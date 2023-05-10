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  4. Премьер-лига 2022-2023

Армения: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31.
Арарат-Армения
 
Позже
Алашкерт

Ход матча

21'
 
26'
 
31'
 
34'
 
69'
 
70'
0:1
73'
 
Прогнозы 126
Арарат-Армения 86.5% (109)
X 9.5% (12)
Алашкерт 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Алашкерт
12.00
3.80
5.60
Все Коэффициенты
Арарат-Армения
Алашкерт

История личных встреч

Арарат-Армения
Алашкерт

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
68.2%
4.5%
6 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
С
3:2
ПЛ
2:1
К
0:0
К
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.17

Среднее время на гол

52
77

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.1

Среднее время на гол

135
81

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эза Вильфрид 11 0.37
Фирмину Угу 9 0.3
Йенне Тентон 8 0.27
Агдон 5 0.17
Алемао 5 (3) 0.17
Амбарцумян Армен 3 0.1
Жибриль Таофик 3 0.1
Дуарте Хонатан 3 0.1
Лима Маилсон 2 0.07
Аванесян Артём 1 0.03
Ромерсио 1 0.03
Carlos Perez1 1 0.03
Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Бладимир 11 0.37
Галвао Тьяго 8 (1) 0.27
Едигарян Артак 7 (5) 0.23
Миранян Артур 3 0.1
Рейес Кевин 3 0.1
Менса Аннан 3 0.1
Устинов Виталий 2 0.07
Иванов Сергей II 2 0.07
Ronald Cuellar 2 0.07
Джеймс 1 0.03
Восканян Тарон 1 0.03
Пешич Иван 1 0.03
Ненадович Урош 1 0.03
Метоян Саргис 1 0.03
Yeison Bossa Racines 1 0.03

Карточки

Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Perez1 0 1
Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс 1 1
Едигарян Артак 1 1
Рудосельский Тимур 0 1
Диас Бладимир 0 1

Результаты матчей

Арарат-Армения
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Алашкерт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

3
7
Арарат-Армения
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Алашкерт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

26
23
Арарат-Армения
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Алашкерт
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

29
30

Голы по времени матча

Забито

25
26
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
8%
3
12%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
9
35%
76-90

Пропущено

10
24
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
10%
5
21%
61-75
3
30%
5
21%
76-90

Забито

28
25
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
4
14%
3
12%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
7
25%
9
36%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Забито

53
51
27 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
6
11%
6
12%
1-15
9
17%
7
14%
16-30
12
23%
8
16%
31-45
7
13%
4
8%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
12
23%
18
35%
76-90

Пропущено

23
30
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
1
4%
5
17%
1-15
6
26%
2
7%
16-30
4
17%
6
20%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
5
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арарат-Армения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1
Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Арарат - Арарат-Армения 1:3 Урал - Арарат-Армения 2:0 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Эмирейтс - Арарат-Армения 0:1 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 1:0 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Урарту - Арарат-Армения 0:3 Арарат-Армения - Урарту 0:4 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:2
Алашкерт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0
Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Енисей 0:1 Подбескидзе - Алашкерт 2:1 Алашкерт - Арарат 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 3:2 Гандзасар - Алашкерт 0:0 Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Урарту 0:0 Ширак - Алашкерт 0:2

Результаты матчей

Арарат-Армения
Алашкерт

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арарат-Армения
Алашкерт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
7
8
5
10
2.5
5
10
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
4
11
2.5
4
11
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
23
7
18
12
1.5
13
17
9
21
2.5
9
21
4
26
3.5
4
26
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урарту
 31 23 4 4 59 - 21 73
2.
Пюник
 31 22 4 5 64 - 19 70
3.
Арарат-Армения
 30 20 6 4 58 - 22 66
4.
Алашкерт
 30 16 6 8 51 - 31 54
5.
Ван
 31 9 7 15 31 - 52 34
6.
Ширак
 31 9 6 16 24 - 47 33
7.
Арарат
 31 8 6 17 22 - 37 30
8.
ЦСКА Ереван
 31 6 9 16 30 - 44 27
9.
Ноа Ереван
 31 5 8 18 28 - 61 23
10.
Лернаин Арцах
 31 5 6 20 16 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пюник
 16 13 0 3 35 - 10 39
2.
Арарат-Армения
 15 11 3 1 29 - 9 36
3.
Урарту
 16 11 1 4 24 - 15 34
4.
Алашкерт
 15 9 4 2 25 - 6 31
5.
Ширак
 15 4 4 7 10 - 21 16
6.
Арарат
 16 4 3 9 11 - 21 15
7.
Ноа Ереван
 15 3 4 8 18 - 29 13
8.
Ван
 15 3 4 8 15 - 28 13
9.
ЦСКА Ереван
 16 3 4 9 18 - 27 13
10.
Лернаин Арцах
 15 1 4 10 6 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урарту
 15 12 3 0 35 - 6 39
2.
Пюник
 15 9 4 2 29 - 9 31
3.
Арарат-Армения
 15 9 3 3 29 - 13 30
4.
Алашкерт
 15 7 2 6 26 - 25 23
5.
Ван
 16 6 3 7 16 - 24 21
6.
Ширак
 16 5 2 9 14 - 26 17
7.
Арарат
 15 4 3 8 11 - 16 15
8.
ЦСКА Ереван
 15 3 5 7 12 - 17 14
9.
Лернаин Арцах
 16 4 2 10 10 - 23 14
10.
Ноа Ереван
 16 2 4 10 10 - 32 10
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Топ бомбардиров
Пюник Джуричич Лука 16
Пюник Отубаньо Юсуф 14
Алашкерт Диас Бладимир 11
Арарат-Армения Эза Вильфрид 11
Арарат-Армения Фирмину Угу 9
Весь список

Топ нарушителей
Арарат Мкоян Грайр 2
Ван Наджарян Геворг 2
Алашкерт Джеймс 1 1
Алашкерт Едигарян Артак 1 1
Арарат Малакян Гор 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    84'
    Двойная замена у гостей. Начали тянуть время?
  • 84'
    Амбарцумян с мячом на своей половине поля. Осмотрелся, сильно вперёд отправил игровой снаряд. 
  • 83'
    Проблемы, конечно, с трансляцией матча с Армением. А играют, напомню, представители ТОП 4 лиги. Аут бросают уже гости.
  • 82'
    С мячом на правом фланге гости. 47 на 53 владение мячом по процентам в пользу хозяев. Аут зараобтал Галвао.
  • Угловой
    80'
    Подача на дальнюю штангу, нет удара. Так разыграли угловой футболисты "Арарата-Армении".
  • 79'
     Миранян с мячом на левом фланге, уложил соперника, но подача не прошла. Задел мяч ногу защитника и ушёл на угловой. 
  • 78'
    Чанчаревич пробил от ворот, в центре поля Нонди с мячом.
  • 77'
    Через левый край атакуют хозяева, заработали они угловой.
  • 75'
    Забавно, но сразу же после забитого мяча трансляция вернулась. Интересная демонстрация моментов у коллег из Армении. 
  • 73'
    И ещё один "горчичник" для хозяев. Так и до удаления недалеко.
  • Описание гола
    72'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! И не случайно прервалась трансляция, гости выходят вперёд!!!  Миранян становится автором забитого мяча, отметившись точным ударом с линии штрафной площади. Но нет, запрос ВАР пошёл. Ждём решение арбитра. Мяч засчитан! 
  • 71'
    Через левый край гости идут в атаку, падение. И 21-й штрафной удар в матче зарабатывает "Алашкерт". И это учёт всех стандартов. До ворот метров 25. С фланга ждём подачу.
  • 70'
    70 минут сыграли команды. Ударов в створ... Ноль! И это на обе команды. 
  • Желтая карточка
    69'
    Жёлтая карточка, четвёртая для "Арарат-Армения".
  • 68'
    Аут бросили хозяева. Ловрич с мячом, перевод на правый край, подача от Мираняна, вышел из ворот Ермаков и забрал мяч.
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    • 67'
      Угловой удар заработали хозяева. Подача на линию штрафной площади, дальше розыгрыш через левый край пошёл. 
    • 66'
      На своей половине поля держит мяч "Арарат-Армения". Заброс на левый край, попытка прорваться по флангу не увенчалась успехом. 
    • 65'
      Слишком много лишних передач и движений стало на поле. Командам не хватает техники или сил?
    • 63'
       Ермаков с мячом, осмотрелся, сыграл на вынос. Долетел игровой снаряд до его оппонента  Чанчаревича.
    • 62'
      Менее получаса остаётся играть у нас. От ворот пробил Ермаков. 
    • Угловой
      60'
      Угловой удар разыграли хозяева. Подача на дальнюю штангу. Нет удара. 
    • 58'
      Тут же быстрый ответ гостей. Вывели партнёры на ударную позицию  Мираняна, который сделал лишнее движение, переложив мяч на левую ногу, пробил в защитника соперника!
    • Опасный момент
      56'
      А вот это было уже опасно!  Эза поборолся за мяч, сыграл на Йенне, который выполнил подачу на Тера, но тот не сумел попасть по мячу! Да, было сложновато, но такой шанс открыть счёт!
    • 54'
      С мячом в центре поля  Серобян, сыграл на левый край, мяч потерял.
    • 53'
      С мчом Лахни, сыграл он на Йенне, держат игровой снаряд на своей половине поля хозяева.
    • 52'
       Амбарцумян и Устинов вели борьбу на левом углу штрафной площади, на газоне оба. Рефери показывает, что можно играть. 
    • 51'
      Заброс во владения "Арарата" с правого фланга атаки, вышел из ворот Ермаков и забрал мяч.
    • 49'
       Чанчаревич сильно вперёд отправил игровой снаряд, борьбы в центре поля не вышло. Нарушение правил на Галвао.
    • 48'
      На своей половине поля игроки "Арарата-Армении". Заброс в штрафную площадь соперника,  Чанчаревич дал мячу выйти за лицевую.
    • 47'
      Прорыв удался Тертеряну, но на последней фазе атаки досталось ему по ногам. Но больше всех досталось сопернику, Мужек влетел в ноги пятого номера, не раздумывая.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • 55'
      Едигарян с мячом, стандарт в пользу "Алашкерта", подача на ближнюю штангу, отбились гости. 
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • Дополнительное время
      44'
      1 минуту добавил судья. 
    • 43'
      Доигрывают тайм команды. 
    • 41'
      На своей половине поля с мячом Мужек, сыграл он аназад на  Чанчаревича.
    • 40'
      Пять минут до перерыва.  Григорян Артак с мячом, его прессингует соперник, но игровой снаряд потерян. 
    • 39'
      На левом фланге держат мяч игроки "Арарат-АРмения", Тертерян сыграл на  Амбарцумяна, тот дальше по краю. 
    • 38'
      От ворот пробил  Чанчаревич, борьба возле центрального круга, но мяч достался сопернику. 
    • Угловой
      37'
      Хотелось прошлый момент с ударом Шагиняна засчитать за опасный момент. Но нет.  Едигарян исполнил стандарт, вышел из ворот Всеволод Ермаков и кулаком выбил мяч подальше. 
    • 36'
      Штрафной удар заработали гости. Эза помогает своим партнёрам выстраивать стенку. Шагинян у мяча. До ворот 27 метров. Точно по центру. Удар.... В стенку и за лицевую. Угловой. 
    • 35'
      Виталий Установ уже бросает аут на правом фланге атаки. Что-то слишком часто команды упускают мяч за боковую. 
    • 34'
      В центре поля с мячом игроки "Арарата-Ереван", перевод по левому краю последовал. Мяч потерян, следом его подобрал  Григорян Эдгар. И сам же заработал аут, который и ввёл в игру. 
    • 33'
      Отметим, что "Алашкерт" регулярно играет в Еврокубках, но в розыгрыше 2022/23 команда из Еревана вылетела в первом раунде, проиграв по сумме двух матчей "Хамрун Спартанс" из Мальты. 
    • 32'
      Из-за боковой на левом фланге атаки ввёл мяч Шагинян, но его партнёров по "Алашкерту" не оказалось рядом. 
    • 31'
      Меньше четверти часа основного времени осталось играть в первом тайме. Нули останутся на таблО?
    • 29'
      Совершенно неудачный розыгрыш, Эдгар Григорян уже бежит в оборону.
    • Угловой
      27'
      В очень не спешном темпе разыгрывает угловой удар "Арарат-Армения". Даже в нашей второй лиге, кажется, играют быстрее. 
    • 26'
      Середина первого тайма, Микоян прошёл по левому краю, сыграл на Тентона, тот ушёл от одного соперника на ложном замахе. И заработал угловой. "Арарат" в атаке.
    • 25'
      На чужой половине поля хозяева, перевод на левый край на Нонди, тот выполнил заброс в чужие владения. Мяч потерян.
    • 23'
      Вопрос третьей строчки в турнирной таблицы стоит сейчас перед командами. Точнее бы стоял, если бы "Алашкерт" набрал больше, чем 55 очков. Для "Арарата-Армении" есть шанс догнать идующий вторым "Пюник".
    • 22'
      Короткий розыгрыш мяча на правом фланге, по краю заброс на Серобяна, но к мячу он не успел.
    • Желтая карточка
      21'
      Нарушение правил зафиксировал рефери.  Шагинян плоучил жёлтую карточку. 
    • 19'
      Заметно прибавила команда Геворгяна по сравнению со стартом поединка. Но остроты пока совсем не хватает, причем обеим клубам.
    • 18'
      Потенциально очень хорошая атака от "Алашкерта", сумели остановить соперника хозяева, но удар все-таки случился. Шагинян с линии штрафной в защитника попал.
    • 17'
      Неплохой прорыв в штрафную по левому краю от "Арарата-Армении", чуть замешкался футболист, потеря.
    • Фол, нарушение
      16'
      Быстрая контратака "Алашкерта" закончилась фолом Нонди в центральном круге. Арбитр только устное предупреждение выдал.
    • Фол, нарушение
      15'
      Мурадян нарушил правила в центре поля. Пока много борьбы мы с вами наблюдаем.
    • 14'
      Продолжает прессинговать команда гостей. Здорово у них это получается, приходится Ермакову сильно выбивать вперед.
    • 13'
      Получился прессинг у "Алашкерта", мяч себе забрали, пусть и через аут, который будет вбрасывать Карилло.
    • 11'
      Штрафной заработали араратовцы. Серобян у мяча. Сильный навес в зону 11-метровой отметки, защита выигрывает "второй этаж".
    • 10'
      Навес Тертеряна с правого угла штрафной. Точности не хватило. Мяч ушел за лицевую.
    • 9'
      Неплохая попытка от "Алашкерта" пробиться по центру в штрафную соперника, на самых подступах остановили футболиста.
    • 8'
      Очередь команды гостей подержать мяч в своих ногах. На старте особо никуда не спешат команды.
    • 7'
      Одна из первых атак "Алашкерта", Карилло закрутил в штрафную, выбит игровой снаряд.
    • 6'
      Первая пятиминутка точно за "Араратом-Арменией", они пока не отдают мяч сопернику.
    • 5'
      Хороший по задумке, да и по точности неплохой пас по левой бровке от хозяев. Защитник прочитал передачу.
    • Фол, нарушение
      4'
      Серобян в итоге нарушил правила в атаке, возможность упущена.
    • 3'
      Тертерян сильно кинул до самой штрафной из-за боковой, защита выбила мяч в аут еще разочек. 
    • 2'
      "Арарат-Армения" с мячом, вперед сильный пас, удается зацепиться. Аут.
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался.
    • До матча

    • Приветствую вас на матче "Арарат-Армения" - "Алашкерт".

      Игра Премьер-Лиги Армении будет проходить на стадионе "ереванской футбольной академии" в городе Ереван. Фаворитом по мнению букмекеров сегодня являются хозяева, причем с довольно внушительным перевесом. Работать для вас будет Константин Лицин.

    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Арарат-Армения.
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      BetBoom
      1.57 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 126
    Арарат-Армения 86.5% (109)
    X 9.5% (12)
    Алашкерт 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арарат-Армения
    Ничья
    Алашкерт
    12.00
    3.80
    5.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арарат-Армения - Алашкерт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арарат-Армения - Алашкерт

    Исход игры
    Арарат-Армения
    86.5% (109)
    Ничья
    9.5% (12)
    Алашкерт
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.33% (73)
    Меньше
    39.67% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    67.77% (82)
    Нет
    32.23% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Арарат-Армения
    51.6% (65)
    1:0 Арарат-Армения
    19.8% (25)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    2:0 Арарат-Армения
    7.1% (9)
    0:1 Алашкерт
    2.4% (3)
    3:2 Арарат-Армения
    1.6% (2)
    3:1 Арарат-Армения
    1.6% (2)
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