян
Эгбучунам Чисом
46'
 
Косович Небойша
Wei Wang
46'
 
Tze-Nam Yue
Jie Chen
46'
2:2
Чао-Шэн Ян
58'
2:3
Rodrigo Henrique
69'
Чанчэн Чэн
Sabit Abdusalam
 
71'
 
Ximing Pan
Rodrigo Henrique
72'
2:4
Чао-Шэн Ян
(Weihui Rao)
75'
Ning Lu
Yake Wu
 
75'
Abduhamit Abdugheni
Jinxian Wang
 
75'
Yongjing Cao
Hong Li
 
85'
Jinhao Bi
Chengjian Liao
 
88'
 
Zhechao Chen
Weihui Rao
90'
 
Дугалич Раде

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 400 Количество передач 364
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
21
Qi
Cui
44
Цуль
Петер
11
Sabit
Abdusalam
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
9
Леонардо
Родригес
18
Yuelei
Cheng
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
13
Liang
Shi
11
Эгбучунам
Чисом
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
9
Лобжанидзе
Элгуя
Чанчунь Ятай
4-4-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
КЛГП
1:0
ПЛК
5:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 3 0.5
Chengjian Liao 2 0.33
Сержиньо Солер 2 0.33
Тан Лонг 1 0.17
Цуль Петер 1 0.17
Hong Li 0 0
Jinxian Wang 0 0
Qi Cui 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 2 0.33
Chugui Ye 2 0.33
Чао-Шэн Ян 2 0.33
Liang Shi 1 0.17
Zhechao Chen 1 0.17
Rodrigo Henrique 1 0.17
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Weihui Rao 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Цуль Петер 1 0
Йи Тенг 1 0
Yake Wu 1 0
Chengjian Liao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
2
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 6 5 1 0 8 - 2 16
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 9 - 8 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Ухань Три Таунс
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Мэйчжоу Хакка
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Шаньдун Тайшань
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Циндао Чжуннэн
 6 1 1 4 7 - 11 4
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Ченду Беттер Сити
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Шаньдун Тайшань
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 2:4 Мэйчжоу Хакка онлайн

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