Арарат-Армения

Чанчаревич пробил от ворот, в центре поля Нонди с мячом.

Миранян с мячом на левом фланге, уложил соперника, но подача не прошла. Задел мяч ногу защитника и ушёл на угловой.

Подача на дальнюю штангу, нет удара. Так разыграли угловой футболисты "Арарата-Армении".

С мячом на правом фланге гости. 47 на 53 владение мячом по процентам в пользу хозяев. Аут зараобтал Галвао.

Проблемы, конечно, с трансляцией матча с Армением. А играют, напомню, представители ТОП 4 лиги. Аут бросают уже гости.

Амбарцумян с мячом на своей половине поля. Осмотрелся, сильно вперёд отправил игровой снаряд.

Двойная замена у гостей. Начали тянуть время?

Аут бросили хозяева. Ловрич с мячом, перевод на правый край, подача от Мираняна, вышел из ворот Ермаков и забрал мяч.

70 минут сыграли команды. Ударов в створ... Ноль! И это на обе команды.

Через левый край гости идут в атаку, падение. И 21-й штрафной удар в матче зарабатывает "Алашкерт". И это учёт всех стандартов. До ворот метров 25. С фланга ждём подачу.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! И не случайно прервалась трансляция, гости выходят вперёд!!! Миранян становится автором забитого мяча, отметившись точным ударом с линии штрафной площади. Но нет, запрос ВАР пошёл. Ждём решение арбитра. Мяч засчитан!

И ещё один "горчичник" для хозяев. Так и до удаления недалеко.

Забавно, но сразу же после забитого мяча трансляция вернулась. Интересная демонстрация моментов у коллег из Армении.

Через левый край атакуют хозяева, заработали они угловой.

С мчом Лахни, сыграл он на Йенне, держат игровой снаряд на своей половине поля хозяева.

С мячом в центре поля Серобян, сыграл на левый край, мяч потерял.

А вот это было уже опасно! Эза поборолся за мяч, сыграл на Йенне, который выполнил подачу на Тера, но тот не сумел попасть по мячу! Да, было сложновато, но такой шанс открыть счёт!

Тут же быстрый ответ гостей. Вывели партнёры на ударную позицию Мираняна, который сделал лишнее движение, переложив мяч на левую ногу, пробил в защитника соперника!

Угловой удар разыграли хозяева. Подача на дальнюю штангу. Нет удара.

Менее получаса остаётся играть у нас. От ворот пробил Ермаков.

Ермаков с мячом, осмотрелся, сыграл на вынос. Долетел игровой снаряд до его оппонента Чанчаревича.

Слишком много лишних передач и движений стало на поле. Командам не хватает техники или сил?

На своей половине поля держит мяч "Арарат-Армения". Заброс на левый край, попытка прорваться по флангу не увенчалась успехом.

Угловой удар заработали хозяева. Подача на линию штрафной площади, дальше розыгрыш через левый край пошёл.

Прорыв удался Тертеряну, но на последней фазе атаки досталось ему по ногам. Но больше всех досталось сопернику, Мужек влетел в ноги пятого номера, не раздумывая.

На своей половине поля игроки "Арарата-Армении". Заброс в штрафную площадь соперника, Чанчаревич дал мячу выйти за лицевую.

Чанчаревич сильно вперёд отправил игровой снаряд, борьбы в центре поля не вышло. Нарушение правил на Галвао.

Заброс во владения "Арарата" с правого фланга атаки, вышел из ворот Ермаков и забрал мяч.

Амбарцумян и Устинов вели борьбу на левом углу штрафной площади, на газоне оба. Рефери показывает, что можно играть.

Первый тайм

55' Едигарян с мячом, стандарт в пользу "Алашкерта", подача на ближнюю штангу, отбились гости.

— Перерыв.

44' 1 минуту добавил судья.

43' Доигрывают тайм команды.

41' На своей половине поля с мячом Мужек, сыграл он аназад на Чанчаревича.

40' Пять минут до перерыва. Григорян Артак с мячом, его прессингует соперник, но игровой снаряд потерян.

39' На левом фланге держат мяч игроки "Арарат-АРмения", Тертерян сыграл на Амбарцумяна, тот дальше по краю.

38' От ворот пробил Чанчаревич, борьба возле центрального круга, но мяч достался сопернику.

37' Хотелось прошлый момент с ударом Шагиняна засчитать за опасный момент. Но нет. Едигарян исполнил стандарт, вышел из ворот Всеволод Ермаков и кулаком выбил мяч подальше.

36' Штрафной удар заработали гости. Эза помогает своим партнёрам выстраивать стенку. Шагинян у мяча. До ворот 27 метров. Точно по центру. Удар.... В стенку и за лицевую. Угловой.

35' Виталий Установ уже бросает аут на правом фланге атаки. Что-то слишком часто команды упускают мяч за боковую.

34' В центре поля с мячом игроки "Арарата-Ереван", перевод по левому краю последовал. Мяч потерян, следом его подобрал Григорян Эдгар. И сам же заработал аут, который и ввёл в игру.

33' Отметим, что "Алашкерт" регулярно играет в Еврокубках, но в розыгрыше 2022/23 команда из Еревана вылетела в первом раунде, проиграв по сумме двух матчей "Хамрун Спартанс" из Мальты.

32' Из-за боковой на левом фланге атаки ввёл мяч Шагинян, но его партнёров по "Алашкерту" не оказалось рядом.

31' Меньше четверти часа основного времени осталось играть в первом тайме. Нули останутся на таблО?

29' Совершенно неудачный розыгрыш, Эдгар Григорян уже бежит в оборону.

27' В очень не спешном темпе разыгрывает угловой удар "Арарат-Армения". Даже в нашей второй лиге, кажется, играют быстрее.

26' Середина первого тайма, Микоян прошёл по левому краю, сыграл на Тентона, тот ушёл от одного соперника на ложном замахе. И заработал угловой. "Арарат" в атаке.

25' На чужой половине поля хозяева, перевод на левый край на Нонди, тот выполнил заброс в чужие владения. Мяч потерян.

23' Вопрос третьей строчки в турнирной таблицы стоит сейчас перед командами. Точнее бы стоял, если бы "Алашкерт" набрал больше, чем 55 очков. Для "Арарата-Армении" есть шанс догнать идующий вторым "Пюник".

22' Короткий розыгрыш мяча на правом фланге, по краю заброс на Серобяна, но к мячу он не успел.

21' Нарушение правил зафиксировал рефери. Шагинян плоучил жёлтую карточку.

19' Заметно прибавила команда Геворгяна по сравнению со стартом поединка. Но остроты пока совсем не хватает, причем обеим клубам.

18' Потенциально очень хорошая атака от "Алашкерта", сумели остановить соперника хозяева, но удар все-таки случился. Шагинян с линии штрафной в защитника попал.

17' Неплохой прорыв в штрафную по левому краю от "Арарата-Армении", чуть замешкался футболист, потеря.

16' Быстрая контратака "Алашкерта" закончилась фолом Нонди в центральном круге. Арбитр только устное предупреждение выдал.

15' Мурадян нарушил правила в центре поля. Пока много борьбы мы с вами наблюдаем.

14' Продолжает прессинговать команда гостей. Здорово у них это получается, приходится Ермакову сильно выбивать вперед.

13' Получился прессинг у "Алашкерта", мяч себе забрали, пусть и через аут, который будет вбрасывать Карилло.

11' Штрафной заработали араратовцы. Серобян у мяча. Сильный навес в зону 11-метровой отметки, защита выигрывает "второй этаж".

10' Навес Тертеряна с правого угла штрафной. Точности не хватило. Мяч ушел за лицевую.

9' Неплохая попытка от "Алашкерта" пробиться по центру в штрафную соперника, на самых подступах остановили футболиста.

8' Очередь команды гостей подержать мяч в своих ногах. На старте особо никуда не спешат команды.

7' Одна из первых атак "Алашкерта", Карилло закрутил в штрафную, выбит игровой снаряд.

6' Первая пятиминутка точно за "Араратом-Арменией", они пока не отдают мяч сопернику.

5' Хороший по задумке, да и по точности неплохой пас по левой бровке от хозяев. Защитник прочитал передачу.

4' Серобян в итоге нарушил правила в атаке, возможность упущена.

3' Тертерян сильно кинул до самой штрафной из-за боковой, защита выбила мяч в аут еще разочек.

2' "Арарат-Армения" с мячом, вперед сильный пас, удается зацепиться. Аут.